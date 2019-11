Det højeste antal domme for banankast og nazistiske håndtegn i europæisk fodbold i ti år

Lyt til artiklen 03:51

Antallet af racismedomme i internationale fodboldturneringer vokser markant. Alene i 2019 har det europæiske fodboldforbund, Uefa, foreløbig straffet abelyde, kast med bananer, nazistiske håndtegn og andre racistiske ytringer fra tribunerne i 25 sager, mens yderligere to er under behandling. Det er mere end dobbelt så mange sager som sidste år og det højeste antal i ti år.

Uefa’s racismedomme Politiken har gennemgået alle disciplinære sager tilbage til 2012, som er det tidligste år hvor Uefa’s disciplinære råds specifikke sager er tilgængelige for offentligheden. Da Uefa kun har publiceret de vigtigste domme fra 2016 til 2012, har Politiken krydstejekket med Fare, der har en liste tilbage til 2012 med alle sager om diskriminerende adfærd, herunder racismedomme i Uefa. Politiken har optalt de sager, der har været dømt specifikt for racistisk adfærd under artikel 14 i Uefa’s disciplinære bestemmelser. I 2019 er der indtil videre 25. Tre sager er under behandling. I 2018 var der 10 sager. I 2017 var der 9 sager. I 2016 var der 4 sager. I 2015 var der 18 sager. I 2014 var der 15 sager. I 2013 var der 12 sager. I 2012 var der 4 sager. Research af Katrine Juel Friis, Christian Hildgaard Hansen og Lisa Seidelin.

»Det er ikke rimeligt, at spillere skal udsættes for det her på deres arbejdsplads«, siger Spillerforeningens direktør, Mads Øland, der er tilfreds med, at flere sager bliver dømt.

Den belgiske angriber Romelu Lukaku fra Inter Milano blev for eksempel udsat for racistiske råb i en Serie A-kamp mod Cagliari. Efterfølgende skrev han 2. september på Instagram:

»Fodbold er et spil, som skal nydes af alle, og vi skal ikke acceptere nogen form for diskrimination, som bringer skam over spillet. Jeg håber, at fodboldforbund verden over vil reagere stærkt på alle sager om diskrimination«.

Da dette var en national kamp, var det ikke Uefa’s ansvar, men det italienske fodboldforbund.

Netop spillernes øgede fokus på problemet er en væsentlig årsag til, at der bliver rejst flere sager, og at der falder flere internationale domme for racisme, siger Pavel Klymenko fra organisationen Football Against Racism Europe, Fare.

»De taler højt om det nu. Det er ikke sikkert, at der er kommet flere episoder, men fordi spillerne ikke vil bide det i sig længere, bliver flere sager rapporteret og ender med dom«.

Landene med flest racismedomme i Uefa-turneringer fra 2012 til 2019 er Italien, Kroatien, Ungarn, Rumænien og Serbien. En af årsagerne er manglende vilje til at gøre noget ved problemet.

»Det kunne man blandt andet se i september, da Romelu Lukaku blev udsat for racisme. Klubbens egne fans gik ud og sagde, at det ikke var racisme, men blot en måde at komme ind i hovedet på modstanderens spillere«, siger Robert Claus, der forsker i blandt andet fankultur og hooliganisme ved Hannover Universitet.

De aktuelle eksempler er talrige.

Den svenske landsholdsangriber Alexander Isak blev udsat for racistiske tilråb under EM-kvalifikationskampen mod Rumænien 15. november. Og hver gang han rørte bolden, blev der kvitteret med abelyde fra det rumænske publikum, indtil dommeren måtte afbryde kampen. Den sag er under behandling i Uefa.

Det bulgarske fodboldforbund har fået en bøde på 75.000 euro af Uefa, og de næste to landskampe skal spilles på hjemmebane uden tilskuere, efter at EM-kvalifikationskampen mod England i oktober flere gange blev afbrudt på grund af racistiske tilråb.

Den italienske klub Lazio er blevet tvunget til at lukke flere tribuneafsnit i efterfølgende internationale kampe efter racistiske ytringer under Europa League-opgøret mod Rennes i oktober.

Dertil kommer en lang række sager i ligakampe, som bliver håndteret af de nationale forbund.

Danske klubber står ikke på listen over racismedomme i Uefa-turneringer mellem 2012 og 2019, men danske spillere har været udsat for racisme. Philip Billing, der spiller i den engelske klub FC Bournemouth, har på Twitter delt en besked, han har modtaget, hvor han bliver kaldt et »ubrugeligt sort æsel«.

Første gang en klub eller et forbund bliver dømt for diskriminerende adfærd mod race, etnicitet, køn, religion og seksualitet, bliver en del af stadion lukket for tilskuere i den næste internationale kamp. Anden gang er straffen en kamp bag lukkede døre og en bøde på mindst 50.000 euro. Og tredje gang skal klubben spille uden tilskuere i op til ti kampe, ligesom pointtab og diskvalifikation fra en turnering kan komme på tale.

Politiken har i en uge forgæves forsøgt at få et interview med Uefa’s præsident, Alexander Ceferin, om sagen.