Zlatans lejlighed udsat for hærværk efter omstridt klubkøb Zlatan Ibrahimovics lejlighed blev natten til torsdag udsat for hærværk i form af spraymaling og surstrømning.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Der lugter grimt foran Zlatan Ibrahimovics lejlighed i den svenske hovedstad, Stockholm.

Her blev der natten til torsdag kastet surstrømning ud foran døren, ligesom der er blevet skrevet 'Judas' med spraymaling.

Det skriver den svenske avis Aftonbladet.

Hærværket sker, efter at det onsdag kom frem, at stjerneangriberen har købt sig ind i fodboldklubben Hammarby, der spiller i den bedste svenske række, Allsvenskan.

Han har brændt alle broer til Malmö FF Kaveh Hosseinpour fra MFF-support

Ibrahimovics medejerskab af Stockholm-klubben har også affødt hårde reaktioner i svenskerens barndomsby Malmø, hvor politiet onsdag aften modtog anmeldelser om, at der i området omkring statuen af fodboldspilleren er blevet skrevet racistiske budskaber samt en dødstrussel rettet mod Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic debuterede på Malmö FF's førstehold i 1999. I 2001 blev han solgt videre til Ajax og har siden spillet i en række forskellige udenlandske klubber.

Zlatan troede ikke på negativ reaktion

Ved købet af aktierne i Hammarby sagde Ibrahimovic onsdag, at han var sikker på, at Malmös fans ikke ville reagere negativt på, at han havde købt sig ind hos en rival.

Men det fik han altså ikke ret i, kunne næstformanden i supportergruppen MFF-support bekræfte onsdag.

»Han har brændt alle broer til Malmö FF. For fansene og ungdommen kommer han ikke længere til at være det forbillede, han var engang«, sagde Kaveh Hosseinpour fra MFF-support til SVT.

Zlatan Ibrahimovic har slået fast, at hans medejerskab af Hammarby ikke er et varsel om, at han er på vej tilbage til svensk klubfodbold.

ritzau