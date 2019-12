Kvinderne får et Champions League, der minder om mændenes

Håndbold. Sydkorea sejrede 34-17 i gruppe B-kampen ved VM i Japan mod Australien og sikrede sig dermed adgang til mellemrunden, hvor Tyskland efter sejren over Danmark tirsdag også er med. Dermed er der kun en mellemrundeplads tilbage at spille om. Tre hold bejler til den fra gruppe B. Frankrig strammede ved middagstid grebet om tredjepladsen i gruppen efter sejr på 27-25 over topholdet Tyskland. FRankrig har nu 5 point. Danmark, der har 3 point, spiller 12.30 mod Brasilien i et opgør, danskerne helt skal vinde, for at holde sig tæt på Frankrig inden en intern gyserkamp om pladsen i mellemrunden på fredag. Dansk nederlag til Brasilien vil lukke sydamerikanerne tilbage i kampen om tredjepladsen.

Fodbold. I 2020-udgaven af Copa America, der spilles samtidigt med EM, er de to inviterede mandskaber fra Qatar og Australien blevet placeret. Australien blev trukket til gruppe A med Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay og Uruguay, mens Qatar skal prøve kræfter med Colombia, Brasilien, Venezuela, Ecuador og Peru. Argentina og Colombia er hver vært for en gruppe, hvorfra 4 hold går videre til kvartfinalerne. Barranquilla i Colombia huser finalen 12. juli - sammen dag, som der er EM-finale i London.

Olympisk. Legene i Tokyo i 2020 har allerede rykket maratonløb og kapgangskonkurrencer væk fra metropolens varmehelvede og ud til mere kølige regioner af Japan. Men flere konkurrencer kan blive flyttet, herunder maratonsvømningen over 10 km i åbent hav. AP skriver at vandtemperaturen i Tokyos bugt i denne sommer flere gange har sneget sig over 30 grader. Dertil kommer problemer med kolibakterier. I regelsættet hedder det, at konkurrencer skal aflyses eller distancen skal forkortes, såfremt vandet er over 31 grader. Den amerikanske landstræner Catherine Kase siger til AP, at det amerikanske forbund vil fraråde deres svømmere at deltage, hvis temperaturen er over 29,5 grader. »Hvis en maratonløber besvimer eller falder om, slår vedkommende sig og får nogle skrammer. Hvis det sker på åbent hav, kan det blive fatalt«, siger Kase.

Fodbold. Manchester City sejrede 4-1 på udebane i Burnley i en af tirsdagens Premier League-kampe og passerede dermed Leicester i tabellen på bedre målscore. City er dog fortsat 8 point efter Liverpool. Brasilianske Gabriel Jesus scorede to gange for Manchester-holdet, inden Rodri og den indskiftede Riyad Mahrez kom på tavlen. I forfølgerfeltet hentede Crystal Palace en 1-0-sejr mod Bournemouth med Philip Billing, der fik sæsonens sjette gule kort. Jeffrey Schlupp blev matchvinder for Crystal Palace et kvarter før tid, efter at holdet havde spillet med 10 mand mod 11 i næsten en time som følge af Mamadou Sakhos udvisning i 19. minut.