EM starter med en dansk rekord og 50 'gemte' meter, der vækker opsigt

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Pernille Blume er markant bedre på langbane end på kortbane og Jeanette Ottesen deltager efter en lang World Cup-sæson på smalkost som primært holdkapsvømmer med én individuel start i 50 meter butterfly.

Ved de kommende fem dages europæiske mesterskaber på kortbane i Glasgow er det således op til nogle af fremtidens profiler at dels markere dansk svømning, dels høste noget af den internationale erfaring, som er en uvurderlig ballast at have i en sportslige bagage.

Tobias Bjerg fik noget af et gennembrud allerede sidste år, da han kvalificerede sig til VM på langbane, hvor han var en omsvømning fra at nå finalen i 50 meter brystsvømning, og den 21-årige AGF’er har i de seneste måneder omsat til nyfundne niveau til kortbanesæsonen.

Det resulterede i dag i endnu en dansk rekord, da Tobias Bjerg med 26,14 sek. ikke blot overgik sig selv med 0,33 sekund, men også opnåede næsthurtigste tid i det indledende EM-heat.

»Startspringet og svømningen fungerede godt, men der var masser af ting, der kunne gøres bedre. Vendingen var dårlig og dermed også afsættet, så det skulle gerne blive bedre i aften«, sagde Tobias Bjerg til Svømmesports Facebookside om sin danske rekord.

Da Tobias Bjerg for to år siden ved EM i Royal Arena satte den foregående rekord med 26,47 sek. rakte det til en 10.-plads i semifinalen, men i finalen skulle der 25,70 sek. til at vinde bronze, så de er behov for markant forbedring, hvis den indledende placering skal bevares i Glasgow.

13 af de 23 svømmere på det unge danske EM-hold var i aktion på førstedagen, og yderligere to kom videre til semifinalerne.

Kortbane-EM i Glasgow Dagens danske resultater 100 meter butterfly (m) 33. Rasmus Nickelsen 51,82 sek. 50 meter brystsvømning (k) 12. Matilde Schrøder 30,55 sek. 23. Josefine B. Pedersen 30,87 sek. 32. Thea Blomsterberg 31,33 sek. 35. Clara Rybak-Andersen 31,40 (djr) 50 meter brystsvømning (m) 2. Tobias Bjerg 26,14 (dansk rekord) 400 meter fri (m) 16. Mikkel Gadgaard 3.43,75 (pr) 35. Andreas Hansen 3.47,91 min. 100 meter rygcrawl (k) 16. Victoria Bierre 59,29 sek. 4x50 meter fri (m) 14. Danmark 1.28,39 min. (Rasmus Nickelsen 22,36 sek., Mathias Zander Rysgaard 20,91 (pr), Marcus Kroyer Svendsen 22,67 sek., Andreas Hansen 22,45 sek.) 800 meter fri (k) 14. Helena Rosendahl Bach 8.27,39 min. 23. Maria Grandt 8.49,74 min. Vis mere

Matilde Schrøder gjorde det ligeledes i 50 meter brystsvømning, hvor hun blev nummer 12 med 30,55 sek., der er en tiendedel sekund fra hendes personlige rekord, og så slap Victoria Bierre videre på et af de yderste mandater i 100 meter rygcrawl med 59,29 sek.

Et mere opsigtvækkende resultat gemte sig i 4x50 meter fri, hvor Danmark blev nummer 14 af 16 deltagende hold, men på andenturen leverede Mathias Zander Rysgaard med 20,91 sek. den næsthurtigste tid af samtlige 72 svømmere og gav dermed sig selv en flyvende EM-start, der udløste ros fra landstræner Stefan Hansen.

»Det var et lidt blandet afsnit, hvor Tobias Bjerg og Mathias Zander Rysgaard gjorde det rigtig godt og Mikkel Gadgaard svømmede et stabilt løb«, siger Stefan Hansen om Esbjerg-svømmeren, der er udtaget som en af de fire med fremtidigt OL-potentiale og kvitterede med en lille personlig rekord i 400 meter fri.

Yderligere en rekord blev der sat i 50 meter brystsvømning, hvor 16-årige Clara Rybak-Andersen med 31,40 sek. tog den danske juniorrekord fra den et år ældre Thea Blomsterberg, hvorimod den anden 16-årige dansker, Rasmus Nickelsen, var 4 tiendedele sekund fra den danske juniorrekord, han satte i sidste måned ved DM i Esbjerg.

»Rasmus fik lært hvad det vil sige at komme ud og svømme i bølger. Det har han ikke prøvet før«, siger Stefan Hansen om den unge kleppert, der aldrig før har deltaget i stævner med andet end nordisk konkurrence.

I de to 50 meter-løb med dansk deltagelse afvikles både semifinalerne og finalen i aften, og torsdag formiddag deltager de fire danskere, der må tillægges størst chance for at kunne blande sig i finalerne: Jeanette Ottesen og Emilie Beckmann i 50 meter butterfly, Pernille Blume i 100 meter fri samt 19-årige Alexander Aslak Nørgaard i 1.500 meter fri, der er hans eneste løb ved stævnet.