Med to mål af varme Vardy holder Leicester trit med Liverpool

Direkte sport i tv DR 1 10.00 Håndbold: Holland-Tyskland (k) 12.30 Håndbold: Danmark-Norge (k) TV 2 Sport 15.25 Skiskydning: World Cup, stafet (k) 18.00 Svømning: EM på kortbane, finaler 21.30 Basketball: Brooklyn-Denver 00.00 Basketball: Philadelphia-Toronto TV3+ 18.00 Fodbold: Brøndby-FC Midtjylland 22.15 Am. fodbold: New England-Kansas 2.20 Am. fodbold: Los Angeles-Seattle TV3 Sport 12.00 Fodbold: Silkeborg-Randers FC 16.00 Fodbold: Rangers-Celtic 19.00 Am. fodbold: New Orl.-S. Francisco 23.05 Ishockey: Florida-San José 2.05 Ishockey: Edmonton-Buffalo TV3 Max 14.00 Fodbold: AGF-Lyngby 18.00 Fodbold: Werder Bremen-Paderborn Xee 15.00 Fodbold: Aston Villa-Leicester 17.30 Fodbold: Brighton-Wolverhampton Canal 9 16.00 Fodbold: FC Nordsjælland-FC København Eurosport 1 10.15 Langrend: World Cup (k) 13.00 Nordisk kombineret: World Cup 14.00 Skihop: World Cup 15.00 Cykelcross: Superprestige 16.15 Skihop: World Cup 17.15 Alpint: World Cup Eurosport 2 14.00 Fodbold: SønderjyskE-Esbjerg 16.45 Billard: Snooker, UK Championship Vis mere

Fodbold. Leicester City-angriber Jamie Vardys målkonto vokser med raketfart i Premier League. Det samme gør hans holds pointkonto. Søndag slog Kasper Schmeichel og co. på udebane Aston Villa 4-1. Med to mål kom Vardy på tavlen for ottende ligakampe i træk. Og Leicester vandt for ottende kamp i træk. Dermed er sensationsmestrene fra 2015/2016-sæsonen nærmeste forfølger til det suveræne tophold fra Liverpool. Leicester har på andenpladsen 38 point, mens Liverpool har 46 point. Manchester City på tredjepladsen har 32 point. Jamie Vardy fører Premier Leagues topscorerliste klart efter 16 mål i 16 kampe nu. Southampton med Pierre-Emile Højbjerg på banen og Jannik Vestergaard på bænken tabte på to mål i de sidste 25 minutter 2-1 ude mod Newcastle og er dermed tilbage under nedrykningsstregen.

Sejlsport. Danmark rejser hjem med både sølv- og bronzemedaljer fra VM i New Zealand. Podiepladserne blev sikret natten til søndag dansk tid ved de afsluttende VM-sejladser i Nacra 17 og 49erFX. I Nacra 17 var det Lin Ea Cenholt og Christian Peter Lübeck, der vandt sølv. De lå allerede godt til på en tredjeplads inden sejladserne søndag og var endda i spil til en guldmedalje, da den australske båd fejlede i topstriden i den afgørende sejlads. Herefter var det reelt en kamp om guld og sølv mellem den danske båd og italienske Bissaro og Frascari. Men italienerne formåede at holde danskerne bag sig og kan dermed kalde sig verdensmestre.

Ida Marie Baad og Marie Thusgaard skaffede sig bronze i 49erFX. Det skete med et stort comeback, da parret før de afsluttende sejladser søndag lå nummer seks med 23 point op til podiet. Det er Baad og Thusgaards anden VM-medalje, siden parret fik sølv tilbage i 2014. Begge både er kvalificeret til OL næste år i Tokyo, men det er endnu ikke afgjort, hvem der skal af sted.

Svømning. Kortbane-EM slutter søndag med mindst fire danske finaler og tre gode chancer for at supplere medaljesamlingen, de foreløbig tæller fire gange bronze. Emilie Beckmann svømmede sig lørdag aften i finalen i 100 meter butterfly med næsthurtigste tid, og hun sad derfor lige som Pernille Blume over i søndagens indledende heat i 4x50 meter medley, hvor Julie Kepp Jensen, Matilde Schrøder, Caroline Erichsen og Emily Gantriis sikrede en dansk finaleplads med femtehurtigste tid. Både Blume og Gantriis er desuden i semifinalen i 50 meter fri, mens 17-årige Thea Blomsterberg med en personlig rekord i 200 meter brystsvømning kvalificerede sig til finalen med syvendebedste tid.

Håndbold. Tyskland fik en godt start på mellemrunden ved VM i Japan, da det blev til sejr 25-23 over Holland. Det var især en fremragende kamp af den tyske målvogter Dinah Eckerle, der blev afgørende for kampens udfald, og med sejren er Tyskland oppe på fem point. Holland har fire point. I samme gruppe vandt Serbien 36-33 over Sydkorea.