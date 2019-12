VM-overblik: Norge knuser det spinkle håb om semifinalen. Nu handler det om at komme til OL

Automatisk oplæsning Beta

Efter dagens 27-24-sejr over Holland levede den teoretiske chance for at nå en semifinale ved VM i Japan, men kun i et par timer.

Så knuste Norge med en sejr på 11 mål over Sydkorea, skabt på en 10-målsføring ved pausen, den papirtynde mulighed for dansk avancement.

Det efterlader Danmark med en sidste kamp mod Serbien, hvor vinderen (Serbien kan nøjes med uafgjort) er sikret adgang til kampen om VM’s 7.-plads, der også skal vindes for at være sikret adgang til forårets OL-kvalifikation.

Her sikrer de to bedste fra tre grupper med fire hold sig de olympiske billetter sammen med OL-værtsnationen Japan, de nykårede verdensmestrene samt de kontinentale mestre, der udgøres af Frankrig, Brasilien, Sydkorea og Angola.

Danmarks kamp mod Serbien KAN blive en kamp om 3.-pladsen i mellemrundegruppen, men det kræver, at Holland i den tidlige kamp på onsdag sætter point til mod Sydkorea, der ikke længere har noget at spille for.

I givet fald skal Serbien ikke bare spille om en OL-kvalifikation, men også om en mulig plads i VM-semifinalen.

GRUPPE I

Serbien - Sydkorea 36-33

Holland - Tyskland 23-25

Danmark - Norge 19-22

Serbien - Tyskland 29-28

Danmark - Holland 27-24

Norge - Sydkorea 36-25

GRUPPE I Kampe Målscore Point Norge 4 114-99 6 Tyskland 4 106-104 5 Holland 4 113-103 4 Serbien 4 113-125 4 Danmark 4 97-98 3 Sydkorea 4 111-125 2

Onsdag 11. december

7.00 Holland - Sydkorea

10.00 Danmark - Serbien (TV2)

12.30 Norge - Tyskland

GRUPPE II

Rusland - Rumænien 27-18

Montenegro - Japan 30-26

Spanien - Sverige 28-28

GRUPPE II Kampe Målscore Point Rusland 3 90-63 6 Spanien 3 86-70 5 Montenegro 3 83-79 4 Sverige 3 84-84 3 Japan 3 75-97 0 Rumænien 3 60-85 0

Tirsdag 10. december

7.00 Rusland - Montenegro

10.00 Spanien - Japan

12.30 Sverige - Rumænien

Onsdag 11. december

7.00 Spanien - Rusland

10.00 Rumænien - Japan

12.30 Sverige - Montenegro

Finalerunden

Fredag 13. december

3.30 Kamp om 7.-pladsen

6.30 Kamp om 5.-pladsen

9.30 Semifinale

12.30 Semifinale

Søndag 15. december