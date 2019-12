Danmark piller pynten af hollandske stjerner og får VM-oprejsning

Automatisk oplæsning Beta

Efter en tur helt nede i den allerdybeste og sorte kulkælder ovenpå nederlaget til Norge rejste det danske kvindelandshold sig på fornem vis og besejrede Holland 27-24 ved VM i Japan. Sejren var ikke kun moralsk oprejsning, den var også ufattelig vigtig i bestræbelserne på at komme med i kvalifikationen til næste års olympiske lege i Tokyo.

Et nederlag til Holland, der har været i semifinalen ved de seneste fem internationale mesterskaber, havde sendt Danamrk ud i OL-mørket, og nu kan holdet med en sejr onsdag over Serbien endegyldigt sikre sig retten til at spille kvalifikation til legene.

Sejren blev grundlagt på fremragende spil i det danske mål af Sandra Toft, et meget stærkt forsvar, og så fik Anne Mette Hansen skudt sig tilbage i turneringen med en stærk 2. halvleg.

Fem gange tornede Györ-spilleren bolden af sted og fem gange røg den i netmaskerne. Der er staidig store mangler i det danske spil, og hvis det hele spiller sammen på en gang, bliver det også til sejr mod Serbien.

I hvert fald var indsatsen mod Holland særdeles opløftende.

Som tilfældet var i kampen mod Norge, kom det danske hold godt fra start. Forsvaret i almindelighed og Sandra Toft igen-igen i særdeleshed havde godt fat i de hollandske spillere med Estavana Polman i en central rolle som omdrejningspunktet.

Målene kom parvis med indtil 4-4, men så kom det danske hold ind i en rigtig god periode, hvor Holland havde meget svært ved at passere Sandra Toft. Det danske angrebsspil kom frem til mange muligheder, og med fem mål i træk fik holdet oparbejdet en solid føring.

Overtalsspillet var igen meget uskarpt, og to ud af tre perioder med en spiller mere på banen gav ikke noget udbytte. Der blev også brændt et par oplagte scoringsmuligheder ved Trine Østergaard og Freja Cohrt, men generelt havde det danske hold et fint overskud og godt styr på Holland.

Omkring det 20. minut fik København-playmaker Mia Rej slutrunde-debut efter at hun var blevet skiftet ind i truppen på bekostning af højrefløj Simone Böhme.

Hun faldt godt ind i spillet og startede med et drøne sit førsteskud over mål. I andet forsøg gik det bedre, og Mia Rejs skud røg i netmaskerne. Playmakeren kom i forbindelse med skudafviklingen i nærkontakt med det hollandske forsvar og fik et slag over næsen, der sendte hende i omklædningsrummet til nærmere undersøgelse.

Lotte Grigel kom derfor igen på banen som spilstyrer, og efter at Holland havde været oppe at snuse til den danske føring ved 11-9, sluttede Danmark 1. halvleg godt af med yderligere tre mål og en komfortabel føring på 14-9.

Louise Burgaard var blandt de toneangivende i det danske angreb, og udover to scoringer fremtvang Metz-spilleren tre straffekast.

Derimod var det bekymrende, at hverken Anne Mette Hansen eller Stine Jørgensen havde det vanlige krudt i skudarmen, og assistspillet ind til stregen endte lidt for ofte i de hollandske hænder.

Anne Mette Hansen fik spillet sig gevaldigt op efter pausen og endte som en af kampens bedste danskere, og Mia Rej kom også tilbage på banen og spillede en vigtig rolle i det danske angrebsspil.

Med tre hurtige mål straks efter pausen fik Holland ny luft og tro på, at kampen kunne vendes. Efter lidt nervøst spil fik danskerne atter styr på spillet, om end det stadig var Sandra Toft, der med sine mange redninger holdt Holland på betryggende afstand.