Landsholdet kollapser, da Norge knuser de danske VM-drømme

Først endte en dansk overtalsperiode 0-0, så brændte Anne Mette Hansen i helt fri position, og da Stine Jørgensen skulle på banen, skete der en udskiftningsfejl. Det kostede en udvisning, som Norge dog ikke formåede at udnytte.

Danmark fik en ny chance, da Norge kom i undertal, men skarpheden fra de danske bagskytter Anne Mette Hansen og Stine Jørgensen var der ikke denne dag, så der skulle kæmpes hårdt for hver eneste scoring.

Med tre minutter igen førte Norge 20-19, men selv om det danske hold var i overtal kunne nordmændene trække afgørende fra til 22-19.

I teorien kan Danmark stadig nå semifinalen, selv om holdet blot er noteret for et enkelt point. Men det kræver, at resultaterne flasker sig i helt ekstraordinær grad. Tyskland kan Danmark ikke længere overhale, og Norge må ikke få flere point i de to resterende kampe mod netop Tyskland og Sydkorea.

Danmark skal i første omgang rejse sig mandag mod Holland, og der er stadig masser at spille om. Vigtigst af alt er selvfølgelig en placering mellem de syv bedste, der givet Danmark en mulighed for at kvalificere sig til OL.