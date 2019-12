Liverpool øger føringen, Inter straffer pressen og French Open-vinder er helbredt for kræft

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv Lørdag 14. december TV 2 Sport 6.00 Badminton: World Tour Finals 16.00 Motorsport: Endurance, Bahrain 23.00 Basketball: Phoenix-San Antonio 2.45 Banecykling: World Cup TV3+ 13.30 Fodbold: Liverpool-Watford TV3 Sport 8.20 Langrend: Pro Tour (k) 9.55 Langrend: Pro Tour (m) 13.30 Dart: VM 15.30 Fodbold: Bayern M.-W. Bremen 18.30 Fodbold: Düsseldorf-RB Leipzig 20.30 Dart: VM 1.05 Ishockey: Tampa-Washington TV3 Max 13.30 Fodbold: Birmingham-West Br. 16.00 Fodbold: Leicester-Norwich 18.30 Fodbold: Southampton-West Ham 22.05 Ishockey: Anaheim-NY Rangers Xee 15.30 Fodbold: Mainz-Dortmund Eurosport 1 9.20/12.50 Alpint: World Cup 11.30 Skiskydning: World Cup (k) 14.55 Cykelcross: DVV Trofee 16.15 Skihop: World Cup 19.45 Billard: Snooker, Scottish Open Eurosport 2 6.00 Motorsport: Endurance, VM-afd. 14.30 Billard: Snooker, Scottish Open 18.00 Motorsport: Endurance, VM-afd. 21.45/23.10 Kælkning: World Cup Vis mere

Fodbold. Serie A-topholdet Inter og træner Antonio nægtede at møde pressen forud for søndagens kamp mod Fiorentina i protest mod Corriere dello Sport, der havde bragt et kritisk indlæg fra en Bologna-fan og en kommentar fra avisens debatredaktør. »I går bragte Corriere dello Sport et fornærmende indlæg om vores træner og retfærdiggjorde angrebet i en kommentar. For at sende et signal til alle medier om, at de skal garantere respekten for mennesker, vil der ikke blive afholdt et pressemøde i dag«, skriver Inter på klubbens hjemmeside.

Håndbold. Emil Jakobsen scorede 9 og Emil Lærke 5 mål, da GOG besejrede Mors-Thy 26-25. Skanderborg hentede en lige så smal sejr, da det blev 30-29 over bundholdet Nordsjælland.

Fodbold. Da spilletiden udløb i 1. halvleg førte Werder Bremen overraskende 1-0 i udekampen mod Bayern München, der usædvanligt havde tabt to kampe i træk i Bundesligaen. Men så tog Philippe Coutinho og Robert Lewandowski fat. Begge scorede i overtiden i 2. halvleg nåede Coutinho op på 3 scoringer og 2 oplæg, mens Lewandowski efter to målløse kampe scorede yderligere en gang i en 6-1-sejr til Bayern. Marcus Ingvartsen scorede sit 3. mål i Bundesligaen, da han bragte Union Berlin foran mod Paderborn, der dog fik 1-1.

Fodbold. Mohamed Salah var atter redningsmanden for Liverpool, der havde overraskende mange problemer med at nedlægge bundproppen Watford og vinde 2-0 i lørdagens tidlige Premier League-kamp. Watford brændte en stor chance lige inden egypteren efter 35 minutter scorede for første gang ved at sende bolden op i det ene målhjørne med højrefoden. I 2. halvleg havde Watford en friløber, som målmanden Allison Becker afværgede og først til allersidst scorede Salah med hælen til 2-0. Dermed øgede Liverpool føringen i Premier League til 10 point, da Leicester efter 8 sejre i træk måtte nøjes med 1-1 mod Norwich. Finnen Teemu Pukki passerede Kasper Schmeichel, men Leicester udlignede, da Norwichmålmanden Tim Krul satte armen på et hovedstød fra Jamie Vardy, som bolden gik i mål. Andreas Christensen sad på bænken i hele kampen, da Chelsea hjemme tabte 1-0 til Bournemouth, der havde Dan Gosling som matchvinder i 84. minut.

Foto: Andreas Gebert/Ritzau Scanpix Onsdag fik Christian Eriksen en hel kamp for Tottenham, der tabte den betydningsløse udekamp mod Bayern München. Hver gang, jeg bruger ham, synes jeg, at han tydeligt viser den kvalitet, han har. Han forsøger at hjælpe holdet, når han er på banen, hvilket er vigtigt for mig, siger Mourinho om danskeren.

Fodbold. I onsdags var Christian Eriksen mod Bayern München for første gang i startopstillingen hos Tottenham, siden Jose Moutinho overtog managerjobbet, og efterfølgende har den karismatiske portugiser haft en samtale med den danske landsholdsspiller, hvis kontrakt med klubben udløber til sommer. »De samtaler, som jeg har haft med Christian, er private samtaler, som jeg ikke kommer til at dele. Han var meget ærlig over for mig, og jeg var meget ærlig over for ham. Vores forhold er virkelig, virkelig godt. Det er op til Christian at fortælle jer noget, hvis han vil«, sagde Mourinho på Tottenhams pressemøde forud for søndagens udekamp mod Wolverhampton.

Badminton. Verdensetteren Kento Momota holder sit høje niveau ved World Tour-finalen i Guangzhou, hvor den japanske verdensmester er klar til søndagens finale. Med 21-17, 21-12 over Wang Tzu-Wei fra Taiwan er Momota klar til årets sidste kamp, hvor modstanderen bliver indoneseren Anthony Sinisuka Ginting, der vandt sin semifinale over kineseren Chen Long med 21-15, 21-15.

Foto: Simon Baker/Ritzau Scanpix Marc Leishman og Abraham Ancer opnåede et halvt point efter at have været nede med 5 hulleri President's Cup.

Golf. For tredje gang fører det internationale hold inden sidstedagen af President’s Cup, som USA kun har tabt én af de ti gange, holdmatchen er afviklet. Med sydafrikaneren Ernie Els som kaptajn fører det internationale hold 10-8 over USA, hvis spillerende kaptajn, Tiger Woods, sad over i lørdagens foursome. Amerikaneren Justin Thomas og mexicaneren Abraham Ancer er de to seneste ubesejrede efter at have vundet hver 3,5 point. De mødtes i en match, hvor USA var 5 huller oppe efter 11, inden matchen blev delt. I søndagens 12 singler skal Tiger Woods i den første spille mod Abraham Ancer.

Tennis. Efter syv måneders tavshed i forhold til omverdenen har den 39-årige grandslamvinder Francesca Schiavone meddelt, at hun har vundet sit livs vigtigste kamp. I en video på Twitter fortæller italieneren, at hun er kommet vellykket gennem sin kræftbehandling. »Jeg blev diagnosticeret med kræft. Jeg har fået kemoterapi, jeg har kæmpet en kamp, og jeg trækker stadig vejret. Jeg har vundet den kamp. Og nu er jeg frisk igen«, siger Schiavone, der i 2010 vandt French Open, men indstillede karrieren sidste år.