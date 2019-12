»En syg joke«: Serie A-kampagne mod racisme vækker harme hos storklubber

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv Tirsdag 17. december TV 2 Sport 18.20 Håndbold: Ringsted-Skanderborg (m) 20.20 Håndbold: Aalborg-GOG (m) 2.00 Basketball: New Orleans-Brooklyn TV3+ 20.45 Fodbold: Aston Villa-Liverpool TV3 Sport 13.30+20.00 Dart: VM 1.05 Ishockey: Toronto-Buffalo TV3 Max 18.30 Fodbold: Werder Bremen-Mainz 20.30 Fodbold: Union Berlin-Hoffenheim Xee 20.30 Fodbold: Dortmund-RB Leipzig Eurosport 1 10.20+13.20 Alpint: World Cup (k)

Fodbold. Flere klubber I den italienske Serie A undrer sig over udformningen af den kampagne, som ligaen vil køre mod racisme. Serie A har nemlig valgt at bruge kunstneriske illustrationer af aber som blikfang på kampagnen. »Kunst kan være kraftfuld, men vi er helt og aldeles uenige i brugen af billeder af aber i kampen mod racisme, og vi er overraskede over den totale mangel på konsultation«, lyder det på Twitter fra AC Milan. Også AS Roma undrer sig over brugen af abe-illustrationer, når nu netop abelyde er en af de hyppigst anvendte racismeytringer på stadions i Italien.

Art can be powerful, but we strongly disagree with the use of monkeys as images in the fight against racism and were surprised by the total lack of consultation. @SerieA_EN pic.twitter.com/M7wFjhsfj2 — AC Milan (@acmilan) December 17, 2019

»Det er bestemt ikke måden at gøre det på«, lyder det fra AS Roma, mens Serie A ifølge AP forsvarer sig med »at rigtig kunst provokerer«. Det er kunstneren Simone Fugazzotto, der har udsmykket kampagnen, som organisationen Fare (Football Against Racism in Europe) kalder for »en syg joke«. Kunstkendere vil dog vide, at aber har været et tilbagevendende tema i Simone Fugazzotto karriere som kunstner.

Once again Italian football leaves the world speechless.



In a country in which the authorities fail to deal with racism week after week #SerieA have launched a campaign that looks like a sick joke. https://t.co/3TwmlVznAW — Fare (@farenet) December 16, 2019

Fodbold. Nicklas Bendtner er færdig som spiller i FC København. Angriberen indgik i september en kontrakt med udløb ved årsskiftet, men reel sportslig succes nåede han ikke. »Vi har løbende haft gode og ærlige snakke, og vi var også enige om, at det kunne være svært for Nicklas og hans motivation fortsat at få begrænset spilletid fremover«, siger FCK-manager Ståle Solbakken og tilføjer: »Nicklas kom som en ven af huset, og det vil han også være i fremtiden. Han har haft en flot karriere og hos os været en god holdspiller og en god fyr hele vejen igennem, og han er fortsat velkommen hos os«.

Nicklas Bendtners karriere i billeder Se billedserie Foto: Thomas Wilmann Nicklas Bendtners karriere tog fart i sommeren 2006, hvor han først blev U21-landsholdsspiller og siden A-landsholdsspiller efter en uhyre stærk sæson på engelske Arsenals reservehold. I 2004 var Bendtner som 16-årig skiftet fra FC København-moderklubben K.B. til Arsenal. Foto: Thomas Wilmann

Nicklas Bendtner scorede i sin første A-landskamp mod Polen i Odense i august 2006. Foto: Lars Poulsen

Nicklas Bendtner blev kåret som Årets Fund i dansk idræt 2006, hvor han med succes var blevet udlejet til Birmingham, for hvem han scorede 13 mål i 48 kampe og var med til at sikre oprykning til Premier League. Foto: Thomas Borberg

I 2007 bed den dengang 21-årige Bendtner sig fast i storklubbens Arsenals førsteholdstrup. Danskeren havde fra 2007 og frem til 2011 en hæderlig karriere med 42 mål i 153 kampe, inden han blev vejet og fundet for let af manager Arsene Wenger. Sager uden for banen var langsomt også begyndt at poppe op. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Nicklas Bendtner spillede i 2011-2012 i Sunderland på en lejeaftale. Foto: Lars Poulsen

Mens klubkarrieren var stagneret, gik det fremragende for Bendtner, når han spillede for Danmark. I sin landskamp nummer 50 ved EM i 2012 mod Portugal scorede angriberen to gange. Kampen vil altid blive husket for Bendtner stunt med underbukserne – en reklamegimmick betalt af en bookmaker. Underbuksegate kastede en bøde samt en karantæne i en VM-kvalifikationskamp af sig. Foto: Eddie Keogh/Ritzau Scanpix

Nicklas Bendtner blev i 2012 udlejet til Juventus i Italien. Det var bizart nok i Juventus han hentede karrierens største klubtitel i form af det italienske mesterskab. Det skete efter en sæson, hvor danskeren ikke bidrog med et eneste mål i beskedne 9 ligakampe. Foto: Jens Dresling

I marts 2013 blev Bendtner frakendt kørekortet i tre år fik en bøde på 842.000 kroner for at have kørt mod trafikken i Indre By med en promille på 1,74. Foto: Mogens Flindt

Bendtner skiftede i 2014 til tyske Wolfsburg, men her måtte han sande,at det ikke var smart at køre i Mercedes, når der står VW på klubbens trøje – og stadion i øvrigt hedder Volkswagen Arena og ejer klubben! Foto: Jonas Olufson

I april 2016 blev Nicklas Bendtners kontrakt med Wolfsburg revet i stykker. Der gik fem måneder, før han havde fundet en ny klub – Nottingham Forest i den næstbedste engelske række. Men heller ikke Nottingham blev lykken for Bendtner. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Skiftet til Rosenborg i foråret 2017 var derimod godt for angriberen, der blev ligatopscorer i sin første sæson og via de mange mål også kom tilbage på landsholdet efter 22 måneders fravær i efteråret 2017. Foto: Lisi Niesner/Ritzau Scanpix

I sine comebackkampe på landsholdet var Nicklas Bendtner med til at kvalificere Danmark til VM i 2018. Her jubler han over en scoring i 5-1-sejren i Dublin. Målet i Dublin er det seneste, Bendtner har scoret på landsholdet. Faktisk er målet det eneste, han har scoret for Danmark i 16 kampe siden foråret 2015. Måske var det derfor, han blev vraget til VM af landstræner Åge Hareide. Foto: Lars Poulsen

Nicklas Bendtner på vej til Københavns Byret med sin advokat Anders Németh 2. november 2018. I byretten blev Bendtner dømt for vold begået mod en taxachauffør i september 2018 Foto: Jens Dresling

Mandag 2. september 2019 sent om aftenen skrev Nicklas Bendter så kontrakt med FC København - klubben, der i sin tid solgte ham som ungdomsspiller til Arsenal. Han står nu til debut på førsteholdet i moderklubben som 31-årig. Foto: FCK.DK

Nicklas Bendtner nåede blot spilletid i 9 kampe og 406 minutter for FCK. Èn scoring blev det til. »Nu vil jeg tænke mig rigtigt godt om i forhold til min fremtid og mærke grundigt efter, om jeg skal forsøge et nyt eventyr i fodboldverdenen eller sige stop og tage hul på nogle nye eventyr i tilværelsen«, siger 31-årige Nicklas Bendtner.

Foto: Jens Dresling Drømmene stod ikke mål med formen for Nicklas Bendtner.

Kåring. Det bliver en verdensmester, der ved gallaen i Herning 4. januar vil blive hædret som Årets Sportsnavn 2019. Kandidatfeltet er nemlig indsnævret gevaldigt fra 15 navne til blot at være tre tilbage i ræset: Laser Radial-sejleren Anne-Marie Rindom, cykelrytteren Mads Pedersen og håndboldmændene. »2019 har været et stærkt dansk sportsår. De tre finalister har hver især præsteret exceptionelt flot i 2019 med verdensmesterskaber, der har vakt enorm begejstring i Danmark og givet genlyd i store dele af verden«, siger Lone Hansen, direktør i Team Danmark.

Amerikansk fodbold. En af de mest prestigefyldte rekorder i NFL har fået ny ejermand. Det er den 40-årige quarterback Drew Brees fra New Orleans Saints, der efter fire kastede touchdowns i 34-7-sejren hjemme over Indianapolis Colts strøg forbi Peyton Manning. Drew Brees er nu oppe på 541 kastede touchdowns mod Mannings 539.

Fodbold. FC København kan efter to scoringer i slutfasen mod OB gå til vinterpause med oprejste pande, velvidende, at FC Midtjylland blot er 4 point foran i Superligaen. FCK’s offensivprofil Viktor Fischer gør da derfor også blot FCM til kneben titelfavorit. »Det er et meget lige forhold, og den kan falde begge veje, men jeg er meget optimistisk. Vi bliver bedre og bedre, og vi tror meget på os selv«, siger Fischer til Ritzau og tilføjer: »Det er lige mellem os, og sådan tror jeg, det bliver helt indtil det sidste. Men måske hedder den 55-45 i FC Midtjyllands favør«.