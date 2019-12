FC Midtjylland holder fast i kontroversiel destination for træningslejr

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. Mens klubber som FC København og Brøndby efter kritik fra fans ikke længere vil bruge Dubai i De Forenede Arabiske Emirater som træningslejrdestination, forholder det sig anderledes hos topholdet i Superligaen, FC Midtjylland. FCM’er tager 1. februar nemlig på en 11 dage lang træningstur til det kontroversielle område, hvor menneskerettigheder rapporteres brudt i stor stil. »Det er en sportslig beslutning for os. Vi har talt med den sportslige sektor, og deres ønske er, at vi igen tager til Dubai, fordi vi ved, at vi får perfekte betingelser for vores forberedelse dernede«, siger FC Midtjyllands administrerende direktør, Claus Steinlein, til Herning Folkeblad. Han tilføjer: »Vi har sikret os, at det hotel, vi bor på, overholder alle internationale regler og konventioner«. Det er femte år i træk, FCM rejser til Dubai. De nærmeste rivaler i Superligaen - FCK, AGF, Brøndby - rejser alle til Portugal.

Doping. Den Internationale Sportsdomstol (CAS) skal afgøre, om Ruslands udelukkelse fra alle internationale sportsbegivenheder i fire år skal stå ved magt. Det Internationale Antidopingagentur (Wada) valgte 9. december at udelukke russerne, men torsdag meddelte Ruslands Antidopingagentur (Rusada), at det ikke er enig i afgørelsen, skriver nyhedsbureauet Tass. Det betyder, at Wada skal indberette sagen for CAS. Afgørelsen fra Wada blev begrundet med, at Rusland fra et laboratorie i Moskva har manipuleret med dopingdata, som blev sendt videre til Wada. Straffen vil betyde, at Rusland som nation går glip af blandt andet OL i 2020 samt vinter-OL i 2022.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, under torsdagens maraton-pressekonference i Moskva, der skulle markere årets snarlige udgang. Foto: Alexander Nemenov/Ritzau Scanpix

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har tidligere kaldt Wada’s afgørelse for »politisk motiveret«, og på et pressemøde torsdag kræver han, at landet kan konkurrere under eget flag. »Efter min mening er denne beslutning (om udelukkelse, red.) ikke kun urimelig, men den går også imod sund fornuft. Wada’s beslutning modsiger de olympiske vedtægter. Hvis der ikke er et retskrav mod Den Russiske Olympiske Komité (ROC), må de nationale hold konkurrere under det nationale flag«, siger præsidenten ifølge Tass.

Skiskydning. Tyskeren Benedikt Doll havde de nødvendige marginaler med sig på skydebanen og i kombination med et stærkt løb sejrede den 29-årige derfor på 10 km-sprinten i franske Le Grand-Bornand. Det vart blot anden gang i karrieren, tyskeren triumferede i World Cup-regi. I Le Grand-Bornand blev norske Tarjei Bø 2’er med et minus på 9,4 sekunder, mens Johannes Bø efter to forbiere i sidste skydning dumpede ned på 4. pladsen.

Doping. Små ti måneder efter han blev arresteret, har anklagemyndigheden i München rejst tiltale mod den tyske læge Mark Schmidt. Dopingdoktoren har været i de tyske myndigheders varetægt, siden han i februar blev anholdt i en aktion, der også omfattede arrestationer ved ski-VM i Seefeld i Østrig i den såkaldte Operation Aderlass. Fire medsammensvorne er ligeledes tiltalt. Det er anklagemyndighedens påstand, at Schmidt siden slutningen af 2011 blandt andet har solgt bloddopingydelser og væksthormoner samt serviceret mindst 23 elitesportsfolk i deres dopingfusk. Anklagemyndigheden vil gå efter at få Schmidt dømt for grov legemsbeskadigelse, der efter en justering af den tyske antidopinglov i 2015 kan sende ham bag tremmer i op til 10 år. En kunde i Schmidts dopingbutik har ifølge AP fortalt efterforskere, at hun i 2017 fik bivirkninger som følge af en blodtransfusion.

Fodbold. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har erkendt et gigantisk selvmål i bestræbelserne på at få ryddet op i den årtier lange tradition for korruption i forbundet. Den tidligere chef for fodboldforbundet i Panama Ariel Alvarado er således blevet udelukket fra al fodboldaktivitet på livstid. Det skyldes, Fifa-undersøgere har fundet frem til, at Alvaredo i årene 2009-2011 har modtaget mindst 230.000 dollar, ca. 1,5 millioner kroner, i bestikkelse i forbindelse med marketingsrettigheder. I lige det tidsrum var Ariel Alvarado sågar medlem af Fifas etiske komité, hvis opgaver blandt andet omfatter kontrol med interne procedurer. Alvaredo er også beordret til at betale en bøde til Fifa på ca. 3,5 millioner kroner.

Fodbold. FC Midtjylland-målmanden Jesper Hansen er for anden gang i karrieren vinder af Tipsbladets pris ’Det Gyldne Bur’. Prisen gives til årets målmand i dansk fodbold. Jesper Hansen vandt også i 2012, mens han var FC Nordsjælland-spiller. Han er tillige den føste danske vinder siden AaB’s Nicolai Larsen blev valgt i 2014.

Golf. Det danske pigelandshold bestående af Anne Normann, Amalie Leth-Nissen, Cecilie Leth-Nissen, Natacha Høst Husted, Olivia Grønborg og Alberte Thuesen er årets modtager af prisen Den Gyldne Golfbold. Hæderen tildeles for holdets sejr ved EM i Spanien tidligere på året. »De seks pigespillere har formået at gå længere ved et EM end nogen af deres forgængere. De har hver især vist en imponerende konkurrencementalitet. Men samtidig var deres sammenhold og holdånd afgørende for, at de kunne vinde EM, selv om det flere gange så ud som om, de var på vej ud af turneringen«, siger Morten Backhausen, direktør i Dansk Golf Union.

Fodbold. 25-årige Pascal Gregor er tilbage i Superligaen. Stopperen, der har 129 kampe på cv’et for FC Nordsjælland, skifter fra norske Haugesund til Lyngby. Kontrakten gælder i tre år.

Cykling. Ny direktør i Danmarks Cykle Union (DCU) bliver Martin Elleberg Petersen. Det skriver unionen i en pressemeddelelse. Martin Elleberg Petersen overtager posten fra Jens-Erik Majlund, der i oktober meddelte, at han ville fratræde posten 31. januar 2020. Martin Elleberg Petersen kommer til cykelunionen fra en stilling som chef for sportsligt samarbejde og udvikling i Team Danmark.

Fodbold. Den danske back Emilie Henriksen skifter Brøndby IF ud med svensk fodbold. Växjö bekræfter, at klubben har hentet spilleren på en toårig kontrakt. 22-årige Emilie Henriksen fik landsholdsdebut i marts og har spillet 2 A-landskampe. Hun siger til Brøndbys Facebook-side, at hun med skiftet til svensk fodbold håber på at komme tættere på A-landsholdet og en mulig plads ved EM i 2021, hvis Danmark kvalificerer sig til slutrunden.

Fodbold. 64 personer kom ifølge myndighederne til skade, da demonstranter onsdag aften stødte sammen med politiet uden for Camp Nou i Barcelona, skriver nyhedsbureauet AFP. Derudover er ti personer blevet anholdt, siger det catalanske politi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Inde på banen spillede Barcelona El Clásico-opgøret mod ærkerivalen Real Madrid, som for første gang i 17 år endte 0-0. Uden for – i nærheden af stadion – greb politiet ind over for maskerede demonstranter, der havde sat ild til skraldespande og en politibil for at barrikadere vejen, efter at politiet var mødt talstærkt op. Mange af demonstranterne bar catalanske separatistflag, og under konfrontationen kom flere altså til skade. Kampen mellem Barcelona og Real Madrid var egentlig programsat til 26. oktober, men blev dengang udskudt på grund af omfattende uroligheder i Barcelona.

Håndbold. Skjern Håndbold skal igennem et trænerskift inden næste sæson. Torsdag meddeler klubben på sin hjemmeside, at Patrekur Jóhannesson af familiemæssige årsager stopper i den vestjyske klub ved sæsonens udgang for at vende tilbage til Island. Til den tid bliver hans job som cheftræner overtaget af assisterende træner Claus Hansen. »Jeg nyder Skjern som klub og by, men det er for vanskeligt at bo væk fra min familie, som lever deres eget liv i Island. Derfor har jeg besluttet at vende tilbage til mit hjemland efter denne sæson«, siger den islandske træner i følge Ritzau. Dermed bliver hans ophold i klubben meget kortere end først planlagt. Han afløste Ole Nørgaard i sommer, og islændingen havde skrevet under på en treårig kontrakt.