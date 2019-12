United taber til bundholdet, og både AGF og Bayern München forlænger med træneren

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. Efter to trænerfyringer lykkedes det Watford at vinde på hjemmebane for første gang i denne Premier League-sæson, og det var endda over selveste Manchester United med 2-0. Ismalia Sarr på et kæmpedrop af David De Gea og Troy Deeney på straffespark scorede med 4 minutters mellemrum tidligt i anden halvleg på årsdagen for, at Ole Gunnar Solskjær debuterede som manager for United. Dengang vandt United 6 kampe i træk med Solskjær som ny manager, men i denne sæson er det kun blevet til 6 sejre i 18 ligakampe. Trods sæsonens anden sejr er Watford fortsat sidst i Premier League, men nu på pointhøjde med Norwich.

Foto: Jens Dresling AGF er den femte klub i David Nielsens trænerkarriere, der tidligere har udspillet sig i norske Løv-Kam, hvor han var assistent, Nest-Sotra, Strømsgodset og Lyngby.

Fodbold. Et fremragende efterår og en tredjeplads i Superligaen har været medvirkende til, at AGF hatr forlænget kontrakten med cheftræner David Nielsen. Den 43-årige tidligere angriber kom til klubben midt i sæsonen i 2017 fra Lyngby, da AGF havde fyret Glen Riddersholm. Nu har AGF indgået an aftale med David Nielsen, der løber til sommeren 2023. »Den strategi, spillestil og det udtryk, vi i fælleskab har vedtaget for fodbolden i AGF, er inde i en rigtig god udvikling og er kommet bedre og bedre til udtryk som tiden er gået. Ligesom hele træningskulturen i vores unikke faciliteter på Fredensvang er løftet kraftigt over perioden med David Nielsen som cheftræner. Det er noget som David og vores højt kvalificerede stab rundt om holdet skal have stor ros for«, siger sportschef Peter Christiansen til AGF’s hjemmeside.

Fodbold. Også Bayern München bevarer træneren, men foreløbig kun for resten af sæsonen. 54-årige Hans-Dieter Flick afløste den fyrede Niko Kovac i november, men nu har den tyske storklub meddelt, at den forfremmede assistenttræner efter otte sejre i ti kampe skal fortsætte frem til sommer. »Vi er meget tilfredse med Hansi Flicks arbejde. Med ham som cheftræner har udviklingen i spillet på banen været fremragende - både i kvaliteten og i de opnåede resultater«, siger bestyrelsesformand Karl-Heinz Rummenigge.

Skisport. Henrik Kristoffersen World Cup-løbet i storslalomkonkurrence i italienske Alta Badia. Nordmanden lå på 6. pladsen efter første gennemløb, men efter et hurtigt andet gennemløb vandt han foran franske Cyprien Sarrazin og sloveneren Zan Kranjec. I World Cup-stillingen i storslalom fører Henrik Kristoffersen efter tre af de i alt ni afdelinger med 193 point, mens Zan Kranjec følger efter med 170. I den samlede World Cup-stilling topper Kristoffersen med 343 point, mens Vincent Kriechmayr fra Østrig har 312. Her er afviklet 10 ud af 43 afdelinger.

Fodbold. Med 18 italienske mesterskaber og 7 Champions League-sejre er AC Milan en af Europas største klubber. Men aktuelt er I Rossoneri i en sørgelig forfatning. Søndag blev klubben ydmyget af Atalanta, der på hjemmebane vandt 5-0 over den falmede storhed. Det er kun få måneder siden, Milan fyrede træner Marco Giampaolo og erstattede ham med Stefano Pioli, men lige lidt har det hjulpet. Simon Kjæ rvar ikke med i Atalantas trup.

Fodbold. Med sit femte ligamål i sæsonen var Martin Braithwaite med til at sikre Leganés en vigtig 2-0 sejr i bundkampen mod Espanyol i Primera Division. Braithwaite scorede til 1-0, da han en flad aflevering med forbi en modstander og sendte bolden mellem benene på Espanyols målmand, Diego López. Lionel Messi overtog rollen som ligaen topscorer med det ene af Barcelonas mål i 4-1-sejren over Alaves, hvor Luis Suarez lagde op til Barcelonas tre første mål og scorede det sidste på straffespark.

