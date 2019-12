Nomineret til Årets Fund 2019: Tobias har muskelsvind, men på hestens ryg føler han sig 'normal' og styrer mod idrættens tinder

På sin vis havde han intet valg, da han i februar 2018 faldt af sin mors hest. Han skulle bare tilbage. For ridningen er ikke bare en sport for Tobias Thorning Jørgensen, det er en livsstil, det er hans personlighed. Sådan har det været længe.

»Min første pony blev købt til mig, før jeg blev født, så det har altid været min vej. Men min sygdom gik relativt sent i udbrud, da jeg var i 10-11-årsalderen, så jeg har faktisk været ’normal’ – i gåseøjne – og også spillet fodbold og sådan nogle ting. Altid har jeg dog også redet. Førhen var jeg springrytter, men da jeg ikke kunne holde til det mere, gik jeg automatisk over i dressur. Det skete i 2012«, siger Tobias Thorning Jørgensen.

Drømmen om PL med mor

Lige siden har dressuren givet ham en ganske særlig værdi i livet.

»Når jeg sidder på hesten, føler jeg mig ’normal’. Altså, jeg kan godt mærke, at muskelsvinden er der, for der er nogle ting, jeg ikke kan gøre – og nogle ting, jeg skal gøre anderledes. Men jeg kan alligevel være ’normal’, for jeg kan hamle op med de raske ryttere, når jeg rider en del rask-stævner«, siger Tobias Thorning Jørgensen og tilføjer:

»Uden ridning var jeg aldrig kommet så langt, som jeg er i dag. Selvfølgelig ikke med idrætten og karrieren, men heller ikke som menneske. Det har betydet så meget for mig. Ridning er den person, jeg er, det er min personlighed. Det er en livsstil, det er hele mit liv«.

Han behøver heller ikke at spejde langt for at se, hvor langt sporten kan bringe ham. Efter en rideulykke fik hans mor, Line Thorning Jørgensen, lammelse i det venstre ben, og hun kastede sig netop over para-dressuren, hvor hun har været et af de stærkeste danske kort i en lang årrække. Hun er tidligere verdensmester, og tre gange har hun deltaget ved De Paralympiske Lege (PL) – i 2004, 2008 og 2012 – som nu er sønnens store mål. Allerhelst sammen med sin mor, der forsøger at kvalificere sig igen.