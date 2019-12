VM-sølvvinderne må undvære opereret anfører i EM-slutrunden

Få et overblik over sportsnyhederne fra de seneste juledage.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Håndbold. Norges VM-sølvvindere må undvære Skjerns 37-årige stregspiller Bjarte Myrhol i næste måneds EM-slutrunde på hjemmebane. Myrhol blev i november opereret for et hul tarmen, og den sygdom tvinger den norske anfører til et EM-afbud. »Jeg fik et tilbagefald 23. december og tilbragte dagen på hospitalet. Som følge af tilbagefaldet skal jeg opereres 2. januar i Herning. Det betyder desværre farvel til EM for mig«, siger Myrhol i en pressemeddelelse fra Det Norske Håndboldforbund. Tom Kåre Nikolaisen fra Kolstad er udtaget som afløser.

Cykling. For det nye norske 2. divisionshold Uno-X med det stærke danske islæt – Frederik Rodenberg, Niklas Larsen, Julius Johansen, Jacob Hindsgaul Madsen og Morten Hulgaard i rytterstaben og Christian Andersen som sportsdirektør – får tilværelsen på cykelsportens næsthøjeste internationale niveau en forrygende start. Mandskabet har nemlig modtaget et af de særdeles eftertragtede wildcard til det belgiske storløb Kuurne-Bruxelles-Kuurne 1. marts, der sammen med Omloop Het Nieuwsblad dagen inden tager hul på den nordeuropæiske sæson. Ikke færre end 18 af de 19 WorldTour-hold stiller op – kun Jumbo-Visma bliver væk – så der er hård kamp om pladserne. De tre førstnævnte af danskerne er dog ude af stand til at deltage, da der samtidig er VM på bane i Berlin.

Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix Efter at have fået hjælp fra VAR-rummet gav Anthony Taylor rødt kort til Heung-Min Son.

Efter at have fået hjælp fra VAR-rummet gav Anthony Taylor rødt kort til Heung-Min Son. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

Fodbold. Tottenham appellerede straffen for den udvisning, sydkoreaneren Heung-min Son blev idømt i Premier League-kampen mod Chelsea i søndags, men Det Engelske Fodboldforbund, The FA, har afvist appellen. Derfor er Heung-min Son idømt 3 spilledages karantæne som straf for at sparke ud efter Chelseaspilleren Antonio Rüdiger. Det var Sons anden udvisning i denne sæson.

Direkte sport i tv Onsdag 25. december TV 2 Sport 18.00 Basketball: Toronto-Boston 20.30 Basketball: Milwaukee-Philadelphia 23.00 Basketball: Golden State-Houston 02.00 Basketball: LA Lakers-LA Clippers 04.30 Basketball: Denver-New Orleans

Golf. Når de amerikanske collegemesterskaber er overstået til foråret, bliver 21-årige John Axelsen professionel. Han følger dermed efter tvillingerne Rasmus og Nicolai Højgaard, som sammen med Axelsen udgjorde det hold, der sikrede Danmark verdensmesterskabet for amatørhold. John Axelsen vil i sin første professionelle sæson forsøge at etablere sig på den europæiske Challenge Tour. »Jeg vælger også Europa, fordi Thomas Larsson, min træner, er herhjemme. Men det er klart, at det endelige mål er via Europa Touren at spille mig på PGA-touren«, siger John Axelsen i en pressemeddelelse.

Tennis. US Open-vinderen Bianca Andreescu har problemer med en knæskabe og dropper derfor deltagelsen i Auckland WTA Classic, der skulle have været den 19-årige canadiers optakt til Australian Open.

Amerikansk fodbold. Skader hos tre runningbacks har fået Seattle Seahawks til at hente en ellers pensioneret stjerne. 33-årige Marshawn Lynch for derfor endnu et comeback. Lynch var i 2014 med til at vinde Super Bowl med Seahawks, inden han stoppede i 2016, men efter et års pause spillede han to sæsoner for Oakland Raiders, inden han stoppede igen for et års tid siden.

Fodbold. En 30-årig tysker bliver ny træner for Næstveds 1. divisionshold. Maximilian Dentz kommer til Sydsjælland fra den tyske regionalligaklub Germania Halberstadt.