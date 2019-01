Årets Fund dropper sølvpokalerne og indleder jagten på guldet som professionel golfspiller

Forestil dig at stå i et skydetelt på Dyrehavsbakken. Du har med suveræn præcisionsskydning lige ryddet alle de øverste hylder for bamser, søløver og hvad der ellers var af kæmpemæssige tøjdyr.

Hvad så? Skal du vente på, at den stakkels teltholder får fyldt hylderne op igen? Eller finder du et større skydetelt, hvor skiverne er både mindre og længere væk, så sandsynligheden for at pletskud skrumper gevaldigt, men hvor præmiehylderne i stedet er bugnende krukker med guld og kontanter?

Billedet er et forsøg på at beskrive det dilemma, familien Højgaard fra Billund har stået overfor efter en golfsæson, hvor to 17-årige drenge har flået sølvpokaler ned fra hylderne i så usædvanligt et omfang, at den ene, Nicolai Højgaard, i december blev kåret som Årets Fund i dansk idræt.

Det har familien efter grundige overvejelser taget den ultimative konsekvens af.

Foto: Anders Rye Skjoldjensen Som amatører har Nicolai Højgaard (sort kasket) og Rasmus Højgaard (hvid kasket) de seneste to år været inviteret til Made in Denmark, men nu handler det som professionelle om at sikre sig retten til at spille på Challenge Touren.

Sammen med sin tvillingebror, Rasmus, har Nicolai Højgaard ved et ’turne pro’, som det hedder i golf, satset hele butikken på den sportslige karriere. Skolegangen på Campus Vejle er allerede droppet, VM- og EM-titlerne bliver ikke forsvaret og familien rykker endnu tættere sammen i jagten på at indfri det talent, drengene på skift har dokumenteret de seneste år.

»Selvfølgelig har man betænkeligheder, når man som familie satser så ensidigt på sporten, at det koster en uddannelse, men alle omkring det hold, vi har opbygget omkring drengene, har været fuldstændig enige om, at det er det rigtige at gøre«, fortæller Ole Højgaard, der som en af flere betingelser for projektet har påtaget sig rollen som manager for sine sønner.

»En anden vigtig betingelse var, at økonomien for de første to-tre år var på plads, og det er den kommet via de sponsoraftaler, vi har indgået med Taylormade og en række lokale firmaer, der i forvejen har støttet drengene gennem deres amatørkarriere«, forklarer Ole Højgaard.

Unionens mål er at skabe spillere på allerhøjeste niveau

Selv om amatørtiden nu er fortid, kan Højgaard-tvillingerne stadig til en vis grad trække på de trænere og den ekspertise, Dansk Golfunion har stillet til rådighed i de seneste år.

Dansk Golfunion har i høj grad været involveret i overvejelserne og beslutningsprocessen, og selv om chancen for at gentage alle tiders største år for dansk golf er formindsket med Højgaard-tvillingernes overgang, bakker elitechef Claus Mølholm helt op om projektet.

»Når amatørerne når et niveau, hvor de har opnået det hele, er det en naturlig udvikling, så det må vi bare leve med. Vi betragter vores landshold som en mulighed for at udvikle spillerne, men som forbund er det vores ypperste mål at skabe spillere på allerhøjeste niveau«, siger Claus Mølholm om ’afskeden’ med de to spillere, der i 2018 sammen med 20-årige John Axelsen sikrede Danmark blandt meget andet President’s Cup, som er verdensmesterskabet for amatørhold.

Omkring 50 danske professionelle spillere

Ved at overgå til de professionelles rækker bliver Nicolai og Rasmus Højgaard en del af en gruppe på omkring 50 danske golfspillere, der er midt i eller forfølger drømmen om at leve af den lukrative sport.

Danmark har 6 spillere, der i 2019 har adgang til at spille på European Tour, yderligere 10-12 spillere vil optræde på den underliggende Challenge Tour, og de resterende cirka 30 skal forsøge at spille sig op gennem systemet fra Nordic League.

At kvalificere sig til Challenge Touren bliver også i den første pro-sæson ambitionen for tvillingerne. Det mål kan sikres på to måder. Enten via oprykning fra den nordiske 3. division, hvor der er fem pladser til Challenge Touren på spil, eller ved at lave topresultater i de turneringer, Højgaard-tvillingerne får adgang til via wildcards.