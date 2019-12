Zlatan får comeback hos kriseramte AC Milan

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. Rygterne har floreret længe, og nu står det altså klart. Zlatan Ibrahimovic vender tilbage til italiensk fodbold. Fredag meddeler AC Milan på sin hjemmeside, at klubben er nået til enighed med den svenske angriber om en kontrakt, der løber frem til udgangen af indeværende sæson. Kontrakten indeholder en option, der giver AC Milan mulighed for at forlænge den med yderligere en sæson. Dermed gør Ibrahimovic comeback i AC Milan, som han også spillede for fra 2010 til 2012. Klubben er for øjeblikket inde i en stor krise og tabte fornylig 5-0 til Atalanta i Serie A.

Zlatan Ibrahimovic har senest tørnet ud for amerikanske Los Angeles Galaxy, hvor hans kontrakt udløber ved årsskiftet. Allerede i november blev det meldt ud, at han ikke ville fortsætte i klubben efter nytår. Formelt set afhænger svenskerens skifte til AC Milan af, at han består et lægetjek 2. januar. Han scorede i sin første tid som AC Milan-spiller 56 mål i 85 kampe. (Ritzau)

Dart. 3. runde blev endestationen for Fallon Sherrock ved VM i Alexandra Palace. Den 25-årige brite tabte 4-2 til landsmanden Chris Dobey, men hun vil for altid blive husket for at være den første kvinde til at vinde en kamp ved VM. Det skete, da hun slog Ted Everetts i 1. runde, og Sherrock vandt ligeledes sensationelt 2. runde, hvor det gik ud over 11.-seedede Mensur Suljovic . Mod Dobey var Fallon Sherrock foran 2-1 i sæt, men endte altså med at tabe kampen.

Fodbold. Med en overbevisende sejr på 4-0 over sin nærmeste konkurrent, Leicester, cementerede Liverpool sent anden juledag sin suveræne førerposition i Premier League. Efter 18 runder har Jürgen Klopps mandskab 13 point ned til Leicester – der har spillet en kamp mere – og 14 ned til Manchester City, som i aften møder Wolverhampton.

Dermed styrer Liverpool sikkert mod sit første mesterskab siden 1990. Eller som manager Jürgen Klopp udtrykte det efter sejren: »Jeg kan selv sørge for at skrive historie: Aldrig før i britisk fodbolds historie har et hold været mere foran og tabt føringen. Men det lyder så negativt i mine ører, så hvorfor skulle vi tænke på det?«.

Cykling. Trods et styrt kort efter starten, som kostede ham et tidstab på 40 sekunder, satte den 24-årige hollandske verdensmester i cykelcross Mathieu van der Poel dagen efter sin World Cup-triumf i Heusden-Zolder også samtlige konkurrenter på plads i Azencroos i Loenhout, der indgår i løbsserien DVV-trofee. Van der Poel nåede på næstsidste omgang op til den førende belgier Eli Iserbyt, og på sidste runde måtte denne opgive at følge hollænderen, der sejrede med 9 sekunder. Van der Poels vante rival, belgieren Wout van Aert, optrådte i sin første konkurrence siden sit voldsomme styrt i Tour de France for lidt over fem måneder siden og kørte en femteplads i hus slået med 1.14 minut.

Fodbold. Det Spanske Fodboldforbund har afgjort, at den afbrudte kamp mellem Rayo Vallecano og Albacete i Spaniens næstbedste række skal færdigspilles for tomme tribuner. Midt i december blev kampen afbrudt i pausen ved stillingen 0-0, da flere Rayo-fans chikanerede gæsternes ukrainske spiller Roman Zozulya med nazihilsner. Zozulya blev for nogle år siden hentet til Rayo, men blev presset ud, da fansene anklagede ham for at have tilknytning til ukrainske nazister. Det blev dog aldrig bevist. Rayo har derudover fået en bøde på cirka 135.000 kroner og skal spille yderligere to kampe, hvor en del af tilskuerafsnittene er lukket, skriver Ritzau.

Fodbold. Borussia Dortmund er efter første halvdel af bundesligasæsonen på en 4. plads, men på tilskuerfronten er Ruhr-klubben helt i front. Holdet spillede inde vinterpausen 8 hjemmekampe, og tilskuergennemsnittet er opgjort til 81.073. På 2. pladsen er Bayern München, der i 9 hjemmekampe har haft et tilskuergennemsnit på 75.000, skriver Kicker,