Verdensmestrene indleder EM- og OL-året med en sejr

Tennis. De australske stjerner Nick Kyrgios, Alex de Minaur og Samantha Stosur støtter ofrene for de brande, der i øjeblikket hærger hjemlandet. Alle tre donerer mellem 200 og 250 australske dollar, hver gang de laver et servees i en kamp. Også ved ATP Cup, der netop er startet, donerer spillerne 100 australske dollar per es.

Tennis. Trods de omfattende problemer med hundredevis af naturbrande er den nye holdturnering ATP Cup sat i gang i Australien. I gruppe D i Perth har Norge fået en drømmestart, da det i første gruppekamp overraskende lykkedes at besejre USA 2-1. Det skyldtes ikke mindst, at Norges stærkeste navn, 21-årige Casper Ruud, efter to timer og tre kvarters spil nedkæmpede favoritten John Isner 6-7(3-7), 7-6 (12-10), 7-5. De to andre hold i Norges gruppe Rusland og Italien.

Håndbold. Rasmus Lauge kommer ikke i aktion, når de danske verdensmestre spiller EM-opvarmning mod Norge og Frankrig ved Golden League i Metz og Paris. Playmakeren har pådraget sig en mindre skade i den ene lægmuskel, og slutter sig dermed til højrefløjen Lasse Svan, der på grund af en skulderskade heller ikke kommer i aktion i Frankrig.

Motorsport. Selv om Lewis Hamilton i den kommende sæson kan slette de største af formel 1-legenden Michael Schumachers rekorder, skal den regerende verdensmester ikke forvente særbehandling hos Mercedes, siger teamchef Toto Wolff til Sky Sports. Teamet har tradition for at give holdets kørere lige muligheder, og det vil også ske i 2020. Så Valtteri Bottas får muligheden for at udfordre Hamilton. Briten kan tangere Schumachers 7 verdensmesterskaber med en ny titel i 2020, og han er kun 7 grandprix-sejre fra tyskerens total på 91.

Basketball. Dewayne Dedmon fra Sacramento Kings er ikke tilfreds med sin rolle som bænkevarmer, og derfor har han ytret ønske om at blive solgt. Men det er imod reglerne i den nordamerikanske NBA-liga, og Dedmon skal derfor af med 50.000 dollars - ca. 335.000 kr. - i bøde.

Fodbold. Arsenal må undvære Calum Chambers i lang tid, efter at spilleren er blevet opereret for en korsbåndsskade. Klubben forventer, at den 24-årige forsvarsspiller er tilbage om seks til ni måneder.

Håndbold. Blot tre dage efter fyringen af cheftræner Jan Pytlick slog Odense ligaens ellers ubesejrede tophold Team Esbjerg 27-25. Og så endda på udebane. Verdensmester Estavana Polman gjorde med 9 mål ellers sit hos vestjyderne, men den danske landsholdsspiller Trine Østergaard og en anden hollænder, Nycke Groot, var med henholdsvis 8 og 7 scoringer store bidragydere til fynboernes sejr.