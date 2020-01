Ebbe Sand bliver Åge Hareides assistent

Automatisk oplæsning Beta

Landstræner Åge Hareide og DBU’s fodbolddirektør Peter Møller har handlet hurtigt.

Sidst på formiddagen bekendtgør fodboldforbundet, hvem der skal være Jon Dahl Tomassons afløser som Åge Hareides assistent i resten af sæsonen – og Politiken erfarer, at det bliver Ebbe Sand.

Han er det oplagte og logiske valg. Manden, der spillede 66 A-landskampe og scorede 22 gange for Danmark, har den højeste træneruddannelse og var angrebstræner på landsholdet i en lang periode i Morten Olsens tid.

Erfaring fra slutrunder

Han er klar til at begynde i jobbet øjeblikkeligt, han har ledelseserfaring fra funktioner som talentchef, assistent og sportschef i Silkeborg IF og sportsdirektør i Brøndby. Han har været rådgiver i Schalke 04. Og, vigtigt for landstræneren, Ebbe Sand har erfaring fra fire slutrunder som spiller, hvad Åge Harreide lægger meget stor vægt på.

Og Ebbe Sand er en personlighed med en flot karriere som topscorer og målmager, en type beundret og hyldet af fansene, da han spillede for Brøndby IF og scorede et hav af mål og derefter blev en stor stjerne hos Gelsenkirchen-klubben Schalke 04 i Bundesligaen.

Ebbe Sand scorede – efter at have været på banen i mindre end ét minut – et af de mest spektakulære landskampe mål for Danmark. Alle husker det. Michael Laudrup var oplæggeren i VM-opgøret mod Nigeria i slutrunden i Frankrig i 1998. Ebbe Sand havde i mange landskampe et strålende samarbejde med Jon Dahl Tomasson. Han spillede også med i EM 2000 i Holland og Belgien, i VM-slutrunden i Japan og Sydkorea i 2002, og han stoppede som landsholdsspiller efter EM 2004 i Portugal.

Øverst på kandidatlisten

Tre mesterskaber og én pokaltitel vandt Ebbe Sand med Brøndby han blev topscorer i Superligaen i 1997-98-sæsonen, og to gange blev han kåret som årets spiller i Danmark. Han blev også topscorer i Bundesligaen og var med til at vinde den tyske pokalturnering med Schalke 04 to gange.

Landsholdsspillerne i Åge Hareides trup vil have respekt for Ebbe Sand. Formentlig har Sands navn straks, da Jon Dahl Tomasson meddelte DBU, at han ville skifte til Malmö FF, været øverst på Åge Hareides og Peter Møllers kandidatliste.