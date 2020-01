Hareide leder efter ny assistent: »Intet hastværk, da vi først samles igen til marts«

Åge Hareide begyndte at tale med kandidater, da han hørte, at Jon Dahl forhandlede med Malmö FF om job.

Landstræner Åge Hareide har flere forskellige kandidater i spil til rollen som hans assistent frem til og med EM-slutrunden til sommer.

Det fortæller han, efter at det søndag blev en kendsgerning, at Jon Dahl Tomasson stopper i rollen for at blive cheftræner i Malmö FF.

»Jeg har allerede været i kontakt med flere muligheder, efter at jeg fik at vide, at Jon forhandlede med Malmö FF. Mandag skal jeg holde møde med Peter Møller (DBU’s fodbolddirektør, red.) om det«.

»Vi skal kortlægge mulighederne og se på hele vores setup og hvad, vi behøver«, siger Åge Hareide.

Nordmanden har dog det sidste ord, når der skal tages en beslutning. Det lægger DBU også op til søndag.

»Jeg skal arbejde tæt sammen med ham og skal derfor vurdere personen«, siger Hareide.

Måske en fra Superligaen?

Han fortæller, at han både har været i kontakt med mulige assistenter, som han tidligere har arbejdet sammen med, samt trænere, som han ikke har nogen fortid sammen med.

»Det er jo en kort overgangsperiode, da jeg selv skal stopper som landstræner om seks-syv måneder. Det kan eksempelvis godt være én, der allerede er i job i Danmark, da turneringen ligger stille«.

»Vi har intet hastværk, da vi først samles igen til marts, og det vigtigste i jobbet er at være klar til rollen ved slutrunden«, siger Hareide.

Han tænkte godt på muligheden for, at Jon Dahl kunne fortsætte i assistentrollen ved siden af jobbet i Malmö FF, men det havde ikke været optimalt.

»Vi så kort på muligheden, men det er svært, når man er i et klubjob. Malmö skal også forberede sig til Europa League-kampe, og den svenske sæson starter kort efter, at vi har samling med landsholdet næste gang«.

»Så det havde været svært for ham at holde fokus«, vurderer Hareide.

