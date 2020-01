Riis har lagt doping på hylden: Hvis jeg fejler, så send mig i fængsel

Automatisk oplæsning Beta

Direkte sport i tv Fredag 24. januar TV 2 18.00 Håndbold: Spanien-Slovenien (m) 20.30 Håndbold: Norge-Kroatien (m) TV 2 Sport 19.30 Ishockey: Aalborg-SønderjyskE 3.00 Cykling: Tour Down Under, 5. etape TV3 Sport 20.30 Fodbold: Dortmund-FC Köln 2.00 Ishockey: NHL - All-Star Challenge TV3 Max 20.45 Fodbold: Nice-Rennes Eurosport 1 6.00 Tennis: Australian Open 15.00/19.55 Snooker: European Masters 17.55 Skihop: World Cup 21.00 Cykling: 6-dagesløb 1.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 6.00/13.00 Tennis: Australian Open 11.20 Alpint: World Cup 14.00 Skiskydning: World Cup (k) 21.00 Fodbold: QPR-Sheffield Wednesday 23.00 Golf: Farmers Insurance Open 3.00 Tennis: Australian Open Vis mere

Cykling. Som ny team manager hos WorldTour-holdet NTT lover Bjarne Riis, at han aldrig vil snyde med doping igen. Det siger danskeren ifølge Ritzau i et interview med Velonews. »Jeg vil aldrig nogensinde begå de fejl igen. Hvis jeg fejler, så send mig i fængsel«, siger Bjarne Riis med henvisning til hans fortid som dopingsynder i den aktive karriere.

Flere ryttere, der har kørt for Riis’ tidligere hold, har også fortalt, at Riis kendte til brug af doping, da han var leder og holdejer. »Jeg har absolut forandret mig. Jeg ved, at en dopingskandale kan ødelægge cykelsporten, det vil ødelægge mig og min familie«, siger han.

Fodbold. Christian Eriksen, der er på vej væk fra Tottenham, fik et par buh-råb med på vejen af klubbens fans i midtugekampen mod Norwich i Premier League. Det var ifølge holdkammeraten Eric Dier ufint, og han kommer nu danskeren til undsætning. »Ligegyldigt hvad han har gjort, har han gjort det med de bedste intentioner. Så han har ikke fortjent dette fra nogen«, siger Dier ifølge BBC og tilføjer: »Han har altid været den mest professionelle spiller, som jeg har kendt og en af de bedste spillere i Tottenham set over en længere periode«. Eriksen er angiveligt tæt på et skifte til Inter i Italien, men flere britiske medier nævner nu også Barcelona som en mulig destination.

Tennis. Roger Federer måtte bruge fem sæt, inden han med mindst mulige marginal besejrede australieren John Millman i tredje runde af Australian Open. 4-6, 7-6, 6-4, 4-6, 7-6 (10-8) vandt den 38-årige schweizer, der i det afgørende matchtiebreak var nede med 4-8, inden han vandt de sidste seks point på stribe.

Fodbold. Efter 17 år på topplan i England, Tyskland, Danmark, Holland og Sverige, senest 7 sæsoner i Elfsborg, vender den 36-årige målmand Kevin Stuhr Ellegaard hjem til Danmark, hvor han har lavet en aftale med 2. divisionsklubben FC Helsingør.

Golf. Fire af syv danskere klarede cuttet til finalerunderne i Dubai Desert Classic efter en anden runde med store forskydninger. Belgieren Thomas Pieters, der første efter en 1. runde i 67 slag, er således efter 77 slag i dag på en delt 32.-plads. Søren Kjeldsen rutschede også ned gennem stillingen efter runder i 69 og 76 slag, og deler en placering som nummer 42 med bl.a. Jochim B. Hansen, hvis runder har omfattet 75 og 70 slag. Jeff Winther og Niklas Nørgaard Møller klarede lige akkurat cuttet på 2 slag over par, mens Benjamin Poke brugte ét slag for meget og 18-årige Rasmus Højgaard var 6 slag fra cuttet.

Fodbold. Inter har lejet Victor Moses af Chelsea for resten af denne sæson. Med skiftet bliver Moses genforenet med sin tidligere træner i Chelsea Antonio Conte.

Fodbold. AaB og FC København er nået til enighed om angriberen Mikkel Kaufmann. Den 19-årige, der har scoret 7 mål i 17 kampe i Superligaen i efteråret for nordjyderne, skifter per 1. juli til københavnerne. For AaB er det klubbens tredjestørste handel nogensinde. »Det var på ingen måde vores plan, at Mikkel Kaufmann skulle sælges nu, men efter FC Københavns henvendelse har der været ført konstruktive forhandlinger parterne imellem, og efterhånden nåede vi et sted, hvor der for AaB’s bedste ikke længere var fornuft i at sige nej«, siger AaB-direktør Thomas Bælum. Fra FCK-manager Ståle Solbakken forlyder det, at »Mikkel Kaufmann er en angriber med et stort potentiale, som vi kun lige er begyndt at se blive foldet ud for alvor«.

Skisport. En af grundene til, at det er svært at forstille sig nogen vælte amerikaneren Mikaela Shiffrin af tronen, er den 24-åriges alsidighed og topniveau i samtlige discipliner. Fredag sejrede Shiffrin, der har 54 slalomgevinster på cv’et, i styrtløbet i Bansko i Bulgarien. Italieneren Federica Brignone blev 2’er og kom på podiet i styrtløb for blot anden gang i karrieren. For Shiffrin var femte gang, hun var bedst i en af fart disciplinerne og første gang i to år, hun vandt et styrtløb. I den samlede World Cup udbyggede hun føringen til Federica Brignone. Shiffrin har 1.075 point, Brignone har 795.

Badminton. Det bliver et særdeles ungt damehold, der skal forsvare den danske EM-holdtitel i februar i Frankrig. Landstræner Kenneth Jonassen siger i en pressemeddelelse fra Badminton Danmark, at forbundet håber, at de unge spillere kan være med til at danne grundstammen for et dansk damelandshold flere år frem. Singlespillerne Julie Dawall, Line Christophersen, Line Kjærsfeldt og Mia Blichfeldt samt doublespecialisterne Alexandra Bøje, Amalie Magelund, Freja Ravn, Maiken Fruergaard, Mette Poulsen og Sara Thygesen har en gennemsnitsalder på under 23 år.

De danske mænd skal også forsvare guldet fra 2018. Det seker med en stærk og mere rutineret flok: Anders Antonsen, Jan Ø. Jørgensen, Rasmus Gemke og Viktor Axelsen er singlerne, mens Anders Skaarup, Frederik Søgaard, Kim Astrup, Mathias Boe, Mads Conrad-Petersen skal spille double.

Fodbold. På trods af sin unge alder på bare 21 år har spanske Dani Olmo allerede haft en omskiftelig karriere. Som 16-årig forlod han Barcelonas La Masia-akademi til fordel for Dinamo Zagreb i Kroatien. Sidste år etablerede han sig som Champions League-spiller i Zagreb og fik tillige debut på det spanske landshold. Næste stop i karrieren er så i Tyskland hos Yussuf Poulsens RB Leipzig. Ifølge tyske SID mangler midtbanemanden blot at bestå et lægetjek i løbet af fredagen, før han kan indlede jagten på det tyske mesterskab med sin nye klub. På rygteplan sættes Leipzig også i forbindelse med Chelseas dansker Andreas Christensen.

Tennis. Caroline Wozniacki var bestemt ikke det eneste kæmpenavn, der måtte forlade Australien Open natten til fredag. Det amerikanske ikon Serena Williams, som Wozniacki kunne have mødt i 4. runde i Melbourne, er nemlig også færdig i årets første grand slam-turnering. Den 38-årige solgte sig dog dyrt i mødet med Wang Qiang fra Kina, der sejrede 6-4, 6-7 (2-7), 7-5. Efter at Wozniacki og Williams begge havde tabt fredag, mødtes de også kort bagefter. »Ja, hun kom ind i omklædningsrummet bagefter. Vi var begge lidt kede af det over vores kampe«, siger Williams ifølge Ritzau og fortsætter: »Men det er ikke verdens undergang. Tingene går videre. Jeg kan spille bedre. Men jeg ved ikke, om hun kommer til at spille bedre nu«, siger hun med et smil. »Hun har haft en fantastisk karriere. Gud, hvor kommer jeg til at savne hende«, siger Williams.