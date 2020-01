Tåge holdt andre helikoptere på jorden, da Kobe Bryant og otte andre styrtede i døden

Automatisk oplæsning Beta

Han var kendt for at foretrække at bevæge sig i helikopter for at undgå at spilde tiden i stillestående bilkøer.

Søndag endte en tur fra hjemmet i Los Angeles til en amatørbasketballkamp på et af basketlegenden Kobe Bryants akademier fatalt, og Kobe Bryant og hans ene datter og syv andre mistede livet i en helikopterulykke søndag.

Her er, hvad vi ved om styrtet, og hvad vi endnu mangler at blive klogere på.

Kobe Bryant var sammen med sin næstældste datter på 13 år på vej til en amatørbasketkamp, da helikopteren styrtede ned.

Basketkampen skulle spilles på Mamba Academy i byen Thousand Oaks. Et ungdomsakadmi oprettet af Kobe Bryant.

Der var i alt ni personer ombord på helikopteren. Udover Kobe Bryant og hans datter var også baseballtræneren fra det lokale college Orange Coast College hans kone og to døtre. Den ene var en holdkammerat fra Kobe Bryants datters baskethold.

Også Christina Mauser, der var baskettræner på Harbor Day School, var ombord.

Alle passagerer omkom.

Helikopteren var af typen ’Sikorsky S-76’ og brød i brand, da den ramte jorden.

Helikopteren forlod John Wayne Airport i Orange County søndag morgen 09.08 lokal tid. Styrtet skete i byen Calabasas i Californien 09.47.

Politiet oplyser, at både det lokale amtspoliti samt politiet i Los Angeles på dagen havde valgt at holde sine helikoptere på jorden på grund af tåge.

Kobe Bryant efterlader sig kone og tre døtre.

Flere føderale myndigheder vil nu hjælpe de californiske myndigheder med at undersøge omstændighederne omkring styrtet. Det er endnu uklart, hvad den præcise årsag til styrtet er, ligesom det er uklart, om tågen, som holdt myndighedernes helikoptere på jorden, spillede en rolle.

