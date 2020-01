Fodboldtragedie trækkes ud: Cardiff sagsøger Nantes for mulig medskyldighed i argentiners død

Automatisk oplæsning Beta

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 20.20 Ishockey: Herlev-Herning TV3 Sport 1.05 Ishockey: Buffalo-Ottawa 6’eren 20.30 Fodbold: Aston Villa-Leicester Eurosport 1 6.00 Tennis: Australian Open 17.35 & 20.35 Alpint: World Cup 23.00 Cykling: Vuelta a San Juan 1.00 Tennis: Australian Open Eurosport 2 16.10 Fodbold: Hammarby-FCM 21.00 Cykling: 6-dages løb

Fodbold. For en uge siden var det præcis et år siden, at spilleren Emiliano Sala omkom efter en flyulykke, men for de implicerede klubparter er sagen endnu ikke lukket. Således har den walisiske klub Cardiff, der kort inden ulykken havde købt Sala, sagsøgt den franske klub Nantes, hvor man hentede Sala. Cardiff sagsøger Nantes for mulig medskyldighed i uagtsomt manddrab i forbindelse med Salas død. Det skriver den franske avis L’Equipe ifølge nyhedsbureauet NTB. Søgsmålet rettes særligt mod Nantes’ brug af agenten Willie McKay, som waliserne mener, ikke havde licens til at agere agent. Sala havde været i Nantes for at sige farvel til sine holdkammerater, da han sammen med en pilot styrtede ned med et fly over Den Engelske Kanal 21. januar.

Cardiff antyder, at McKay skulle have chartret ulykkesflyet uden tilladelse fra klubben, hvilket er årsag til den mulige medskyldighed. I søgsmålet sagsøger Cardiff ’x’ i Nantes, da man ikke er helt sikker på, hvem der bærer skylden. Det skal en domstol i Nantes nu finde ud af. Allerede umiddelbart efter dødsulykken var der kontroverser mellem de to klubber, da Cardiff ikke ville betale overgangssummen for Sala. Den økonomiske tvist blev indbragt for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), som i slutningen af september afgjorde, at Cardiff skulle betale 45 af de 127 millioner kroner plus renter på fem procent fra og med 27. januar til Nantes.

Håndbold. Gennem årtier har efternavnet Kildelund rimet på klubben GOG, og fra den kommende sæson kan de gulblusede igen spille bolden ud på højrefløjen til en Kildelund, nemlig Kasper. Således stopper Kasper Kildelund efter denne sæson i TTH Holstebro for at tiltræde i GOG på en treårig kontrakt, oplyser den fynske klub på sin hjemmeside. Den 25-årige Kildelund skiftede den modsatte vej for fire år siden. »Det er lige i GOG’s ånd, at Kasper vender tilbage efter at have været ude for at hente erfaring i anden klub. Han har GOG-dna, og han har fået mere hår på brystet, så nu er det hans tur til at lære fra sig til de unge i GOG«, siger GOG-direktør Kasper Jørgensen. Kasper Kildelunds far er Søren Kildelund, der i en årrække var en stor spiller i GOG. Det samme var tilfældet med onklen Niels Kildelund. Både faren og onklen arbejder fortsat i GOG, hvilket i øvrigt også hans mor og tante gør.

Foto: William West/Ritzau Scanpix Roger Federer har vist sig frem som en regulær comebackartist ved det igangværende Australian Open.

Tennis. 38-årige Roger Federer leverede et af de helt store comeback i karrieren, da han tirsdag morgen dansk tid adskillige gange rejste sig fra en truende knockout i Australian Opens kvartfinale mod amerikaneren Tennys Sandgren. Den amerikanske overraskelse havde i fjerde sæt syv matchbolde, men den gamle mester viste ekstraordinær klasse og vandt i en femsætsgyser 6-3, 2-6, 2-6, 7-6, 6-3. »Helt ærligt havde jeg ikke fortjent at vinde denne gang. Men af til må man gerne være heldig«, lød det fra Federer, der nu er i semifinalen. »Jeg var sådan set allerede på vej på skiferie i Schweiz«, jokede Federer. Roger Federer skal i semifinalen møde serberen Novak Djokovic. Den forsvarende mester besejrede canadieren Milos Raonic 6-4, 6-3, 7-6.

Federer finds a way a href="https://twitter.com/rogerfederer?ref_src=twsrc%5Etfw">@rogerfederer saves seven match points to def. Tennys Sandgren 6-3 2-6 2-6 7-6(8) 6-3 and reach the #AusOpen semifinals for the 15th time.#AO2020 pic.twitter.com/B3Biy3q1Ez — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2020

Fodbold. FC Nordsjælland har hentet den 18-årige slovak Ivan Mesik i Spartak Trnava og givet ham en femårig kontrakt, oplyser FCN på sin hjemmeside. FCN har fulgt midtstopperen i længere tid på både klub- og U-landshold.

Fodbold. Manchester City har forlænget kontrakten med midtbanespilleren Fernandinho, så den gælder frem til sommeren 2021. Den oprindelige kontrakt stod til at udløbe efter denne sæson. Den 34-årige brasilianer kom til City fra Shakhtar Donetsk i 2013.

Tennis. Det elektroniske Hawk-Eye-system, der kan afgøre om en tennisbold er inden for eller uden for linjerne, skal testes af på sportens grusunderlag. I adskillige år har systemet været kendt i tennis, men kun i forbindelse med turneringer på underlagene hardcourt og græs. Nu kommer turen så til gruset. På det primært røde underlag har dommerne hidtil været nede på banen og at udpege mærket fra boldens nedslag, når der har været tvivlstilfælde. Dette har dog skabt stor utilfredshed blandt spillere, fordi det kan være svært at udpege det rigtige mærke efter en duel. Nu skal den elektroniske hjælp afprøves. Det oplyser kvindernes internationale organisation, WTA, tirsdag. I første omgang skal det testes ved WTA-turneringen i Charleston i april.

Fodbold. Christian Eriksens ankomst i Inter har overflødiggjort behovet for Matteo Politano. Derfor har Inter sendt den offensive midtbanespiller til Napoli, som har lejet ham med en obligatorisk købsoption indeholdt i aftalen. Den 26-årige spiller kom til Inter fra Sassuolo for halvandet år siden og nåede 63 kampe for Milano-klubben. Tidligere tirsdag blev også angriberen Gabriel Barbosa solgt. Han skiftede til Flamengo i hjemlandet Brasilien.

Fodbold. Det er ikke kun Tottenham, der tjener penge på salget af Christian Eriksen til italienske Inter. Det drypper også nedad i systemet og rammer den fynske klub Middelfart, hvor Eriksen slog sine folder, fra han var tre år og indtil skiftet til OB i 2005. Det er såkaldte uddannelsespenge fra Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, der nu kommer 2. divisionsklubben til gode. Beløbet skulle løbe op i omkring 400.000 kroner, hvis der ellers er hold i mediernes skøn om en salgspris på cirka 150 millioner kroner, fortæller formand Claus Hansen. »Hvis det er 150 millioner kroner, som der er snak om, ser det ud som om, at der er omkring 400.000 kroner til os ifølge Uefa-reglerne«, siger Claus Hansen til bold.dk.

Fodbold. Tottenham er nået til enighed med hollandske PSV Eindhoven om et køb af offensivspilleren Steven Bergwijn, som ifølge BBC koster cirka 250 millioner kroner. Samtidigt er Tottenhams aftale med Betis-lejesvenden Giovani Lo Celso gjort permanent. Pris for en kontrakt med argentineren til sommeren 2025: Også cirka 250 millioner kroner.

Tennis. Clara Tauson kvalificerede sig tirsdag til hovedturneringen i franske Andrézieux-Bouthéon, lidt vest for Lyon, der er en ITF-turnering med 60.000 dollar i præmiesum. I sin kvalifikationsfinale vandt den 17-årige dansker 7-6 (7-2), 6-3 over georgiske Ekaterine Gorgodze. Der venter hårde udfordringer for Clara Tauson, for feltet er stærkt, da en del af de spillere, der tabte tidligt i Australian Open, er dukket op ved denne turnering.