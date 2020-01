Mange spiller for en kasse cola om ugen: Politikere og fagforeninger vil stoppe udnyttelse af gamere

Uigennemskuelige kontrakter og et presserende behov for et e-sportsforbund kan ifølge Venstres idrætsordfører, Stén Knuth, ikke vente længere. Også fagforeninger kræver bedre vilkår til udøvere af e-sport.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Som 17-årig underskrev jeg min første kontrakt, og for at være helt ærlig viste jeg den ikke til mine forældre, før jeg skrev under, fordi de ikke var helt forstående over for det at være professionel gamer på det tidspunkt. Det vil sige, at jeg egenhændigt tog den beslutning at skrive under på kontrakten, og jeg anede ikke noget om det«.