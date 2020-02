Christian Eriksen taler ud: »Jeg kunne læse, at jeg var den onde i omklædnings--rummet«

Automatisk oplæsning Beta

Fodbold. Et rent reservehold sendte i aftes Liverpool en runde videre i FA Cuppen, da det blev til en 1-0-sejr på hjemmebane mod upåagtede Shrewsbury fra tredjebedste række i en omkamp. Førsteholdet og manager Jürgen Klopp holder fri efter nogle hårde måneder, og det var derfor U23-træner Neil Critchley, der guidede det yngste Liverpool-hold nogensinde med en gennemsnitsalder på 19 år og 102 dage.

Også Newcastle United klarede sig videre i FA Cuppen efter omkamp og overtid. Det skete med en sejr på 3-2 mod Oxford United fra den tredjebedste række, der blev slået ud på et mål af franske Allan Saint-Maximin i det 116. minut. Wayne Rooney og Derby fra næstbedste række er også videre efter en sejr over Northampton. I næste runde venter Rooneys tidligere arbejdsgiver Manchester United.

Fodbold. Christian Eriksen erklærer i et stort interview med BBC, at han er glad for at være kommet til Italien efter et mere end hektisk sidste halvt år i Tottenham, der gik fra Champions League-finale til krise og trænerfyring på bare fem måneder. »Jeg fik skylden for en del ting, for at være ham den onde. Jeg kunne læse, at jeg var den onde i omklædningsrummet, og at jeg siden jeg fortalte, jeg ville skifte klub, fik dårlig indflydelse på omklædningsrummet«, siger Eriksen, som i sidste uge skiftede til Inter i Italien.

Fodbold. Ledelsen i FC Barcelona må også tage ansvar for sløje resultater. Det siger superstjernen Lionel Messi, efter at den spanske klubs sportsdirektør, Eric Abidal, i et interview har peget på nogle af spillernes ukonstante præstationer som en årsag til, at Barcelona i januar måtte fyre træner Ernesto Valverde. »Os spillere i omklædningsrummet er de første til at indrømme, at vi ikke har spillet godt. Ledelsen må også tage ansvar for det«, skriver Messi på Instagram og tilføjer: »Jeg mener, at hvis man snakker om spillerne, bør man nævne navne i stedet for at mistænkeliggøre alle og sprede rygter, der langt fra er rigtige«, lyder det fra angriberen.

Badminton. Den forsvarende mester Line Kjærsfeldt trækker sig fra DM, der indledes i dag i Aarhus. Det er en knæskade, der holder hende ud, meddeler Badminton Danmark.

Fodbold. Andreas har været flittigt scorede i Parma, men en skade sætter nu formentlig en stopper for flere udfoldelser i nærmeste fremtid. Cornelius er på ny nemlig blevet ramt af en muskelskade. Det skriver den danske landsholdsspillers italienske arbejdsgiver på sin hjemmeside. Hvor længe skaden holder Cornelius ude, meddeles ikke. Cornelius har scoret 8 ligamål mål på 739 spilminutter, hvilket betyder, at han har scoret et mål hvert 92. minut.

Fodbold. Fire dage efter sit skifte til Fortuna Düsseldorf fik Mathias ’Zanka’ Jørgensen tirsdag aften debut for den tyske klub. Det skete med en 5-2-sejr i den tyske pokalturnering på udebane mod en anden traditionsklub, Kaiserslautern, der er at finde i tredjebedste række.