AGF slår FCK på en bragende flugter og vinder pokal i Portugal

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv TV 2 Sport 17.00 Badminton: DM, semifinaler TV3 Sport 20.30 Fodbold: Gent-Anderlecht 1.05 Ishockey: Columbus-Detroit TV3 Max 20.30 Fodbold: Frankfurt-Augsburg Eurosport 1 13.55/19.55 Snooker: World Grand Prix 17.55 Skihop: World Cup Eurosport 2 8.00 Cykling: Tour de Langkawi 12.00 Cykling: Tour of Saudi-Arabia 15.00 Cykling: La Comunidad Valenciana 21.00 Golf: AT&T Pebble Beach Pro-Am



Vis mere

Fodbold. Omsider, tænker mange AGF-fans måske. Efter ti og et halvt år og 22 forgæves forsøg i Superligaen vandt AGF fredag eftermiddag igen en kamp mod FC København. Det skete ved træningsturneringen The Atlantic Cup i Portugal, hvor Mustafa Amini blev 1-0-matchvinder i tillægstiden, da han flugtede i nettet fra kanten af feltet og dermed sikrede AGF pokalen i en turnering, der også havde deltagelse af Brøndby og svenske Häcken. Styrkeprøven mellem Superligaens nummer 2 og 3 var sidste test, inden forårssæsonen indledes i den kommende weekend. Her spiller FCK fredag aften i Esbjerg, mens aarhusianernes næste søndag får besøg af Randers FC.

Overblik: Kommende kampe og stillingen i Superligaen

Vi har netop vundet 1-0 over FCK i finalen i The Atlantic Cup og kan dermed tage det store trofæ med hjem igen til Aarhus. Der er mere om dagens testkamp på https://t.co/3WNZPeo10D og AGF TV senere #ksdh pic.twitter.com/xROkwF9wU6 — AGF (@AGFFodbold) February 7, 2020

Fodbold. Uroen ulmer i FC Barcelona efter nederlag torsdag aften i den spanske pokalturnering Copa del Rey til Athletic Bilbao. Der er nærmest spilleropstand og kritikken rettes mod sportsdirektør Eric Abidal, som havde langet ud efter unavngivne spillere i medierne. Først gjorde Lionel Messi indsigelser og nu er endnu en spiller fra øverst i hierarkiet på banen. »Denne klub får smidt nok lort efter sig udefra, så vi bør ikke smide lort efter hinanden internt«, siger Jordi Alba ifølge Reuters. »Abidal var en spiller, han er elsket af vores fans, og det er derfor, han burde vide, hvordan det er i et omklædningsrum, og hvad spillerne føler«, siger Alba.

Cykling. Trods et mindre styrt 30 km fra mål havde sidste års hollandske sejrskonge Dylan Groenewegen overskud til at fyre en formidabel finish af på den 175 km lange 3. etape i Volta Valencia, og ligesom på 1. etape måtte landsmanden Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) nøjes med at være tættest på at true Jumbo-Visma-rytteren i massespurten. Australieren Jack Haig (Mitchelton-Scott) overtog førertrøjen, men inden morgendagens kongeetape ligger syv ryttere endnu i samme tid i toppen af klassementet, eftersom der ikke opereres med bonussekunder i det spanske arrangement.

Cykling. Magnus Cort var for anden dag i træk med helt fremme i Etoile de Bessèges, men selv om hans amerikanske EF-mandskab arbejdede hårdt undervejs for at hente dagens lange udbrud på 3. etape, lykkedes det lige netop ikke. To af deltagerne i offensiven holdt med nød og næppe feltet på afstand, og belgieren Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) afviste i spurten tyskeren Georg Zimmermann, mens gårsdagens danske sejrherre måtte tage til takke med tredjepladsen som den hurtigste blandt forfølgerne. Franskmanden Alexys Brunel (Groupama-FDJ) fører stadig sammenlagt.

Cykling. Efter en sejrspause på cirka 18 måneder lykkedes det i dag den 29-årige kontroversielle franske sprinter Nacer Bouhanni (Arkea-Samsic), at hjemføre den store gevinst på den 137 km lange 4. etape i Saudi Tour. Bouhanni var nemlig både først over stregen og erobrede løbets førertrøje 2 sekunder foran tyskeren Phil Bauhaus (Bahrain-McLaren) inden finalen i morgen. Det var franskmandens 66. sejr i karrieren og sæsonens første for hans ny arbejdsgiver Arkea-Samsic. 21-årige Andreas Kron (Riwal Readynez) er fortsat nr. 1 i ungdomskonkurrencen, ligesom han er nr. 8 i det overordnede klassement med et minus på 17. sekunder. I det hele taget har det danske 2. divisionsmandskab gjort sig positivt bemærket i styrkeprøven i Saudi Arabien, hvor det indtager andenpladsen i holdkonkurrencen blot et enkelt sekund efter Total Direct Energie og 33 foran Bjarne Riis’ NTT på tredjepladsen.

Fodbold. Kvartfinalen blev ligesom for Real Madrids vedkommende også endestationen for Barcelona i den spanske pokalturnering, Copa del Rey. Den catalanske storklub tabte ude 1-0 til Athletic Bilbao på et mål Inaki Williams scoret godt to minutter inde i dommerens tillægstid. Ud over Athletic Bilbao skal Real Sociedad, Mirandes fra næstbedste række og Granada nu kæmpe om pokaltitlen. Det er første gang i 10 år, at hverken Real Madrid eller Barcelona er i semifinalen i Copa del Rey.

Golf. Med en runde i fem slag under par er Benjamin Poke samlet på en 13. plads i European Tour-turneringen Handa Vic Open i Australien. Efter to runder er danskeren ni slag under banens par. Franskmanden Robin Sciot-Siegrist fører turneringen i 14 slag under par.