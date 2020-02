Fyret dansk træner slipper billigt: »I got fucked«, lød hans angreb på dommere

Automatisk oplæsning Beta

Håndbold. Den danske træner Kim Rasmussen, der blev fyret som træner for Ungarns kvindelandshold efter VM i december, er fri til at påbegynde et nyt trænerjob. Mandag blev han af Det Internationale Håndboldforbund (IHF) idømt en karantæne på to måneder med tilbagevirkende kraft for at levere en svada mod dommere på et pressemøde ved VM efter nederlaget til Rumænien. Da episoden fandt sted for lidt mere end to måneder siden, har han altså udstået karantænen, skriver TV2 Sport. Kim Rasmussen var indtil mandag suspenderet for blandt andet at have sagt »I got fucked«, og han frygtede ifølge TV2 Sport en livsvarig karantæne. »Jeg er ekstremt lettet i dag. Nu kan jeg for alvor se fremad, og nu er det ikke en hæmsko i forhold til et nyt job«, siger Kim Rasmussen til TV2 Sport. Karantænen lød faktisk på tre måneder, men i dommen fremgår det, at han har fået en måneds rabat, fordi han har undskyldt sin opførsel.

Fodbold. Ronnie Schwartz løj sig skadet for at presse et vinterskifte fra Silkeborg til FC Midtjylland igennem. Det fortæller den målfarlige angriber til TV Midtvest. Før en træningskamp i Spanien bildte han Silkeborgs stab ind, at han havde problemer med ryggen, selv om det ikke var tilfældet. »Nej, nej, det var rent skuespil fra min side. Men alle i Silkeborg-lejren købte min forklaring. Jeg kunne ikke spille, sagde jeg til dem. For ved du hvad, jeg skulle da ikke risikere at blive skadet, når nu FC Midtjylland ville have mig. Det ville være et drømmeskifte for mig«, siger Schwartz til tv-stationen. Den 30-årige angriber har det fint nok med, at han stak folkene i sin klub en hvid løgn for at lande en kontrakt på to og et halvt år i FCM. »Ved du hvad. Engang imellem har man lov til at være hård og egoistisk. Det her var en stor mulighed for mig i en forholdsvis høj fodboldalder«, siger Schwartz til TV Midtvest.

Foto: René Schütze/Fotograf René Schütze Dina Thorslund skifter spor og forlader Team Sauerland.

Boksning. Dina Thorslund stopper samarbejdet med den tyske promotor Team Sauerland. Det oplyser sidstnævnte i en pressemeddelelse. Efter fire års samarbejde, hvor Dina Thorslund blandt andet har vundet EM og forbundet WBO’s VM-titel i superbantamvægt, er parterne blevet enige om at gå hver til sit med øjeblikkelig virkning. Thorslund kigger tilbage på en god tid hos Sauerland, selv om man ikke kunne nå til enighed om at fortsætte samarbejdet. »Selv om jeg nu går i en anden retning, forbliver jeg taknemmelig for den rolle, de spillede for at gøre mig til verdensmester. Vi går fra hinanden på god fod, og jeg ser frem til det næste kapitel i min karriere«, siger Dina Thorslund ifølge Ritzau.

Fodbold. Den brasilianske legende Pelé er deprimeret over sit helbred og holder sig mest hjemme, fordi han ikke kan gå uden hjælp. Det fortæller Pelés søn, Edinho, i et interview med TV Globo ifølge nyhedsbureauet Reuters. Pelé, der fylder 80 år til oktober, har i årevis haft hoftebesvær og har derfor brug for et gangstativ. Flere af hans seneste offentlige optrædener har været i kørestol. »Han er temmelig skrøbelig. Han fik en hofteudskiftning og havde efterfølgende ikke den mest optimale rehabilitering«, fortæller Edinho til TV Globo. Den svækkede mobilitet har gjort legenden deprimeret. »Problemerne med mobiliteten har udløst en form for depression. Forestil dig at have været kongen og været så imponerende en figur, og nu kan han ikke gå ordentligt. Han er flov og har ikke lyst til at gå ud og blive set eller noget andet, der involverer at forlade huset«, tilføjer sønnen.

Fodbold. Den danske angriber Simon Makienok har ikke fået den bedste start på sit ophold i den tyske klub Dynamo Dresden. Han fik rødt kort efter få minutter i sin debut i 2. Bundesliga, og nu koster det ham også to dages karantæne. Det oplyser Det Tyske Fodboldforbund (DFB).

Golf. En række fine resultater sender Rory McIlroy tilbage som etter på verdensranglisten, der blev opdateret søndag. McIlroy henviser amerikaneren Brooks Koepka til andenpladsen. Den 30-årige nordirer blev nr. 3 i PGA Tour-turneringen Farmers Insurance Open i sidste måned og blev nr. 4 ved sæsonfinalen på European Touren i Dubai i november. Inden da vandt han turneringen WGC-HSBC Champions på PGA Touren. Bedste dansker på verdensranglisten er Lucas Bjerregaard, der dog glider otte pladser tilbage på den opdaterede liste til en plads som nr. 102.

Fodbold. Serie A-klubben Spal har fyret cheftræner Leonardo Semplici. Han erstattes af den tidligere træner for Italiens U21-landshold Luigi Di Biagio, skriver klubben på sin hjemmeside. Semplici kom til Spal i 2014 og førte holdet fra Serie C til Serie A i 2017, hvor klubben for første gang i 49 år var tilbage i den bedste italienske række. I øjeblikket er Spal bundprop i ligaen, hvor det blot er blevet til sejr i to af de seneste 16 kampe.

Fodbold. Milano-borgmester vil overtage Malmøs Zlatan-statue. Statuen er blevet fjernet fra sin sædvanlige plads i Malmø, efter den gentagne gange er blevet udsat for hærværk, og nu vil borgmester i Milano, Giuseppe Sala, gerne finde en plads til statuen i Milano. »Hvis Milano kan hjælpe til med at finde et sted, hvor statuen kan stå, så er jeg positivt indstillet«, siger Giuseppe Sala. »For os italienere er Zlatan et idol og et positivt forbillede, som er lykkedes inden for sin sport«, siger borgmesteren.

Foto: Jens Dresling Et såkaldt springerknæ holder Line Kjærsfeldt ude af denne uges hold-EM.

Badminton. Line Kjærsfeldt bliver ikke klar til denne uges EM for kvindelandshold i Frankrig. Den 25-årige spiller døjer fortsat med et begyndende springerknæ, der også holdt hende ude af sidste uges DM. Landstræner Jesper Hovgaard kalder afbuddet en svækkelse, men tror fortsat på dansk succes ved EM-turneringen i franske Liévin. »Hun er en af vores mest erfarne og vigtige spillere, men skader er svære at gøre noget ved. Som en af de få nationer i Europa har vi bredde i kvindernes single, og vi har en god trup, så det er en opgave, vi stadig kan løse«, siger Jesper Hovgaard i en pressemeddelelse fra Badminton Danmark. Med Line Kjærsfeldts afbud til EM stiller Danmark med Julie Dawall, Line Christophersen og Mia Blichfeldt i single. Derudover indgår der også seks doublespillere i EM-truppen.

Fodbold. Christian Eriksen vil få mareridt om sit stolpeskud på et frispark langt udefra i søndagens Milan-derby. »Jeg rammer den lige, som den skal – og så alligevel ikke, for den gik ikke ind, men det er i hvert fald én, jeg både kommer til at drømme og have mareridt om, fordi den ikke gik ind«, udtaler Eriksen til TV 2 Sport. Den danske midtbanespiller spillede de sidste 20 minutter af kampen mod AC Milan, som Inter vandt med 4-2 og overtog førstepladsen i Serie A.

Håndbold. Afbud fra Kina og Hongkong grundet coronavirus har medført, at Thailand nu bliver den 12. nation, der deltager i kvindernes kvalifikationsturnering frem mod sommerens OL i Tokyo. Thailand skal 20.-22. marts i Montenegro spille mod værtsnationen, Norge og Rumænien om adgang til OL-turneringen. Med Thailands accept af invitationen forsvandt Danmarks sidste spinkle mulighed for alligevel at komme med til sommerlegene. Danskerne kunne være blevet inviteret til kvalifikationen i Montenegro, hvis også Thailand havde meldt fra.