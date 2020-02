Svaret fra 'nyt' Brøndby-hold var stærkt i Odense

FOR ABONNENTER

Brøndbys målsætning har fra sæsonstarten været at slutte på en top-3-placering. AGF’s er at komme i top-6 og for første gang deltage i et mesterskabsspil i foråret. Brøndby blev nummer 4 i Superligaen i sidste sæson og fik sølv i både 2018 og 2017. AGF vandt senest medaljer af bronze i den bedste fodboldrække i 1997. Mens AGF fik udsat hjemmekampen mod Randers FC, men stadig er nummer tre, gjorde et ’nyt’ Brøndbyhold uden Wilczek, Mukhtar og Kaiser klubben og tilhængerne mere rolige med 2-0-sejren i Odense. Mange har bekymret sig for, hvad tabet af de erfarne nøglespillere vil betyde. Mod OB gav et fighterstærkt, godt indstillet mandskab svaret. Brøndby vil ind og spille en vigtig rolle i mesterskabsspillet. Det skal nok lykkes. Det var en fortjent sejr, der styrker selvtilliden, sammenholdet og moralen.