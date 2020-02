Dansk klub henter endnu en dansk verdensmester hjem

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Mandag 24. februar TV2 Sport 12.00 Tennis: Qatar Total Open (k) 20.00 Håndbold: Odense-Nykøbing F. (k) 2.00 Basketball: Houston-NY Knicks TV3 Sport 19.00 Fodbold: AC Horsens-AGF 1.05 Ishockey: Columbus-Ottawa TV3 Max 18.15 Basketball: Danmark-Belgien (m) 21.00 Fodbold: Liverpool-West Ham Eurosport 1 12.00 Cykling: UAE Tour 19.55 Snooker: Players Championship Vis mere

Håndbold. GOG opruster med endnu en dansk verdensmester i den kommende sæson. Først kom Morten Olsen under de fynske vinger fra sommeren 2020 og nu har Anders Zachariassen fra Flensburg skrevet en tre år lang kontrakt med traditionsklubben. »To verdensmestre i GOG-truppen næste sæson er fantastisk. Det er nærmest et drømmescenarie at kunne tilknytte endnu en landsholdsspiller. Anders Zachariassen har stået på vores ønskeliste i lang tid, og nu er det lykkes«, siger klubdirektør Kasper Jørgensen,

Fodbold. Superstjernen Neymar fik en uværdig exit fra Paris SG’s dramatiske 4-3-sejr over Bordeaux i den franske Ligue 1. PSG var foran 4-3 hjemme mod Bordeaux og havde lige fået en scoring annulleret af VAR, da Neymar begik et frispark, som blev takseret til en advarsel. Kort forinden var der blevet begået et frispark mod Neymar, og i den ophedede stemning kastede brasilianeren sig ind i en tackling, som resulterede i det gule kort. Tidligere i kampen havde brasilianeren fået en advarsel for at brokke sig, og dermed var der rødt kort og karantæne til Neymar som udgang på opgøret, der ellers så ud til at skulle handle om en målfest. PSG fører Ligue 1 med 65 point efter 26 runder. Marseille har 52 point.

Overblik: Fodboldresultater og stillinger

Fodbold. De nationale forbund i England, Skotland og Nordirland har offentliggjort nye retningslinjer for hovedstødstræning i ungdomsrækkerne. Fremover skal man være U12-spiller for at træne hovedstød og brugen af hovedet er underlagt en række restriktioner helt op til U18-niveau. De nye retningslinjer er vedtaget for at undgå hjernerystelser og på længere sigt for at minimere risikoen for demens. En skotsk undersøgelse fra oktober 2019 konkluderede, at tidligere elitespillere har en tre en halv gang større risiko for at blive ramt af demens. Den forhøjede demensrisiko er dog ikke endegyldigt bevist.

Cykling. Den dopingudelukkede portugiser Andre Cardoso indledte mandag sin appelsag ved Den Internationale Sportsdomstol (Cas). Andre Cardoso afsoner en fire år lang epo-karantæne som følge af , at han blev testet positiv udenfor konkurrence forud for Tour de France i 2017. Sagen er speget, da Cardosos B-prøve ikke matchede den positive A-prøve. Andre Cardosos appelhøring er åben for almenheden i håb om, at det kan presse cykelsportens antidopingmyndigheder, der har idømt ham karantæne på baggrund af A-prøven. »Han skal prøve at modbevise noget, som antidopingmyndighederne ikke selv kan bevise«, forklarede Cardosos advokat Yasin Patel ifølge AP ved sagshøringens start i Lausanne. »Usikkerhed skal komme atleten til gode og ikke myndighederne«, lød det fra Cardoso-lejren.

Fodbold. Jørgen Daugbjerg Burchardt er kåret til årets dommer 2019 af sine kolleger fra Superligaen og 1. division. Det oplyser DBU i en video på Twitter. »Jeg er meget overrasket og ekstremt glad over den her kåring«, siger Burchardt i videoen. Den 37-årige dommer fra Varde var senest i aktion i Superligaens forårspremiere i opgøret Silkeborg-AaB i Superligaen, mens han søndag var fjerdedommer, da Silkeborg og FC København spillede 1-1.

Fodbold. FC Barcelonas danske nyerhvervelse Martin Braithwaite kan ikke spille i Champions League, men den 28-årige vestjyde rejser alligevel med holdkammeraterne til Napoli, hvor Barcelona tirsdag skal spille den første 1/8-finale mod italienerne. Det fremgår af FC Barcelona hjemmeside. Grundet mange skader i truppen er 6 spillere fra Barcelonas B-hold rykket op i A-truppen.

Fodbold. 4 kampe i den italienske Serie A blev søndag aflyst på grund af frygt for spredning af den potentielt dødelige coronavirus, der fortsætter med at bringe borgere i støvlelandet til falds. Flere italienske medier skriver nu, at der er flere Serie A-aflysninger i vente i den kommende tid. Den kommende lørdags opgør mellem Udinese og Fiorentina er aflyst, da lokalstyret i Friuli Venezia Giulia-regionen har beordret sportsbegivenheder, der tiltrækker et stort publikum, aflyst frem til 1. marts. Torsdag skal Christian Eriksen og Inter i aktion i Europa League på hjemmebane mod Ludogorets fra Bulgarien, og i Italien gættes der nu på, at opgøret vil blive afviklet bag lukkede døre uden tilskuere. Samme model er angiveligt i spil, når Juventus og Inter mødes i Serie A-topkampen søndag aften i Torino.

Sejlsport. Vejrforholdene driller fortsat den regerende verdensmester Anne-Marie Rindom og de øvrige i Laser Radial-feltet ved VM i Melbourne. Mandag blev der på grund af manglende vind kun afviklet en af tre planlagte sejladser. Anne-Marie Rindom blev nummer 3 og ligger på en samlet andenplads. Schweizeren Maud Jayet fører. Tirsdag skal der afvikles 4 sejladser tirsdag, såfremt forholdene tillader det.

Badminton. De kinesiske spillere vender tilbage til World Tour, når der i marts blandt andet skal afviklet All England. Spillerne fra den dominerende nation var grundet coronavirus-problematikken ikke rejst til sidste uges turnering i Barcelona. Der er ikke registreret virus blandt de kinesiske spillere, oplyser det kinesiske badmintonforbund ifølge AFP. En del af de kinesiske spillere befinder sig i England, skriver indsidethegames.biz, mens de resterende kinesere er i Beijing. All England indledes 11. marts.

Tennis. Den 36-årige belgiske veteran Kim Clijsters måtte afgive seks dopingprøver, før Det Internationale Tennisforbund (ITF) godkendte hendes comeback. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Clijsters, der er mor til tre og har født to børn, siden hun indstillede karrieren i 2013, tabte i sidste uge i sin comebackkamp i Dubai til spanieren Garbiñe Muguruza.

Fodbold. Coronavirus har sat en stopper for sæsonåbningen i den koreanske K-League. »Det er en foranstaltning for at beskytte borgerne og spillernes sundhed, og det har vores højeste prioritet«, lyder det ifølge Ritzau fra ledelsen i K-League. Der er næsten 800 tilfælde af coronavirus i Sydkorea.

Fodbold. Sønderjyske-spilleren Søren Frederiksen har spillet sin sidste superligakamp. En knæskade tvinger den 30-årige til at indstille karrieren et halvt år før kontraktudløb. »Jeg har i en længere periode haft store problemer med mit højre knæ, og det har tre operationer desværre ikke kunnet redde«, siger Søren Frederiksen, der i stedte tiltræder som scout og analytiker i den Haderslev-baserede klub. Frederiksen blev dansk mester med FC København i 2011 og vandt både Superliga-guld og pokaltitlen med AaB i 2014.