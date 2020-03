Coronavirus bremser topfodbold i Schweiz

Politiken giver dig et overblik over strømmen af sportsnyheder.

Direkte sport i tv Mandag 2. marts TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Viborg-Randers (k) TV3 Sport 19.00 Fodbold: FC Midtjylland-Sønderjyske 1.35 Ishockey: Detroit-Colorado TV3 Max 20.45 Fodbold: Portsmouth-Arsenal Eurosport 1 5.10 Cykling: Tour de Taiwan

Fodbold. Klubholdene i de to bedste rækker i Schweiz kommer ikke i aktion lige foreløbig. Mandag er rækkerne blevet suspenderet, som følge af udbruddet af coronavirus. Det har de 20 klubber i de to bedste rækker besluttet mandag efter et møde i Bern. Det meddeler ligaen på sin hjemmeside. I første omgang er ligaerne sat på pause til og med 23. marts. Da der efter den dato følger halvanden uge med landsholdsfodbold, kan de bedste schweiziske klubhold derfor først komme i aktion igen i begyndelsen af april. To danskere er på kontrakt i en klub i den bedste schweiziske række. Det er den tidligere landsholdsspiller Frederik Sørensen og den tidligere U21-landsholdsspiller Mads Valentin Pedersen. De repræsenterer henholdsvis Young Boys og FC Zürich.

Fodbold. David Beckhams klub Inter Miami tabte i klubbens MLS-debut 0-1 på udebane til Los Angeles FC. David Beckham og partnere købte i 2014 rettighederne til at starte en klub i Miami, men trods 6 års forberedelse blev det ikke til sejr. »Jeg har altid elsket udfordringer. Jeg vidste dog ikke, hvor stor denne udfordring ville blive, da selv valget af klinker til brusebadene var noget, jeg skulle tage stilling til«, forklarede Beckham ifølge BBC forud for Inter Miamis officielle debutkamp.

Skisport. Efter at have sejret i søndagens kombinerede konkurrence kom franske Alexis Pinturault også øverst på podiet i mandagens storslalom i Hinterstoder i Østrig. Pinturault overtog dermed den samlede føring i World Cuppen efter 35 af 43 løb fra norske Aleksander Aamodt Kilde. Pinturault har 1.148 point mod Aamodt Kildes 1.122. I den kommende weekend har Aamodt Kilde hjemmebane på Kvitfjell, hvor fartspecialisten har gode muligheder for at indhente tabt terræn mod den mere tekniske Alexis Pinturault.

Tennis. 36-årige Kim Clijsters, der i februar gjorde comeback på WTA Touren efter syv års pause, står tirsdag over for udfordring nummer to i sin ’nye’ karriere. Det sker ved turneringen i mexicanske Monterrey, hvor den tidligere belgiske nr. 1 i verden møder den 2.-seedede brite Johanna Konta. Endnu en hård opgave, efter det i sidste måned i Dubai blev til nederlag i 1. runde til spanske Garbiñe Muguruza. To andre tidligere 1’ere, USA’s Venus Williams og hviderussiske Victoria Azarenka, deltager også i Monterrey, førstnævnte på et wildcard ligesom Clijsters.

Cykling. Siden coronavirussens hærgen i det nordlige Italien tog til, har der hersket tvivl om, hvorvidt det ville blive muligt at gennemføre de tre kommende WorldTour-løb på italiensk grund, Strade Bianche på lørdag, Tirreno-Adriatico fra 11. til 17. marts og klassikeren Milano-Sanremo 21. marts. I dag har arrangøren RCS Sport imidlertid meddelt de deltagende mandskaber, at arrangementerne gennemføres som planlagt, hvilket får betydning ikke mindst for Danmarks førende etapeløbsrytter Jakob Fuglsang (Astana). Han har nemlig de to første begivenheder på sit program som forberedelse til Giro d’Italia, der starter 9. maj i Budapest.

Ishockey. A-VM står til afvikling fra 8. maj i Schweiz, men kan blive truet af coronavirus. I Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) håber man at være nærmere en afklaring om to uger, oplyser forbundet. »Vi er i tæt dialog med arrangøren for at analysere situationen. Vi venter til 15. marts for at se, hvordan pandemien udvikler sig. Derefter kan vi måske sige mere«, siger den IIHF-ordførende, René Fasel, ifølge Ritzau til den schweiziske avis Blick.

Motorsport. Sæsonens åbningsløb i MotoGP, der skulle have været afholdt i Qatar 8. marts, er blevet aflyst på grund af coronavirus. Det oplyser Den Internationale Motorunion, FIM. Moto2- og Moto3-løbene vil dog blive afviklet efter planen.

Fodbold. Efter storsejr i sin debut og målgivende afleveringer kom Martin Braithwaite ned på jorden igen i aftes, da Barcelona tabte klassikeren i Madrid mod Real med 0-2. »De vandt 2-0, og vi er skuffede, fordi vi er Barcelona og forventer at vinde, hver gang vi går på banen«, siger Braithwaite til FC Barcelonas hjemmeside. Danskeren blev skiftet ind med cirka 20 minutter tilbage, og kort tid efter var han tæt på at score. »Nogle gange i livet må man sige, at det er deres tur. Vi havde vores chancer i dag, og det havde de også. Selvfølgelig er vi ikke glade lige nu, men at være et stort hold drejer sig også om at kunne komme tilbage, og vi vil fortsætte med at arbejde hårdt«, siger Braithwaite.