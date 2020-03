Forår i 1. division: Tilskuere: 0. Mål: 3

Cykling. Et døgn efter, at den italienske storarrangør RCS Sport så sig nødsaget til at udsætte lørdagens Strade Bianche, kom meldingen om, at yderligere to af organisationens WorldTour-løb, Tirreno-Adriatico fra 11. til 18. marts og Milano-Sanremo 21. marts, samt Giro di Sicilia fra 1. til 4. april heller ikke kan gennemføres som planlagt på grund af frygten for coronasmitte. RCS har allerede anmodet Den Internationale Cykelunion, UCI, om at finde nye terminer til de fire styrkeprøver. Corona er ligeledes skyld i, at endnu et mandskab fra 1. division, Movistar, med blandt andre den spanske superstjerne Alejandro Valverde ligesom Team Ineos, Mitchelton-Scott, Astana, UAE Emirates og CCC fuldstændig indstiller aktiviteterne i to uger og således ikke stiller op i Paris-Nice fra 8. til 15. marts.

Tennis. Davis Cup-kampen mellem Danmark og Puerto Rico, der spilles i Holbæk fredag og lørdag, afvikles efter planen, lyder det fra forbundet på tennis.dk. Tidligere fredag anbefalede regeringen, at man aflyser eller udsætter begivenheder, hvor mere end 1.000 mennesker er samlet. Davis Cup-kampen i Holbæk er udsolgt med en kapacitet på 800 tilskuere.

Fodbold. Ronaldinho slipper for sigtelse for at have rejst med falsk pas i Paraguay. Det oplyser offentlig anklager Federico Delfino, efter at den nu pensionerede stjernespiller og hans bror Roberto de Assis Moreira blev afhørt i mere end syv timer i Paraguays hovedstad, Asunción. »Men det er på betingelse af, at de erkender den forbrydelse, de er anklaget for, som i dette tilfælde er brug af falske dokumenter«, siger anklageren ifølge Ritzau. De brasilianske myndigheder inddrog Ronaldinhos pas i november 2018, da han ikke formåede at betale en bøde på 2,5 millioner dollar - knap 17 millioner kroner - for miljøskader. Ronaldinhos advokat insisterede tidligere torsdag på, at det pensionerede fodboldikon har rejst med sine egne dokumenter og ikke er underlagt nogen rejsebegrænsninger.

Ifølge myndighederne i Paraguay modtog Ronaldinho et falsk pas fra den brasilianske forretningsmand Wilmondes Sousa Lira, som er blevet anholdt.

Ligestilling. Else Trangbæk er en af seks modtagere af Den Internationale Olympiske Komités Women and Sport-priser 2020. Else Trangbæk var i 1968 den første kvindelige gymnast fra Danmark, der deltog i OL, og hun stod senere i spidsen for Institut for Idræt ved Københavns Universitet. »Hver vinder demonstrerer sportens evne til at fremme ligestilling. Vi fejrer deres store bidrag i et år, hvor der for første gang er lige mange mænd og kvinder, der konkurrerer ved de olympiske lege«, siger IOC-præsident Thomas Bach i en pressemeddelelse om de seks vindere.

Fodbold. To superligaklubber lukker ned for fysiske interviews op til rundens kampe. Både AGF og FC Midtjylland har valgt at skærme spillerne mod potentiel smitte med coronavirus ved at sørge for, at spillerne ikke giver fysiske interviews. Det oplyser AGF til Århus Stiftstidende, mens Midtjylland har udsendt en pressemeddelelse. Midtjylland-spillerne vil efter holdets kamp give interviews, men det foregår med en afstand på to meter fra journalisterne.

Cykling. Spanske Movistar skriver på Twitter, at holdets kvinder og mænd ikke vil deltage i cykelløb frem til 22. marts på grund af coronavirussen.

Fodbold. Real Madrid Eden Hazard har gennemgået en operation i sin højre fod på en klinik i USA. Det fremgår ikke, hvor længe belgieren er ude af spillet.

Basketball. Efter at have siddet ude i 58 kampe med en brækket hånd, fik superstjernen Stephen Curry comeback, da hans hold Golden State Warriors mødte mestrene Toronto Raptors i den nordamerikanske NBA-liga. Curry blev med 23 point topscorer for sit hold, men lige lidt hjalp det, for Raptors vandt 121-113.

Olympisk. Coronavirussen har indtil videre ført til aflysning og udsættelse af en del sportsbegivenheder, men nu er det lykkes for de japanske OL-arrangører at gennemføre en testevent før legene i Tokyo denne sommer. Det er klatrebanen, som er blevet afprøvet, men det skete uden tilskuere og topatleter, og i stedet for eliten var det amatører, som var på banen.

Atletik. Paris Marathon er blevet rykket fra 5. april til 18. oktober på grund af coronavirussen.