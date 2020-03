Coronaeffekt: Flere nationer opfordrer Uefa til at udskyde EM-slutrunden

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv TV 2 14.40 Cykling: Paris-Nice, 3. etape TV 2 Sport 18.30 Håndbold: Silkeborg-Københ. (k) 20.30 Ishockey: Herning-Aalborg TV3+ 21.00 Fodbold: RB Leipzig-Tottenham TV3 Sport 21.00 Fodbold: Valencia-Atalanta 1.05 Ishockey: St. Louis-Florida Eurosport 1 14.40 Cykling: Paris-Nice, 3. etape 16.30 Skihop: World Cup Vis mere

Fodbold. Flere af de nationale europæiske fodboldforbund har nu opfordret Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) til at overveje, om det kan lade sig gøre at udskyde sommerens EM-slutrunde til næste år, så de bedre kan afslutte deres mesterskabsturneringer, der er blevet forsinket på grund af coronavirus.

Det er det italienske medie Tuttosport, der tirsdag bringer nyheden, og ifølge mediet er Uefa i øjeblikket ved at overveje mulighederne for slutrunden, hvor Danmark skal spille tre gruppekampe i Parken.

(Opdateres)

Foto: Jens Dresling Dame N'Doye er i spil til kampen mod Istanbul Basaksehir torsdag.

Fodbold. FC København har meldt Dame N’Doye og Ragnar Sigurdsson klar, og de er sammen med Mikkel Kaufmann, der blev skadet mod Horsens søndag, med i bruttotruppen til ottendedelsfinalen mod tyrkiske Istanbul Basaksehir torsdag. Den endelige trup på 18 spillere udtages efter træningen onsdag. Nicolai Boilesen, Jonas Wind og Robert Mudrazija er fortsat ude med skader.

Fodbold. Frygten for coronavirus får nu også indflydelse på mindst en af de kommende playoffkampe om at komme til EM. Slovakiets kamp hjemme mod Irland 26. marts skal spilles uden tilskuere. Det oplyser Det Slovakiske Fodboldforbund tirsdag ifølge Ritzau. Der er tale om en playoff-semifinale mellem de to hold, hvor vinderen holder sig inde i kampen om en EM-billet. Slovakiet har været i dialog med Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) samt nationale myndigheder, inden der blev truffet en beslutning.

Roning. Frygten for coronavirus betyder, at to World Cup-stævner i Italien bliver aflyst. De skulle have været afholdt i marts og april. Det har Det Internationale Roforbund (Fisa) besluttet, skriver Dansk Forening for Rosport tirsdag. Dermed kommer de danske landsholdsroere ikke til at rejse til Italien som et led i forberedelserne til OL i Japan til sommer.

Fodbold. Det kommer ikke på tale at lukke 1.000 tilskuere ind til kampe i den danske superliga, som fans og klubber har foreslået. Det slår Divisionsforeningen fast i en pressemeddelelse oven på et pressemøde med statsminister Mette Frederiksen (S), hvor alvoren af coronavirus-udbruddet blev gentaget.

Bordtennis. World Tour-turneringen Japan Open bliver udskudt på grund af frygten for coronavirus. Det skriver Det Internationale Bordtennisforbund (ITTF) på sin hjemmeside. Turneringen skulle være spillet 21.-26. april i Kitakyushu i det sydlige Japan. Man vil forsøge at placere turneringen senere på året.

Foto: Georg Hochmuth/Ritzau Scanpix

Skisport. Mændenes alpine World Cup-stævne i Slovenien 14. og 15. marts bliver afviklet uden tilskuere. Det skriver Det Internationale Skiforbund (FIS) i en pressemeddelelse. Det er det slovenske sundhedsministerium, der har truffet beslutningen for at undgå spredning af coronavirus. 25 personer er tirsdag eftermiddag konstateret smittet med virusset i Slovenien.

Fodbold. De to næste runder i den bedste spanske række, La Liga, og den næstbedste række spilles uden tilskuere på grund af frygten for spredning af coronavirus.

Fodbold. Årets pokalfinale skal spilles på Blue Water Arena i Esbjerg, skriver Esbjerg fB på sin hjemmeside. Normalt spilles slutkampen i Parken, men på grund af EM flyttes den nu til Vestjylland. Finalen spilles 21. maj.

Fodbold. Heiko Herrlich er ny cheftræner i bundesligaklubben Augsburg. Han afløser Martin Schmidt, der blev fyret mandag. 48-årige Herrlich, der er tidligere tysk landsholdsspiller, var senest træner i Bayer Leverkusen.

Fodbold. Bundesligakampen onsdag mellem Borussia Mönchengladbach og FC Köln spilles uden tilskuere på stadion.

Fodbold. Returkampen i Champions League-ottendedelsfinalen mellem Barcelona og Napoli 18. marts spilles for tomme tribuner. Det sker for at bremse spredningen af coronavirus.

Judo. Det Internationale Judoforbund (IJF) har besluttet at aflyser alle OL-kvalifikationsstævner frem til slutningen af april på grund af frygten for coronavirus. Det skriver forbundet på sin hjemmeside ifølge Ritzau. Aflysningerne rammer i alt fire stævner, og det efterlader tre stævner for håbefulde atleter.