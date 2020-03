Viktor Axelsen: Det er surrealistisk, at vi render rundt og spiller badminton

FOR ABONNENTER

Når stort set resten af den ganske sportsverden efterhånden er ved at lukke fuldstændigt ned for at mindske risikoen for coronasmitte, vækker det undren, at fjerbolde til stadighed bliver slået over nettet ved All England-turneringen i Birmingham af atleter fra hele kloden – også blandt dem, der har ketsjeren i brug.