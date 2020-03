»Foreløbig suger vi på labben og ser, hvor vi ender«: Coronavirus lukker ungdomsstævner på stribe og presser klubberne

Tvillingesøster Asta er ligeledes ked af ikke at kunne komme af sted i år.

»Jeg kommer mest til at savne kampene, men det var også hyggeligt om aftenen, hvor der var lidt fest, akvadisko og kortspil. Og så spiste vi rimelig meget slik«, siger Asta, inden mor Susan bemærker, at der »godt nok hober sig meget energi op i børnene, når de er afskåret fra at komme til træning, kampe og nu også stævne«.

Arrangørerne i Hillerød og Holstebro forventer dog, at de igen i 2021 kan tilbyde gode stævner til ungdommen.

»Der er en turnering næste år, men hvor stor den bliver, ved vi ikke. Vi skal bruge 450.000 kroner for at starte op. Dem skal vi nu ud at finde«, siger Karsten Marcussen i telefonen fra Gran Canaria, hvor han venter på et fly hjem.

»Heldigvis har vi ingen klubansatte og ingen lønudgifter, alt er frivilligt. Så der sparer vi jo lidt«, siger Karsten Marcussen.

Maria Højer Nannberg forventer, at hele coronasituationen kan blive et wakeupcall for klubber og foreninger landet over.

»Foreningslivet skal nok også lære at passe bedre på sig selv. Vi vil gerne spille med store muskler, men i og med at vi alle er frivillige, kan vi ikke nødvendigvis sidde med den fulde ekspertise, når det drejer sig om planlægning og afvikling af store arrangementer«, siger hun.