Første danske triumf siden 1999: Viktor Axelsen suveræn vinder af All England

For første gang i 21 år er All England-trofæet i herresingle på danske hænder med sejr på 21-13, 21-14 til Viktor Axelsen i finalen mod Chou Tien Chen fra Taiwan.

All England Danske vindere i herresingle 2020: Viktor Axelsen 1999: Peter Gade 1996: Poul-Erik Høyer 1995: Poul-Erik Høyer 1988: Ib Frederiksen 1987: Morten Frost 1986: Morten Frost 1984: Morten Frost 1982: Morten Frost 1977: Flemming Delfs 1975: Svend Pri 1967: Erland Kops 1965: Erland Kops 1964: Knud Aage Nielsen 1963: Erland Kops 1962: Erland Kops 1961: Erland Kops 1960: Erland Kops 1958: Erland Kops 1948: Jørn Skaarup 1947: Conny Jepsen 1939: Tage Madsen







Viktor Axelsen kontrollerede kampens åbning med lange dueller, hvor Chou Tien Chen blev sendt på hårdt løbearbejde over hele banen med danske ambitioner om at tøjle modstanderens stærke offensiv baseret på skarpe drop og buldrende smash.

Afventende dansk spil

Derfor fokuserede Viktor Axelsen i højere grad på at holde bolden i gang end på at tage for store risici og ventede på de oplagte muligheder for at banke fjerbolden ned i det grønne underlag med vellykket afveksling mellem kraft og præcision.

Chou Tien Chen søgte løsninger i form af både kvikt angreb og mere langstrakte dueller med slag til alle hjørner, men placerede ofte sine slag på den forkerte side af stregerne, som Viktor Axelsen til gengæld var særdeles dygtig til at ramme. Den kurs holdt hele vejen til 21-13 i første sæt, hvor den danske koncentration kun svigtede kortvarigt ved den endnu mere overlegne føring på 20-9.

Velspillet afslutning

Andet sæt fik begyndte mere jævnbyrdigt med mindre harmoni og sammenhæng i spillet, fordi begge spillere utålmodigt og ivrigt søgte pointene.

Med første sæt som ballast havde Viktor Axelsen imidlertid det nødvendige overskud til at holde fast i strategien ved at presse Chou Tien Chen væk fra nettet med en placering langt fremme på banen og slag til alle hjørner.

Taiwaneseren var tvunget til at forcere sit spil og gjorde det i en sådan grad, at fejlene bare blev flere og flere - og de danske point det samme.

Bevidstheden om, at sejren var inden for rækkevidde, fik Viktor Axelsen til at stivne lidt i bevægelse og spil fra føring 15-9 til 15-12, men han genvandt kontrollen i den velspillede slutfases lange dueller på vej til 18-12 og i sidste ende 21-14.

All England-titlen i herresingle er dansk for første gang, siden Peter Gade vandt den i 1999.