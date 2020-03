Danmark skal leve op til en række krav for at forblive EM-vært

DBU’s formand vil gøre alt for, at København beholder sine fire EM-kampe og forstår desuden Solbakkens kritik af, at FCK spillede midt i en coronakrise torsdag.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En ting er sikker. Det planlagte EM i 2020 er officielt udskudt et år. Men andre store spørgsmål må forblive ubesvarede.

Det forklarede formand i Dansk Boldspil-Union (DBU) Jesper Møller på et pressemøde tirsdag eftermiddag. Samme Møller er medlem af den magtfulde bestyrelse i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

Hvilken betydning får denne udskydelse for afviklingen af turneringen i 2021?

»Udgangspunktet i 2021 er det samme som i 2020. Byerne, som har fået værtskaber, kan også byde ind til 2021. Men vi skal have styr på infrastrukturen. Parken skal være ledig, hotellerne skal være ledige til spillere, Uefa-folk og fans. Vi gør alt fra DBU’s side for at sikre, at vi får en fodboldfest til næste år og spiller hjemmekampe i Parken, som det er planlagt«.

Der er ikke tale om en ny budrunde?

»Nej. Der er blot tale om en mulighed for at sige, at vi er klar igen i 2021. Jeg har netop talt med overborgmester Frank Jensen (S) og skal også tale med Parken om, hvordan vi finder den bedste løsning på det her, så vi kan sikre, at de fire danske kampe også bliver afviklet i 2021«.

Hvornår kan DBU have afklaret, om Danmark også kan afholde EM i 2021?

»Vi er selvfølgelig utålmodige, men jeg må samtidig bare konstatere, at hele vores samfund enten er lukket ned eller er på vej til at lukke ned. Vi har syge mennesker på sygehusene og et sundhedspersonale, der kæmper. Så Frank Jensen og jeg har aftalt, at vi skal give samfundet tid til at komme sige i de kommende uger. Når vi er kommet efter påske, tror jeg på, at vi forhåbentlig kan have nogle svar. Men overborgmesteren og jeg har givet hinanden håndslag på, at vi kommer til at gøre alt, hvad vi kan, for at beholde kampene i København«.

Pokalfinalen er blevet flyttet til Esbjerg Stadion, fordi Uefa i første omgang skulle bruge Parken til EM, bliver det ændret?

»Det tror jeg ikke, men det skal diskuteres med Divisionsforeningen og afhænger også af, hvor samfundet står henne til den tid«.

I sommeren 2021 er der U21-EM, der er EM for kvinder og Fifa’s nye klubturnering. Kommer EM til at overtrumfe det hele?

»Det er stort puslespil. Nations League-finalen kommer til at blive påvirket. Vi kommer til at kigge på U21-EM. Vi kommer til at kigge på afviklingen af EM for kvinder. Ligesom vores sydamerikanske kollegaer er i færd med at rykke deres turnering. Jeg ved også, at Fifa-præsidenten i dag har givet tilsagn om at hjælpe med at løse de her store udfordringer med at få kalenderen til at gå op. Så vi kommer til at rykke rundt på en række begivenheder.Hvis der bliver reduceret i antal værtsbyer, vil Uefa forholde sig til, hvorhenne de resterende kampe skal placeres«.





Hvordan har DBU det med, at Åge Hareies tid som landstræner de facto slutter nu?

»Vi havde alle sammen håbet på, at Åge ville få en rigtig fin og værdig afslutning på sin tid. Det håber vi sådan set stadigvæk, at vi kan give ham på en eller anden måde. Vi må også bare erkende, at det her er en ekstraordinær situation«.

Hvad siger du som medlem af Uefa’s bestyrelse til kritikken, at Uefa har været tonedøve her i denne coronatid og ikke viste rettidig omhu ved blandt andet at afvikle Europa League-kampe torsdag?

»Det vigtigste for os her i Danmark har været folkesundhed og bekæmpe virussen, så vi har handlet meget hurtigt fra dansk side. Vi har bakket op om den danske regerings tiltag. Så må vi erkende, at der er 55 Uefa-lande, som er i forskellige situationer i forhold til den her virus. Det vigtigste for mig har været, at vi fik truffet en beslutning i dag. Den beslutning har der været fuldstændig enighed om i Uefa’s bestyrelse og blandt de 55 lande. Nu står vi i en situation, hvor der er afklaring, og vi kan komme videre«.

Men synes du, at I har handlet hurtigt?

»Jeg synes, at Danmark har handlet hurtigt. Så er der en anden beslutningsproces i Uefa, hvor 55 lande skal blive enige. Vi vil fra danske side gerne have, at der bliver handlet hurtigt og effektivt«.

Hvad tænker du om Ståle Solbakkens kritik fra i torsdags, hvor han sagde, at FCK aldrig burde have spillet sin kamp i Tyrkiet?

»Jeg har fuld forståelse for den frustration, som Ståle Solbakken gav udtryk for«.