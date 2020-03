Uefa bekræfter: EM i fodbold bliver udskudt til sommeren 2021

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

FAKTA Oprindelig EM-plan Den oprindelige plan for fodbold-EM i 2020 ser således ud: I anledningen af 60-årsjubilæet for europamesterskabet vil Uefa have spredt slutrunden ud i hele Europa

I 2014 blev Parken i København valgt som en af 12 EM-arenaer. De øvrige 12 værtsbyer er: London, München, Rom, Baku, Sankt Petersborg, Budapest, Bukarest, Amsterdam, Bilbao, Glasgow og Dublin.

Allerede dengang stod det klart, at Danmark i tilfælde af kvalifikation ville spille mindst to gruppekampe i Parken. Ved den officielle lodtrækning var Danmark heldigere end gruppemodstanderen Rusland og har hjemmebanefordel i alle tre gruppekampe. Finland og Belgien er de øvrige to hold i Danmarks gruppe.

Der spilles også en ottendedelsfinale i København. Den kan Danmark ikke kvalificere sig til.

Slutrunden er planlagt til at blive spillet fra 12. juni til 12. juli. Der er åbningskamp på Det Olympiske Stadion i Rom, mens der er semifinaler og finale på Wembley i London.

Der er seks grupper med fire hold i hver. De to bedste i hver gruppe samt de fire bedste af de seks treere kvalificerer sig til turneringens ottendedelsfinaler.

Der er fundet 20 af de 24 deltagende nationer. De sidste fire nationer skulle være fundet ved playoffkampe i slutningen af marts, men de playoffkampe er blevet aflyst på grund af udbruddet af coronavirus. Kilde: Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) Vis mere

Norge kom tirsdag først med meddelelsen, men senere fulgte så Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) op. Uefa bekræfter, at sommerens EM er udskudt til 2021. Klubturneringerne Champions League og Europa League er sat på pause.

Det betyder blandt andet, at Danmark ikke kommer til at spille sine tre hjemmekampe i gruppespillet: 13. juni mod Finland, 18. juni mod Belgien og 22. juni mod Rusland. Det går ligeledes ud over en ottendedelsfinale, der skulle spilles på dansk græs.

Foto: Jens Dresling Det mandlige danske fodboldlandshold kommer alligevel ikke til at optræde for hjemmepublikum ved en EM-slutrunde den kommende sommer.

Det mandlige danske fodboldlandshold kommer alligevel ikke til at optræde for hjemmepublikum ved en EM-slutrunde den kommende sommer. Foto: Jens Dresling

Med aflysningen frigøres der tid til, at de nationale europæiske ligaer, der i øjeblikket ligger stiller, kan blive afgjort, hvis og når situationen med coronavirus tillader der. Det har været et stærkt ønske fra mange nationale fodboldforbund.

Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, er tilfreds med, at der bliver mere plads til de nationale turneringer.

»Det er klart, at hvis EM bliver udskudt, så har vi bedre muligheder for at afvikle 3F Superligaen, NordicBet Ligaen og 2. division. Det er meget vigtigt for dansk fodbold«, siger Claus Thomsen til Ritzau.

Arbejdsgruppe ser på turneringer

Uefa har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på kampprogrammet for Champions League og Europa League, der i øjeblikket ligger stille ved ottendedelsfinalerne. Det oplyser Uefa tirsdag samtidig med, at det blev meddelt, at EM-slutrunden for mænd er flyttet til sommeren 2021.

Beslutningerne er blevet truffet i forbindelse med et telefonmøde, der blandt andet andet havde deltagelse af Uefa’s 55 medlemslande.

Norge spiller playoff – på et tidspunkt

Det danske landshold er for længst kvalificeret til EM, men det ser anderledes ud for Norge, der skal spille om en billet playoff. For at komme med til slutrunden skal det norske mandskab først besejre Serbien og derefter enten Skotland eller Israel.

Der er bare ingen, der ved, hvornår disse kampe kan afvikles.

Norges landstræner, svenske Lars Lagerbäck, havde som mange andre ventet en udsættelse af EM.

»Som situationen er i verden nu, så var dette en ventet beslutning. Dette må vi selvfølgelig bare respektere. Der er ingen anden måde at tage dette på«, siger han i følge Ritzau til det norske nyhedsbureau NTB.