Corona-effekten slår til: Mændenes ishockey-VM i Schweiz bliver aflyst

Ishockey. Der bliver ikke noget A-VM for mænd til maj. Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) skriver lørdag på sin hjemmeside, at verdensmesterskaberne, der skulle afholdes i Schweiz, aflyses grundet udbruddet af coronavirus. Aflysningen kommer ikke som den store overraskelse. IIHF har allerede aflyst kvindernes A-VM, som skulle være spillet fra slutningen af marts, samt seks VM-turneringer på lavere niveau i marts og april.

DIU-formand Henrik Bach Nielsen frygter for dansk ishockey-VM i 2025 efter aflysningen af årets VM i Schweiz. »Der er på ingen måde taget en beslutning om noget som helst. Nu skal vi lige have røgen til at lægge sig fra det her. Men det er klart, at der kan komme en fordeling fra 2021 og frem, hvor man gerne vil have Schweiz ind igen. Og ja, det sætter også vores VM i 2025 under pres«, siger Henrik Bach-Nielsen.

Fodbold. Norditalien er Europas epicentrum for spredningen af coronavirus lige nu, og i den Torino-baserede storklub Juventus har virusset også gjort sit indtog. Først blev forsvarsspiller Daniele Rugani testet positiv for ti dage siden, dernæst var det den franske verdensmester Blaise Matuidi seks dage senere. Lørdag aften har den argentinske stjernespiller Paulo Dybala så på Twitter bekræftet, at han også er blevet testet positiv for smitte med coronavirus. »Hej alle sammen. Jeg vil gerne informere jer om, at jeg og Oriana (hans kæreste, red.) er testet positive for coronavirus. Heldigvis er vi i topform«, skriver han.

Bandy. Der blev gået til den på isen i Uppsala lørdag. Mens stort set al professionel sport i hele verden er udskudt eller aflyst på grund af udbruddet af coronavirus, blev finalerne i de svenske mesterskaber i bandy for både mænd og kvinder nemlig afholdt. Det Svenske Bandyforbund havde således valgt at gå imod strømmen og afvikle slutspillet i begge ligaer. Ganske vist for tomme tribuner, men altså med 22 spillere i aktion på en bane af is, der i størrelse kan sammenlignes med en fodboldbane, på samme tid.

Fodbold. Brønshøj-spillere tilbagebetaler dele af løn. For at hjælpe deres arbejdsgiver med økonomien under corona-udbruddet, er de af 2.-divisionsklubbens spillere, som er under kontrakt, blevet enige om at betale en del deres løn tilbage de kommende fire måneder, lyder det i et åbent brev.

Fodbold. Flere klubber fra den bedste italienske række har tænkt sig at genoptage træningen i starten af næste uge trods udbruddet af coronavirus. Napoli, Lazio og Cagliari har på deres hjemmesider annonceret, at de vil træne igen. Cagliari og Lazio vil træne fra mandag, mens Napoli går i gang igen onsdag. »SSC Napoli meddeler, at holdet genoptager træning på Centro Tecnico med en morgensession på onsdag«, skrev Napoli fredag på sin hjemmeside.

Damiano Tommasi, tidligere Roma-profil og nu præsident for Den Italienske Spillerforening (AIC), mener, at det er tåbeligt af klubberne og kalder det farligt. »Jeg ved ikke, hvad de tænker på ved at forsøge at opnå en fordel ved at lade deres spillere træne. Det siger jeg uden at ville skabe en strid, for det er ikke det rette tidspunkt. At træne nu – to måneder før turneringen skal genoptages – giver ingen mening. Og det er også farligt«, siger Tommasi til foreningens hjemmeside.

Olympisk. Den Internationale Olympiske Komité (IOC) bør genoverveje planen om at afvikle sommerens OL i Tokyo som planlagt. Samtidig bør atleterne blive inkluderet i drøftelserne. Sådan lyder det fra den internationale spillerforening World Players Association (WPA). Den repræsenterer cirka 85.000 atleter i over 60 lande. Meldingen kommer, efter at IOC og de japanske arrangører i denne uge har afvist opfordringer om at udsætte eller aflyse OL på grund af udbruddet af coronavirus.

»Med hele verden ramt af en epidemi kræver afholdelsen af kæmpestore sportsarrangementer, heriblandt OL, et grundigt eftersyn og bredere konsultation, end der forekommer lige nu, blandt andet med atleterne og deres repræsentanter«, siger administrerende direktør i WPA Brendan Schwab ifølge Reuters. »IOC bør udvide dens dialog med alle dem, der er påvirket, ud over sponsorer og regeringer, til en åben proces med alle involverede, der ligestiller spillerforbund, atleternes repræsentanter, og alle andre, der er udsat«.

Fodbold. Parken Sport & Entertainments økonomiske resultater i 2020 vil blive påvirket negativt af udbruddet af coronavirus, men det er uvist i hvor høj grad. Derfor suspenderes forventningerne til selskabets resultat i år. Sådan lyder det på FC Københavns hjemmeside.

Olympisk. Udskyd OL i Tokyo til 2021. Det er budskabet fra den seneste vært for sommerlegene, Brasilien, der havde byen Rio de Janeiro som vært i 2016. Brasiliens Olympiske Komité (COB) mener, at OL i Tokyo, der er planlagt til juli og august i år, bør udsættes i et år på grund af udbruddet af coronavirus. Brasilien, som er Sydamerikas største og mest folkerige land, mener, at en udsættelse er tvingende nødvendig. Det skyldes blandt andet, at udøverne har vanskeligt ved at forberede sig optimalt til legene. Brasiliens Olympiske Komité understreger, at den har tillid til, at Den Internationale Olympiske Komité (IOC) træffer de rigtige beslutninger. USA’s atletikforbund (USTAF) opfordrede lørdag også til aflysning af denne sommers planlagte OL.

Fodbold. Den kinesiske profil Wu Lei, som spiller for spanske Espanyol, er smittet med coronavirus. Det bekræfter Det Kinesiske Fodboldforbund (CFA) lørdag. »Wu Lei har milde symptomer og bliver i øjeblikket behandlet«, oplyser CFA og tilføjer, at nyheden er videregivet fra Espanyol. »Det Kinesiske Fodboldforbund har opretholdt tæt kommunikation med Wu Lei og klubben og vil stille al nødvendig hjælp til rådighed«, lyder det fra CFA.