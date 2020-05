I en blanding af almindelig høflighed og en snert af bekymring ifører jeg mig selv et mundbind. Uden anelse om, at de kommende uger vil sætte min verden i flammer

Midt i den værste krise nogensinde for dansk idræt står direktøren for Danmarks Idrætsforbund, Morten Mølholm. Gennem coronakrisens 11 uger har han knoklet for at begrænse de ødelæggelser, som virussen har trukket efter sig. Undervejs har han måttet kæmpe for at hente sin stædige datter hjem fra Hawaii, lægge ører til en absurd russisk adfærd på et videolink og overvære lykkelige tennisspillere danse som forårskåde køer. Dette er en personlig beretning fra coronafronten.