København siger ja til at huse både EM-fodbold og Tour de France

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Torsdag aften blev der hasteindkaldt til pressemøde på Københavns Rådhus, og det gav rigtig god mening, at rådhusets festsal var valgt til lejligheden.

Værterne - Københavns Kommune og Dansk Boldspil-Union (DBU) - havde nemlig noget helt specielt at fejre.

Efter intense forhandlinger er det lykkedes at lande en aftale, der gør, at København er klar til at huse både EM i fodbold og Tour de France næste sommer.

Overborgmester Frank Jensen bød velkommen med et stort smil og bekræftede, at det er lykkedes at få enderne til at mødes, så København kan huse begge de gigantiske sportsbegivenheder.

DBU-formand Jesper Møller kunne fortælle om intense forhandlinger helt frem til få timer før torsdagens pressemøde.

DBU var presset af, at man senest fredag skulle give Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) svar på, om man ville være vært for det udskudte EM. DBU har strakt sig langt økonomisk for at få det hele til at lykkes, fortalte DBU-formanden.

Når det overhovedet kom så vidt, som til at EM var i fare for københavnerne, skyldtes det udskydelsen af EM fra 2020 til 2021 på grund af coronapandemien.

For i forvejen havde København sagt ja til at huse Tour de France-starten, næste sommer og indgået en række aftaler i den sammenhæng.

Og på trods af at den sidste af de fire EM-kampe i København spilles fire dage før Tour-starten, gav det store udfordringer.

Begge planlægger nemlig maksimal eksponering og synlighed i byen før, under og efter de respektive begivenheder. Dermed kom de til at træde på hinandens ønsker på den konto.

Men knasterne blev altså løst mellem Tour-arrangøren ASO og Uefa, hvilket gør det muligt, at de to megabegivenheder kan deles om pladsen i København næste sommer.

Ritzau