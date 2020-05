Corona udløser en markant ændring i fodboldreglerne

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Fodbold. Det bliver med øjeblikkelig virkning tilladt at foretage fem udskiftninger i en kamp mod hidtil tre. Regelændringen, som fredag blev ratificeret af The International Football Association Board (Ifab), der forvalter fodboldlovene, er truffet på baggrund af coronakrisen. En presset kampkalender, når ligaerne starter igen, kan forårsage flere skader hos spillerne. Desuden er der i juni og juli også højere lufttemperaturer. Det er nu op til de enkelte ligaer, om de vil tage reglen i brug. Reglen gælder for alle turneringer, der skal slutte i 2020 og reglen kan forlænges. Om reglen skal i spil i Superligaen er endnu uvist. »Vi kigger på det, og er det relevant, vender vi det med klubberne og tager stilling til det«, siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, til Ritzau.

Cykling. Bjarne Riis’ sydafrikanske WorldTour-mandskab NTT Pro Cycling satte et suverænt punktum for deltagelsen i det virtuelle, fem dage lange etapeløb Zwift Tour for All, da den lille sydafrikanske klatrer Louis Meintjes vandt den afsluttende etape og dermed øgede føringen i den holdkonkurrence, der var styrkeprøvens overordnede element. I den sidste 46,8 km lange udfordring konfronteredes deltagerne på hometrainer med en digital version af Alpe d’Huez, og 28-årige Meintjes, der skal tilbage til 2015 for at finde den seneste sejr i den virkelige verden, holdt lige netop australieren Lucas Hamilton (Mitchelton-Scott) bag sig. NTT sluttede med 397 point, mens Mitchelton-Scott og Alpecin-Fenix på de næste pladser noteredes for henholdsvis 241 og 239.

Cykling. Det slovenske stortalent Tadej Pogacar har forlænget sin aftale med holdet UAE-Emirates til udgangen af 2024. 21-årige Pogacar vandt i 2019 tre etapesejre i Vuelta a España og blev treer samlet.

Ishockey. Ingen NHL-kampe uden for Nordamerika i 2020. Der var planlagt kampe i både Helsinki og Prag.

Fodbold. Real Madrids serbiske angriber Luka Jovic har brækket en knogle i højre fod. Flere spanske medier beretter om tre måneders pause.

Corona. Var militærlegene – et stævne for soldater og øvrigt hærpersonel – i Wuhan i Kina i efteråret 2019 den første såkaldte ’superspreader’? Det hævder den italienske fægter Matteo Tagliariol, der er tidligere OL-guldvinder, over for avisen Corriere della Sera. Matteo Tagliariol siger, at hans voldsomme ubehag i form af høj feber og åndenød under legene i oktober sidste år formentlig var coronavirus. »Alle seks personer i den lejlighed jeg boede i, blev syge«, siger han. Der var ca. 9.300 deltagere til eventen i Wuhan, hvor virus officielt først blev identificeret i december 2019

Fodbold. I Holland er spillere, trænere og klubber blevet enige om en kollektiv lønnedgangsaftale til en samlet værdi af 35 millioner euro, ca. 265 millioner kroner. Afhængig af hvor meget man tjener, skal der afgives fra 2,5 til 20 procent.

Breddeidræt. Yderligere genåbning for idrætten vækker glæde hos Danmarks Idrætsforbund. »Det har en kolossal betydning for vores forbund og foreninger, men så sandelig også for Danmark. Nu kan vi få endnu flere af de 38 procent af danskerne, der er stoppet med at dyrke motion under coronanedlukningen, i gang igen. Derudover repræsenterer idrætten et stort fællesskab, både når vi dyrker den i foreningerne, og når vi samles om sportsbegivenheder – også selvom det kun bliver på tv-skærmen i første omgang«, siger Niels Nygaard, bestyrelsesformand for DIF. Tal fra Idrættens Analyseinstitut viser, at 38 procent af de tidligere idrætsaktive er stoppet med at dyrke sport og motion under coronanedlukningen, og de der fortsat er aktive (62 procent) bruger mindre tid på udfoldelserne. Nedlukningen har dog også fået 10 procent af dem, der ikke dyrkede idræts til at bevæge at dyrke sport eller motion.

Atletik. De to danske maratonløbere Abdi Ulad og Thijs Nijhuis er officielt udtaget til OL i Tokyo i 2021. Det meddeler Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark. Begge har løbet de 42,195 kilometer på under 2 timer, 11 minutter og 30 sekunder, der er den internationale kravtid for OL-deltagelse.

Fodbold. AGF lancerer nu en virtuel tribune til kampen mod Randers, som i øvrigt bliver det første opgør i den genstartede superligasæson. Det virtuelle tiltag er et samarbejde med videoplatformen Zoom, meddeler AGF. Det sker på et slags virtuelt stadion, som man kan hente en gratis billet til, og når kampen fløjtes i gang, samles man med dem, der har indløst billet til samme virtuelle tribuneafsnit. Spillerne på banen kommer også til at mærke til konceptet. Til kampen vil der blive opstillet en række storskærme midt for banen på Ceres Park. Her vil alle de fans, der ser med fra deres virtuelle tribuneafsnit, blive vist.

Fodbold. Mens Superligaen og 1. division snart kan komme i gang med fodboldkampe uden tilskuere igen, er der fortsat lukket ned for mændenes 2. division og Kvindeligaen. Det ærgrer Michael Sahl Hansen, administrativ chef i Spillerforeningen. »Udfordringen for holdene i Kvindeligaen og 2. division er, at de ikke anses som virksomheder over hele linjen, som holdene i Superligaen og 1. division gør. Det er naturligvis trist for vores medlemmer i de ligaer, fordi de også gerne vil i gang igen, men vi ser på, hvad der kan lade sig gøre for dem«, siger han i en pressemeddelelse.

Håndbold. DHF og DGI lægger op til, at håndboldspillere kan sætte gang i træningen, men kun udendørs alene og eventuelt med egen bold på grund af myndighedernes restriktioner. De to forbund fraråder fortsat træning, hvor spillere træner sammen, for eksempel med afleveringer to og to – også selv om dette foregår med handsker. Der skal også fortsat holdes to meters afstand, og der må ikke laves afleverings- eller spiløvelser, hvor flere rører ved den samme bold.