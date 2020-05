Bestyrelsen i den mest vindende håndboldklub giver op

Automatisk oplæsning

Håndbold. Bestyrelsen i KIF Kolding har givet op i forhold til klubbens økonomiske situation og trækker sig på en generalforsamling om to uger, blandt andet fordi det ikke er lykkedes at forhandle en lønnedgang med spillerne på plads. »På baggrund af Covid-19-situationen er det KIF-bestyrelsens opfattelse, at man på et par måneder inden sommerferien og ligastart ikke vil være i stand til at fremskaffe de økonomiske sponsormidler, der skal til for at drive klubben i den første halvdel af sæsonen. Derfor er det ærgerligt, at vi ikke kunne få enderne til at nå sammen, men skulle der være andre, som mener, de kan løfte denne opgave, er de hjertelig velkommen til at kontakte os«, siger KIF Koldings afgående bestyrelsesformand, Brian Stein, i en pressemeddelelse. KIF Kolding har 14 gange vundet det danske mesterskab for mænd, senest 2 gange (2014 og 2015) under navnet KIF Kolding København.

Foto: Jens Dresling Mads Valentin (tv.) og Andreas Skov Olsen (th.) er blandt de mange spillere, FC Nordsjælland har solgt til udenlandske klubber.

Fodbold. FC Nordsjælland er Danmarks bedste klub til talentarbejde. Det fremgår af DBU’s årlige rangering af klubbernes evne til at at udvikle talenter, hvor FC Nordsjælland er ene om at score de maksimale fem stjerner, der betyder ’højeste internationale niveau’. »FC Nordsjælland skiller sig særligt ud på deres superligahold, hvor de har mange unge talenter med. De formår at skabe en stærk transition fra talentafdelingen til seniorfodbolden«, siger formanden for DBU’s Talentudvalg, Teddy Pedersen, i en pressemeddelelse. FC København, FC Midtjylland og Brøndby har fået 4,5 stjerner i DBU’s vurdering af 47 danske klubber.

Fodbold. Også i Tjekkiet er der sat dato på en genåbning af ligaen. 23. maj mødes Teplice og Slovan Liberec i den første kamp efter coronapausen.

Foto: Gianni Foggia/Ritzau Scanpix I 1986 og 1990 var Giuseppe Bergomi anfører for det italienske VM-hold, der mødte blandt andre Argentina og Diego Maradona.

Fodbold. 1982-verdensmesteren Giuseppe Bergomi er en af de ca. 220.000 italienere, der har været smittet med covid-19, men han er nu helbredt. I tre uger i marts havde han så ondt i ryggen, at han ikke kunne sidde ned, og han følte sig konstant svagelig. 56-årige Bergomi, der nu arbejder som tv-ekspert, spillede hele sin karriere i Inter, hvor han fra 1979 til 1999 opnåede 756 kampe på førsteholdet, hvilket kun overgås af Javier Zanetti med 858. Bergomi debuterede som 18-årig på landsholdet, blev verdensmester i sin fjerde kamp og nåede i alt 81 landskampe inklusive tre VM-slutrunder.

Håndbold. Efter 24 år som dommermakkerpar på højeste niveau har Mads Hansen og Martin Gjeding besluttet sig for at gå hver til sit. Parret har dømt finaler ved VM, EM og Champions League, og de agter begge at fortsætte dommergerningen med nye makkere. »Både Martin og jeg ønsker stadig at være en del af den absolutte dommertop i verden. Den gruppe af dommerpar får vi svært ved at tilhøre, hvis vi ikke udvikler os. Derfor har jeg været nødt til at trække mig fra samarbejdet med Martin. Vi har altid haft en aftale om, at vi ville stoppe som par, hvis vi ikke kom i betragtning til de store kampe, og det er den aftale, som fører til, at jeg gerne vil prøve noget nyt«, siger Mads Hansen på DHF’s hjemmeside om begrundelsen for bruddet.

Foto: Jens Dresling Dynamo Kijevs dopingsynder Artem Biesiedin i nærkamp med FCK-spilleren Victor Nelsson. .

Fodbold. Den ukrainske landsholdsangriber Artem Biesiedin er blevet idømt et års karantæne for doping. Det meddeler Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), der i december testede Dinamo Kijev-spilleren positiv efter et Europa League-møde i FC Københavns indledende gruppe mod Malmö FF. Uefa offentliggjorde karantænen tirsdag, hvor ukrainerens mulighed for at appellere straffen til sportsdomstolen CAS udløb. Artem Biesiedin blev testet positiv for det i Rusland udviklede stof fonturacetam, som fra begyndelsen af 1980’erne blandt andet blev brugt af kosmonauter på fysisk udmarvende missioner i rummet. Karantænen udløber 19. december.

Cykling. Astana-holdet kan ifølge manager Alexandre Vinokourov står foran en lukning, hvis der ikke bliver kørt løb i resten af 2020. Det siger Jakob Fuglsangs chef ifølge Ritzau til det franske website Cyclism’Actu. »Vi skal bare overleve dette år, og uden løb bliver det kompliceret for cykelsporten. Er mit hold i fare, hvis der ikke bliver kørt løb? Det tror jeg, ligesom alle andre hold. Sponsorer ønsker synlighed, og jeg tror, at vores hold er forsvundet næste år, hvis der ikke bliver kørt flere løb«, siger Vinokourov. Sæsonen har ligget stille siden 14. marts og genoptages først 1. august.

Tennis. Østrigeren Dominic Thiem, der er nummer tre i verden, er kommet i modvind efter at han har kritiseret et støtteinitiativ, der kanaliserer penge videre til spillere langt uden for rampelyset. Algeriske Ines Ibbou svarede Thiem igen, og i en ni minutter lang og følelsesladet video delt på sociale medier opfordrer 21-årige Ibbou, der ligger nummer 620 i verden, Thiem til at have forståelse for hendes og andres trængte situation under coronapandemien. Ines Ibbou får nu støtte fra det helt tunge tunge skyts: »Du er min helt«, skriver den syvdobbelte grand slam-vinder Venus Williams til Ibbous i et opslag på Instagram. Og australieren Nick Kyrgios, der allerede har kritiseret Thiem, skrev »Respekt« efterfulgt af en række smileyer og lovede støtte.

Dominic Thiem har vundet mere end 10 millioner kroner i præmiepenge i denne sæson allerede og totalt ca. 130 millioner kroner i karrieren. Ines Ibbous foreløbige indtægt i 2020 lyder på knap 20.000 kroner. Karrieretotalen er på ca. 175.000 kroner.

Fodbold. Angriberen Simon Makienok er en af tre Dynamo Dresden-spillere, der er testet positiv for coronavirus. Det bekræfter han over for B.T. Makienok er i de seneste uger blevet testet fem gange. I de fire første tilfælde var testen negativ, men femte gang var den gal. Og det undrer danskeren. »Jeg har været i Tyskland i over to uger helt alene, og jeg har fået bekræftet af det tyske sundhedsvæsen, at det ikke er noget, jeg har haft med fra Danmark«.

»Det eneste, jeg har lavet hernede, er selvfølgelig at tage til træning og været ude at handle, og det har jeg kun gjort med maske og handsker, så jeg har decideret ikke været i kontakt med nogen i de sidste 14 dage ud over de seneste dages holdtræning, og alligevel er jeg blevet ramt«, siger Simon Makienok til bt.dk. Dynamo Dresden skulle søndag have genåbnet sæsonen mod Hannover, men kampen er blevet udsat, da hele truppen nu er i karantæne.

Fodbold. Klubberne i Premier League står ifølge BBC til at skulle tilbagebetale ca. 3 milliarder kroner fra tv-indtægter i den kommende tid, da det vil være umuligt at gennemføre sæsonen på den med rettighedshaverne hidtil aftalte facon. Klubberne holdt møde omkring en mulig genstart af ligaen mandag. »Hvad end der sker, vil der være tale om et markant fald i indtægterne«, sagde ligadirektør Richard Masters.