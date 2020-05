Gem dine gamle sportssko, de kan være millioner værd

Automatisk oplæsning

Basketball. Hypen omkring legendariske Michael Jordan er på sit højeste siden han indstillede karrieren endegyldigt i 2003. Det skyldes dokumentaren ’The Last Dance’, der har fortalt historien om verdens bedste basketball-spiller nogensinde, og al virakken omkring Jordan slår nu også igennem i auktionsverdenen. Et par af de sko, han bar i sin rookie-sæson i 1985 for Chicago Bulls, er netop solgt på en auktion for den nette sum af 560.000 dollars (ca. 3,8 millioner kr.), skriver BBC. Skoene med navnet Nike Air Jordan 1 er signeret af Michael Jordan.

Fodbold. Klubberne i den italienske Serie A genoptager alligevel ikke træningen mandag som ellers planlagt. Det sker i utilfredshed med myndighedernes krav om at hele holdet skal i karantæne, hvis blot en spiller testes positiv med coronavirus. Det er endnu uvist, hvornår træningen så kan komme i gang og endnu mere uklart, hvornår sæsonen kan genoptages.

Fodbold. FC Midtjylland må undvære offensivspilleren Gustav Isaksen i resten af sæsonen. Det 19-årige talent er ramt af en skade, oplyser klubben på sin hjemmeside.

Motorsport. Nascar-serien i USA blev genoptaget natten til mandag dansk tid, da der blev kørt løb på Darlington Raceway South Carolina. 44-årige Kevin Harvick vandt løbet, der blev gennemført uden tilskuere.

E-sport. Astralis er klar til årets majorturnering i Rio de Janeiro. Søndag besejrede det danske Counter-Strike-hold franske G2 i finalen i kvalifikationsturneringen til det store stævne, der skulle have været afholdt i disse dage, men på grund af coronavirus er udskudt til november. Astralis har vundet de seneste tre majorturneringer, der normalt afholdes to gange om året.