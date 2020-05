Sportsdomstol behandler udelukkelse af superrige Manchester City i starten af juni

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Direkte sport i tv TV3 Sport 2.00 Motorsport: Nascar



Fodbold. I starten af juni vil Den Internationale Sportsdomstol (CAS) tage stilling til, om udelukkelsen af Manchester City fra europæiske turneringer i to år var retfærdig. CAS holder høringerne i sagen fra 8. til 10. juni, fremgår det af domstolens hjemmeside. City blev i februar dømt for brud på Financial Fair Play-reglerne (FFP). Klubbens trøje- og stadionsponsor, Etihad Airways, kontrolleres af kongefamilien i De Forenede Arabiske Emirater, hvis vicepremierminister er sheik Mansour, ejeren af Manchester City gennem investeringsfonden Abu Dhabi United Group. Sponsoraterne af klubben blev i sin tid præsenteret som selvstændige aftaler, men dokumenter fra den såkaldte Football Leaks-sag.

Sagen afslørede, at det reelt er klubejeren, som gennem flyselskabet har postet penge i klubben. Det er ulovligt i henhold til Uefa’s FFP-regler. De kræver, at klubberne i sig selv skal kunne opnå økonomisk balance. Med det ’kunstige’ sponsorat har City ifølge Uefa bevidst forsøgt at omgå reglerne i perioden 2012-2016. Derudover er City også dømt for ikke at samarbejde med Uefa’s Club Financial Control Body (CFCB) i forbindelse med efterforskningen.

Det udløste altså en straf på udelukkelse fra alle europæiske klubturneringer i de kommende to sæsoner. Samtidig fik klubben en bøde på 225 millioner kroner. Manchester City ankede efterfølgende dommen til CAS.

Fodbold. Der kan komme gang i udskiftningstavlerne på sidelinjen, når kampene i landets to bedste rækker genoptages i næste uge. I resten af indeværende sæson øges antallet af udskiftninger per hold fra tre til fem i hver kamp i Superligaen og 1. division. Det oplyser Divisionsforeningen i en pressemeddelelse. Hvert hold må dog kun afbryde en kamp tre gange for at skifte ud. Skifter man ud i pausen, tæller det ikke som en spilafbrydelse.

Badminton. De fire deltagere til DM-finalestævnet for hold er nu på plads. Efter afbud fra Vendsyssel og Greve har Skovshoved og Værløse taget imod invitationerne til at deltage. Det bekræfter Badminton Danmark-direktør Bo Jensen og Værløse-formand Anders Nielsen over for Ritzau. Skovshoved har også accepteret invitationen, hvilket klubben har meddelt på sin Facebook-side.

Foto: Finn Frandsen Pione Sisto på træningsbanen i marts, før coronapandemien lukkede ned for det meste i fodboldens verden.

Pione Sisto på træningsbanen i marts, før coronapandemien lukkede ned for det meste i fodboldens verden. Foto: Finn Frandsen

Fodbold. Den danske landsholdsspiller Pione Sisto er tilbage på træningsbanen i sin spanske klub Celta Vigo efter at have været fraværende på det seneste af ukendte årsager. Det skriver den spanske avis La Voz de Galicia ifølge Ritzau. Ifølge det spanske sportsmedie AS kørte Pione Sisto således til Danmark i sin bil under coronapausen uden at informere Celta Vigo. Det kostede angiveligt Sisto en bøde på ca. 450.000 kroner.

Fodbold. Ankestyrelsen har givet grønt lys til, at Lyngby-Taarbæk Kommune kan sætte Lyngby Stadion til salg. Stadionet skal moderniseres, så det også på den lange bane lever op til kravene for et superligastadion. Stadionet forventes at blive sat til salg i juni. Køberen af stadionet forpligter sig til at bygge 275 ungdomsboliger i stadionområdet. Ungdomsboligerne skal være med til at finansiere stadionmoderniseringen.

Fodbold. Tirsdag var Cristiano Ronaldo tilbage på træningsbanen i Juventus efter 72 dages fravær. De sidste to uger har han været i karantæne i sit hjem i Italien. Det var han tvunget til for at overholde Serie A-protokollerne, fordi han før hjemkomsten til Italien tilbragte næsten to måneder i Portugal under coronakrisen. Serie A går tidligst i gang igen 14. juni.

Fodbold. Bayern München, Inter og Real Madrid arrangerer i 2021 en miniturnering. Turneringen er døbt ’European Solidarity Cup’, og indtægterne går til sundhedsvæsnet i Spanien og Italien, men ikke Tyskland, der ikke er lige så hårdt ramt af coronavirus. De eksakte datoer for turneringen kendes ikke.

Atletik. Dette års Dublin Marathon bliver ikke til noget. Tirsdag meddelte arrangøren, at man aflyser på grund af coronasituationen. Løbet skulle have været afviklet 25. oktober, hvor man regner med at have genåbnet Irland helt. Man har dog vurderet, at det stadig vil være for risikabelt at samle så mange mennesker.

Fodbold. Zsolt Korcsmar får sin kontrakt med FC Midtjylland ophævet. Forsvarsspilleren har ikke været i aktion for klubbens førstehold i 601 dage på grund af en knæskade. Han overvejer nu at stoppe karrieren. Det skriver FC Midtjylland på sin hjemmeside.

Fodbold. FC Midtjylland kommer ifølge klubbens sportschef til at bruge cirka en halv million kroner på coronatest de næste to måneder. »Vi skal ifølge reglerne teste alle vores spillere og ledere en gang om ugen, i alt omkring 40 personer. Det betyder en samlet udgift på omkring en halv million kroner i de næste to måneder«, siger sportschef i FC Midtjylland, Svend Graversen, til TV3 Sport.

Fodbold. FC København og OB skal til lommerne. Spillere og ledere fra klubberne er ifølge Ekstra Bladet blevet testet for coronavirus en gang allerede i denne uge, men da det skete uden for regi af Divisionsforeningens aftale med KMD og QLife, skal der nu foretages nye test. Ellers kan fredagens træningskamp i Parken mellem de to klubber ikke gennemføres.

Fodbold. Kurt Andersen, der reddede AGF fra konkurs for 19 år siden, er død i en alder af 75 år. Det skriver AGF på sin hjemmeside.