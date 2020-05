Pensioneret Tour-etapevinder får fire års dopingkarantæne

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Cykling. Tour de France-etapevinderen Jarlinson Pantano indstillede for et år siden karrieren, da han på grund af en positiv dopingprøve i februar 2019 blev suspenderet af sit hold, Trek. Nu har Den Internationale Cykelunion (UCI) færdigbehandlet sagen, der har resulteret i fire års karantæne for brug af epo til den nu 31-årige colombianer. Jarlinson Pantano vandt i 2016 den kuperede 15. etape i Tour de France, og blev i både 2015 og 2016 sammenlagt nummer 19 i den franske rundtur.

Fodbold. Vedvarende hofteproblemer betyder, at 39-årige Aritz Aduriz opgiver at fortsætte sin imponerende karriere, der har budt på 405 kampe og 172 mål for Athletic Bilbao. Tidligere har angriberen også spillet i Valencia, Mallorca og Valladolid samt 13 landskampe for Spanien.

Fodbold. I en alder af 73 år stopper fynboen Allan Poulsen med at servicere spillerne på det mandlige landshold, skriver Fyens Stiftstidende. Allan Poulsen debuterede som massør for landsholdet i 1-0-sejren over England på Wembley i 1983, og senere fik han opgaven med at være logistisk koordinator. EM-slutrunden i år skulle have været Allan Poulsens afsked, men med udsættelsen har han valgt at stoppe nu.

Fodbold. Manuel Neuer kan nå op på 12 år som Bayern München-spiller, efter mesterklubben forlængede kontrakten med den 34-årige målmand, så den nu løber til sommeren 2023.

Foto: Lisi Niesner/Ritzau Scanpix LASK Linz-spillerne har erhvervet sig en fordel ved at trænere flere gange som samlet trup, mens konkurrenterne blot har trænet i mindre grupper under 10 personer.

LASK Linz-spillerne har erhvervet sig en fordel ved at trænere flere gange som samlet trup, mens konkurrenterne blot har trænet i mindre grupper under 10 personer. Foto: Lisi Niesner/Ritzau Scanpix

Fodbold. Den østrigske liga står foran en genstart 3. juni, men det sker i skyggen af en skandale. Topholdet LASK fra Linz har de seneste tre uger mindst fire gange trænet med hele truppen samlet. Det strider mod både landets forsamlingsforbud på ti personer og den gentlemanaftale, der er indgået mellem de østrigske klubber. Det er optagelser med skjult kamera, der har ført til, at sagen er kommet frem. Præsidenten i det østrigske fodboldforbund, Leo Windtner, varsler ifølge tv-stationen ORF en »hård straf«. »Det er en beskidt tackling på hele det østrigske fodboldmiljø«, siger Leo Windtner. Med hjemmel i ligaens fairplayregulativer kan Linz-klubben blive tvangsnedrykket, fratages europæisk deltagelse, fratagelse af point eller blive sanktioneret med bødestraf.





Cykling. PostNord Danmark Rundt bliver ikke afviklet i 2020. Det oplyser Danmarks Cykle Union (DCU) i en pressemeddelelse. Aflysningen sker efter at Den Internationale Cykelunion (UCI) tirsdag placerede terminen for den danske cykelfest samtidigt med Tour de France i begyndelsen af september. Det er dog også »manglende klarhed over sundhedssituationen og myndighedskrav«, der får DCU til at trække i bremsen.

»Det har selvfølgelig været en meget svær beslutning, fordi det har så stor betydning for dansk cykelsport og rammer en lang række interessenter, men sikkerheden og sundheden for vores ryttere, de frivillige, fans og befolkning kommer altid i første række«, siger DCU-direktør Martin Elleberg Petersen. Over for Ritzau tilføjer han, at det danske løbs afvikling under Tour de France selvfølgelig er med i pakken af faktorer omkring beslutningen.

»Placeringen betyder, at opmærksomheden omkring løbet vil blive anderledes. Og måske kan flere af de gode danske og udenlandske ryttere ikke deltage, fordi de skal køre i Frankrig i stedet«, siger Martin Elleberg Petersen.

Direkte sport i tv TV3 Sport 1.30Motorsport: Nascar

Fodbold. Superligaklubben Lyngby har forlænget kontrakterne med de otte spillere, der stod med aftaleudløb per 30. juni. Lasse Nielsen, Jesper Christjansen, Thomas Mikkelsen, Kasper Enghardt, Frederik Schram, Martin Ørnskov og Lasse Fosgaards kontrakter udløber nu i stedet 31. juli. Også den i Brøndby lejede Rezan Corlu spiller sæsonens færdig for de kongeblå. Sportschef Birger Jørgensen beretter på klubbens hjemmeside om »en god og forstående dialog«. Lyngby, der der uden nævneværdig chance for at komme med i slutspillet, indleder den genstartede superligasæson 1. juni hjemme mod FC København.

Cykling. Chefen for det københavnske seksdagesløb, Michael Sandstød, er ved Retten i Glostrup blevet frifundet for en anklage om vold mod rytteren Michelle Lauge Quaade. Episoden fandt sted i Ballerup Superarena 1. februar 2019. Michelle Quaade anmeldte grebet i armen til politiet samme aften. I retten var Sandstød og Quaade ifølge Ritzau uenige om, hvem der havde været den opfarende part under skænderiet. Vidner vurderede dog, at Sandstød havde været forholdsvis rolig, hvorimod Michelle Quaade havde været opfarende. Sagen kan ankes til Landsretten.

Ishockey. Den danske liga vil fylde tribunerne til sidste plads, når der igen kan spilles med tilskuere. De ni klubber i Metal Ligaen og Danmarks Ishockey Union (DIU) indfører derfor nu en Netflix-lignende abonnementsordning til en pris på 79-139 kroner om måneden. Med et abonnement får man adgang til stort set samtlige liga- og landskampe i Danmark. »Der bliver skabt mere værdi i produktet, ved at alle nu har adgang til en udebanesektion, og man får adgang til alle haller, uanset om ens eget hold spiller«, siger kommerciel chef i DIU, Thomas Bjuring, ifølge Ritzau.

Abonnementet er elektronisk og fans skal administrere det fra en mobiltelefon. Desuden er det ikke personligt og kan overdrages. Ser man tillige 80 procent af ens klubs hjemmekampe i grundspillet, er man automatisk sikret adgang til hjemmekampene i slutspillet. Aalborg Pirates har eksempelvis sat deres abonnement til 99 kroner per måned.

Fodbold. FC Seoul – klubben, der i et forsøg på at peppe den døde stemning på et coronalukket stadion op, havde iført sexdukker fodboldtøj og placeret 25 af dem på lægterne - risikerer at blive straffe af det sydkoreanske fodboldforbund. Det skriver AP. Stadionforbud, bødestraf på ca. 30.000 kroner eller fratagelse af point er angiveligt på tale. FC Seouls gimmick gave offentlige klø og klubben har siden undskyldt.

Foto: Yonhap/Ritzau Scanpix

Fodbold. Landstræner Roberto Martinez forlænger sin kontrakt med Belgiens Fodboldforbund. Spanierens kontrakt løber nu til og med VM i Qatar 2022. Martinez har været belgisk landstræner siden 2016 og førte for to år siden sit hold til bronze ved VM i Rusland.

Fodbold. Premier League-klubben Watford har registreret tre coronasmittede – en er spiller, mens de to andre er del af staben omkring førsteholdet. De skal nu isoleres i en uge. Den 33-årige forsvarsspiller Adrian Mariappa har fortalt engelske aviser, at han er den coronaramte spiller, men at han ikke har symptomer og er så frisk som nogen sinde. Watford-anfører Troy Deeney har været blandt de mest kritiske over for en snarlig genstart af Premier League. Han nægtede tirsdag at møde op til den første træning i mindre grupper, da han ikke vil udsætte sin familie for smittefare. Avisen Daily Mirror skrev for nylig, at omkring 50 spillere på tværs af klubberne i ligaen måske vil nægte at spille, hvis Premier League blev sat i gang igen i denne sæson. Knap 800 spillere og ansatte i de 20 klubber i Premier League er blevet testet mandag og tirsdag. Ud over de tre tilfælde i Watford er der registreret yderligere tre coronapositive.