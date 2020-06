»Justice for George Floyd«: Fodbolddommer kritiseres for at give målscorer gult kort

Automatisk oplæsning

Antiracisme. Adskillige sportsstjerner reagerer nu og forlanger afstandtagen til racisme, efter at den sorte George Floyd forleden mistede livet i forbindelse med en anholdelse i Minnesota. Basketball-legenden Michael Jordan og formel 1-verdensmester Lewis Hamilton har været på banen. Det samme var Borussia Dortmund-spilleren Jadon Sancho søndag. Her scorede han hattrick og fremviste en støtte-t-shirt til ære for den dræbte George Floyd. 20-årige Sancho fik i henhold til fodboldloven en advarsel efter den første scoring for at tage spilletrøjen af.

Sjældent har en fodboldregelværet så meget ude at trit med virkeligheden, lyder det fra netværket Football Against Racism in Europe (Fare). »At give Jadon Sancho eller en hvilken som helst anden spiller en advarsel for at udtrykke støtte til en mand, der med urette er blevet dræbt, er den helt forkerte beslutning«, siger Fare-direktøren Piara Powar til AP og tilføjer: »Det her er ikke en partipolitisk sag eller en sag, der truer fodbold. Det er derimod et udtryk for bekymring og solidaritet«.

Jadon Sanchos holdkammerat Achraf Hakimi, der scorede til 4-1, fremviste også en undertrøje med budskabet »Justice for George Floyd«, men slap for advarsel. Achraf Hakimi beholdt spilletrøjen på, og nøjedes med at løfte op.

Fodbold. Italienske Atalantas cheftræner, Gian Piero Gasperini, havde formentlig coronavirus, da han stod på sidelinjen i en udekamp mod Valencia 10. marts i Champions League. Hos Valencia undrer man sig over, at træneren valgte at lede sit hold i udekampen, der blev spillet uden tilskuere netop for at hindre smittespredning. Regionen Lombardiet, hvor Atalanta har hjemme, var et europæiske epicentrum for coronasmitte. »Den slags handlinger - hvis det er foregået - vil have udsat en hel del mennesker for risiko under rejsen og opholdet i Valencia«, oplyser den spanske klub i en udtalelse og tilføjer: »Man skal huske på, at kampen blev spillet for lukkede døre under strikse sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod Covid-19-smitte, netop fordi der var personer til stede fra et område, der allerede var klassificeret som højrisiko«. En uge efter kampen annoncerede Valencia, at 35 procent af truppen var blevet smittet med coronavirus.

Fodbold. Mens bolden allerede ruller i balde Danmark og Tyskland og er på vej tilbage i England, Spanien og Italien, så hærger coronavirus ufortrødent videre i Sydamerika. Her meddeler storklubben Vasco da Gama fra Rio de Janeiro at hele 16 af deres spillere er testet positive. Der er endnu ikke sat dato på sæsonstarten i den brasilianske Serie A.

Fodbold. Mens Premier League er tilbage 17. juni, er den næstbedste engelske række tilbage 20. juni. I den kommende uge må de professionelle engelske klubber vende tilbage til almindelige træning - dog fortsat med krav om overholdelse af alle retningslinjer. Traditionsklubben Leeds United fører rækken med ni runder tilbage af sæsonen.

Fodbold. Coronapandemien er ifølge FC Barcelonas superstjerne Lionel Messi en gamechanger på langt de fleste parametre. »Fodbold og livet generelt bliver aldrig det samme igen«, siger Messi til spanske El Pais. »Mange mennesker har haft en virkelig hård tid, fordi situationen har påvirket dem. Mange har mistet familiemedlemmer og venner, og de har dårligt nok kunnet sige farvel til dem«, siger Messi og tilføjer: »Intet kan være værre end at miste personer, du elsker. Det skaber enorm frustration hos mig og er det mest uretfærdige af alt«.