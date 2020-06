George Floyds død sætter også dagsordenen i sportens verden

Automatisk oplæsning

Fodbold. I kølvandet på amerikaneren George Floyds død tager 29 spillere fra Liverpool FC afstand fra racisme i en fælles markering. Det sker med et billede af spillerne i en rundkreds, mens de knæler. Billedet er blandt andet delt af spilleren Georginio Wijnaldum.

Fodbold. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) opfordrer nationale turneringsarrangører og forbund til at udvise ’sund fornuft’ i sager, der vedrører støtte til den politidræbte amerikaner George Floyd. Det sker, efter at netværket Football Against Racism in Europe (Fare) mandag brokkede sig over, at blandt andet Dortmunds Jadon Sancho havde fået en advarsel for at flashe støtte til den dræbte ved et budskab om ’Justice for George Floyd’ på sin undertrøje. »Fifa har fuld forståelse for de stærke følelser og bekymringer, der udtrykkes af mange spillere i lyset af de tragiske omstændigheder i George Floyd-sagen«, meddeler Fifa til AP.

Boksning. Legenden Floyd Mayweather vil betale for begravelsen, når George Floyd om en uge skal begraves. George Floyd døde under en voldsom anholdelse i politiets varetægt 25. maj i Minnesota, hvilket siden har udløst protester i hele USA. Floyd døde, efter at en hvid politibetjent pressede sit knæ mod den liggende Floyds hals i næsten ni minutter.

Fodbold. Når 25. runde i Superligaen afsluttes med Brøndbys hjemmekamp mod SønderjyskE, sker det 7 år, efter at de to mandskaber for første gang mødte hinanden uden tilskuere bag lukkede døre. Dengang i 2013 var SønderjyskEs anfører, Johan Absalonsen, med til at sejre 3-0 i spøgelseskulissen, som var blevet dikteret via en DBU-straf til Brøndby for tilskueruroligheder tidligere på sæsonen. Brøndby er favorit i aften, men kan slå sig på sønderjyderne. »SønderjyskE er et meget fysisk hold, og jeg formoder, at de kommer til at spille på omstillinger«, siger Brøndby-angriberen Samuel Mráz.

Fodbold. OB fortsætter ud ad et sidespor i Superligaen. Mandag blev det til 0-1 i Aarhus mod AGF, men trods ti kampe i træk uden sejr, er træner Jakob Michelsen fredet. »Det er slet ikke på tale med en fyring. Det er mere på tale, at vi hele tiden skal optimere tingene. Selvfølgelig er det en del af fodbold, at journalister spørger til det, men det er ikke der, vi er«, fastslår sportschef i OB, Michael Hemmingsen, over for Ritzau.

Fodbold. Liverpool FC skulle have skifte trøjesponsor 1. juni, men aftalen med Nike er som følge af coronapausen og den deraf følgende forlængelse af sæsonen udskudt.

Fodbold. Uden den ankelskadede Yussuf Poulsen vandt RB Leipzig 4-2 på udebane i den tyske Bundesliga over FC Köln. Med fem spillerunder tilbage er Leipzig nummer 3 i ligaen.