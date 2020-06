Regeringen bakker op om kampe med mere end 500 tilskuere

Automatisk oplæsning

Fodbold. En superligakamp med mere end 500 tilskuere kan været tæt på. Ifølge TV2 har statsminister Mette Frederiksen (S) har sendt et brev til de øvrige partiledere. Her foreslår hun, at der gennemføres et forsøg, hvor der kan afvikles en eller flere superligakampe med et større antal tilskuere end 500. »På baggrund af forsøget vil sundhedsmyndighederne, politiet og eventuelt andre relevante myndigheder kunne evaluere, om det er foregået sundhedsmæssigt forsvarligt«, lyder det i brevet. Mette Frederiksens brev melder ikke noget om, hvor forsøget skal afprøves.

FCK har udviklet en model, hvor Parken kan opdeles i 21 sale med 500 i hver, så der i alt kunne lukkes 10.500 tilskuere ind. Direktøren i Divisionsforeningen, Claus Thomsen, har i Politiken i fredags endvidere forklaret, at der er udarbejdet nærmest minutiøse protokoller for, hvordan man afvikler kampe med tilskuere. Han forventer dog, at kampe med fuld kapacitet først sker igen, ved indgangen til den nye sæson.

Fodbold. Brøndbys svenske angriber Simon Hedlund havde fri søndag, da holdkammeraterne tabte i Horsens. Hedlund var til bryllup – sit eget endda – i Sverige. Brøndby-træner Niels Frederiksen slog over for Ritzau fast, at det var en gammel aftale, han havde lavet med Hedlund. »Der har selvfølgelig været mange overvejelser omkring det, men det er en beslutning, der er taget for lang tid siden«, konstaterer træneren, der bakkes op af anfører Andreas Maxsø: »Det var noget klubben havde besluttet sammen med ham, og det har jeg fuldt ud respekt for«.

Fodbold. Superligaen afviklede søndag 26. og sidste runde i grundspillet og kampprogrammet for resten af sæsonen, der indledes allerede i den kommende weekend, er under udarbejdelse. I nedenstående grafik kan du se, hvilke hold der er i mesterskabsslutspil og nedrykningsspil.

Fodbold. FC København-angriberen Dame N’Doye er formentlig ude i resten af denne sæson. Sådan lyder det fra FCK-manager Ståle Solbakken. »Ja, alt andet vil være meget positivt. N’Doye har ikke været udendørs, siden coronakrisen startede, så han er et stykke fra«, siger Solbakken til Ritzau. Derimod er en anden angriber, Jonas Wind, tilbage om 14 dage, vurderer FCK-chefen.

Fodbold. To personer fra to forskellige klubber i den næstbedste engelske række er blevet testet positiv for coronavirus. Det meddeler Den Engelske Ligaforening (EFL). I alt blev 1.179 spillere og ansatte fra klubberne testet i den seneste testrunde. Kampene genoptages 20. juni.

Amerikansk fodbold. Den tidligere NFL-spiller Reche Caldwell blev lørdag dræbt af skud i byen Tampa i USA. Det bekræfter Caldwells mor ifølge Ritzau over for det amerikanske medie TMZ Sports. Han blev 41 år og spillede i sine seks år i ligaen for San Diego Chargers, New England Patriots og Washington Redskins i sine seks år i ligaen.