Superligaens 26. runde: Favoritdræber Horsens bliver søndagens store vinder i sidste runde

FCM var spilstyrende i første halvleg, hvor Sory Kaba scorede kampens enlige mål, mens anden halvleg blev en mere jævn affære.

De tre point betyder, at midtjyderne åbner mesterskabsspillet med ni points forspring til FC København på andenpladsen.

Med nederlaget mister FC Nordsjælland et skridt i kampen om bronzemedaljerne og træder derfor ind i mesterskabsspillet på en foreløbig femteplads.

Inden kampen knælede begge mandskaber for at vise deres støtte til Black Lives Matter-bevægelsen.

FC Midtjylland tog initiativet fra kampens start og pressede højt, hvilket gjorde det svært for FCN at få det velkendte kombinationsspil til at flyde.

Midtvejs i første halvleg fik Sory Kaba en gigantisk mulighed alene med Nicolai Larsen, men FCN-keeperen forhindrede et føringsmål til gæsterne med en flot redning.

FC Midtjyllands tryk gav pote i første halvlegs sidste minut.

Alexander Scholz satte et flot FCM-angreb op, der havnede for fødderne af Sory Kaba, og så sikrede den store angriber en fortjent pauseføring til udeholdet.

Anden halvleg fortsatte i et højt tempo med et par fine muligheder i begge ender, men den afgørende skarphed manglede gang på gang.

FCN kom bedre med efter pausen, men chancerne for et comeback blev forværret markant i det 82. minut, da Ulrik Yttergård Jenssen fik sit andet gule kort og dermed blev udvist.

Gæsterne kørte en smal, men uhyre vigtig sejr i land, og derfor må FC Nordsjælland sande, at komplekset mod FCM fortsætter.

Således har FCN ikke besejret ulvene i de seneste 12 indbyrdes opgør.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Mathias Hebo Rasmussen var en lykkelig Lyngby-spiller, da han havde scoret mod Hobro, men smilet holdt ikke hele vejen.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Hobro-Lyngby 2-2

0-1 Mathias Hebo Rasmussen (41), 1-1 Babayan (47, str.), 1-2 Emil Nielsen (81), 2-2 Simon Jakobsen (90)





Lyngby kan efter 2-2 i Hobro i sidste runde af Superligaens grundspil ikke selv vælge, hvilken nedrykningspulje klubben ønsker at blive placeret i.

Efter en overtidsscoring af Hobro-forsvarer Simon Jakobsen stod det nemlig klart, at Lyngby må tage til takke med en 10.-plads i grundspillet - to point efter AC Horsens og et point efter OB.

Lyngby-holdet var pisket til sejr, hvis klubben skulle gøre sig forhåbninger om at fastholde ottendepladsen, da OB hurtigt bragte sig på sejrskurs i opgøret mod Esbjerg.

Og det lignede da også i løbet af opgøret, at oprykkerne kunne fastholde den vigtige placering som nummer otte, som de indtog før opgøret, men manglende kynisme i de døende minutter af kampen skulle vise sig afgørende.

I løbet af først halvleg overtog gæsterne ellers mere og mere af spillet, og det gav pote efter 42 minutter.

Midtbanespiller Mathias Hebo Rasmussen satte for anden gang i kampen panden på et indlæg fra højre side, og i modsætning til det første forsøg lykkedes det denne gang både at passere en chanceløs Jesper Rask i Hobro-målet og holde bolden inden for målrammen.

Føringen holdt halvlegen ud og ikke meget længere, for efter blot et minut af anden halvleg fik Hobro tilkæmpet sig et straffespark.

Lyngby-anfører Nicolai Geertsen sparkede klodset Emmanuel Sabbi ned, og på det efterfølgende straffespark scorede kantspilleren Edgar Babayan med et hårdt spark i højre side af målet.

I det 81. minut bankede Lyngby-angriber Emil Nielsen dog oprykkerklubben tilbage på ottendepladsen med en afslutning op i nettaget, og som opgøret gik ind i overtiden, så det ud til at skulle blive resultatet.

Men efter et indlæg i dommerens sidste tillægsminut pandede Simon Jakobsen det uafgjorte resultat i hus.

Hobro ender som nummer 12 med 23 point efter 26 kampe i grundspillet.

Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix Sebastian Jørgensen (27) fra Silkeborg IF i aktion i Haderslev mod SønderjyskE.

Foto: Frank Cilius/Ritzau Scanpix

SønderjyskE-Silkeborg 2-2

1-0 Joao Pereira (15), 1-1 Mads Kaalund (36), 1-2 Rasmus Carstensen (50), 2-2 Peter Buch Christiansen (80)





Med en sen udligning lykkedes det Sønderjyske at få 2-2 hjemme mod Silkeborg i Superligaen og dermed sikre behørig afstand, inden de to hold nu skal mødes i nedrykningsslutspillet pulje 1.

I pulje 1 har Silkeborg på fjerdepladsen 16 point og dermed 11 point op til Sønderjyske på tredjepladsen, som har 27 point.

Tredjepladsen vil sikre en playoffplads med mulighed for overlevelse i Superligaen.

Fjerdepladsen i puljen vil efter sæsonen rykke ud af Superligaen.

Det var en meget lige og tæt kamp, men Sønderjyskes unge Peter Christiansens sørgede med sit mål ti minutter før tid for et point til hvert hold.