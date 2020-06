En ondskabsfuld teori: Spillede Esbjerg for at få Olsen fyret?

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Esbjerg lignede et 1. divisionshold mod OB i Odense i søndags. I de første 45 minutter var der hverken hoved eller hale i spillet. Det hele sejlede hos vestjyderne. Spillernes indstilling var slap, engagementet under middel, holdet hang ikke sammen. Hvem var lederne? OB’erne, der løb på banen for at vinde for første gang i 11 kampe og gjorde det uden det store besvær, boltrede sig og var sikkert overraskede over, at de så let kunne bringe sig foran 3-0 i de første 45 minutter.