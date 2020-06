Showtime: USA genoptager fodboldsæson med turnering i Disney World

Automatisk oplæsning

Direkte sport i tv Onsdag 10. juni TV3+ 18.00 Fodbold: SønderjyskE-Horsens 20.45 Fodbold: AaB-AGF TV3 Sport 20.45 Fodbold: Bayern M.-E. Frankfurt 01.00 Motorsport: Nascar Eurosport 1 16.00 Billard: Snooker, Ch. League

Fodbold. Det bliver i uvante rammer både fysisk og strukturmæssigt, at den bedste amerikanske række genoptages efter coronapausen. MLS genoptager således sæsonen med en miniturnering, der er en slags delelement i den almindelige MLS-sæson. Fra 8. juli til 11. august skal turneringen med i alt 54 kampe afvikles i Disney World i Orlando. Alle hold skal være i Orlando senest syv dage før deres første kamp. Turneringen har et strejf af Georg Gearløs over sig. Den indledes med et gruppespil, og pointene optjent i gruppespillet vil blive taget med over i den ’normale’ MLS-sæson efter turneringen. I grupperne kæmper ligaens i alt 26 hold om at komme med i knockoutfasen. Den samlede vinder af turneringen i Disney World belønnes med en plads i den nordamerikanske Champions League næste år. Når turneringen er færdig, vil 2020-udgaven af MLS fortsætte med kampe på klubbernes egne hjemmebaner. Der blev kun spillet to runder af 2020-sæsonen, før den blev afbrudt på grund af coronavirus.

Foto: Henning Hjorth Troels Bech har senest blandt andet være på en jordomrejse med familien.

Fodbold. Det bliver Troels Bech, der bliver ny træner i Esbjerg. Det var den på de kanter sædvanligvis velunderrettede avis Jydske Vestkysten, der onsdag morgen kunne afsløre den 53-årige Bechs comeback til Superligaen. I Esbjerg, som onsdag formiddag bekræftede en ansættelse af Troels Bech for resten af denne sæson, afløser han forgængeren Lars Olsen som træner. Olsen valgte tirsdag efter pres fra spillergruppen at fratræde hos det nedrykningstruede mandskab. Troels Bech, der senest har været sportsdirektør i Brøndby IF, har været ude af fodboldverdenen i mere end et år. Han har blandt andet været på jordomrejse med familien og lavet en podcast. Bech er tidligere træner i Esbjerg og flere andre klubber i Superligaen. Med 431 superligakampe som træner er en han en af ligaens absolutte sværvægtere. Fire fyringer har Troels Bech også på cv’et i Superligaen. Esbjerg indleder nedrykningsspillets gruppe B på sidstepladsen med en margin på 5 point op til Hobro, der i øjeblikket ligger til at spille playoff mod nr. 3 i gruppe A om en plads i næste sæsons Superliga.

Foto: Joachim Ladefoged Sebastian Coe har siden 2015 været præsident for det internationale atletikforbund World Athletics, dengang IAAF.

Olympisk. Præsidenten i World Athletics, Sebastian Coe, bliver i juli indlemmet i Den Internationale Olympiske Komité (IOC). Det siger IOC-præsident Thomas Bach på en pressekonference. Coe har været atletikpræsident siden 2015, men den tidligere olympiske mester i 1.500-meterløb blev i december blokeret for en plads i komitéen på grund af interessekonflikter, men det har nu løst sig.

Fodbold. FC Fredericia må fortsat spejde langt efter Vejle Boldklub i toppen af 1. division. Onsdag aften måtte Fredericia nøjes med det ene point ude mod HB Køge, da holdene spillede 2-2. Dermed lukrerede gæsterne ikke for alvor på, at Vejle tirsdag overraskende tabte hjemme til Skive. Inden de sidste 10 spillerunder er der således 9 point mellem holdene. Viborg har spillet en kamp færre end de to konkurrenter og kan torsdag reducere afstanden til Vejle til 7 point.

Fodbold. Troels Bechs første opgave som ny cheftræner bliver at samle holdet i Esbjerg, oplyser han. »Vi skal hele tiden holde hinanden fast i, hvordan vi gør tingene«, siger Troels Bech ifølge Ritzau. »Og så skal Esbjerg have opbygget en vinderkultur, hvis holdet skal spille i den bedste danske række næste år. Vinderkultur er ikke at vinde. Det er at overvinde. Vinderkultur er, at man kan steppe op og holde sit fokus, når noget ser rigtig svært ud«. Når man ikke har holdet i en hel sæson, kan det være svært at gå ind og lave de store ændringer i spillestilen, mener han. »Der kommer ikke nogen spillemæssig revolution. Der er ikke nogen, der kommer i bedre form eller får bedre teknik de næste fem eller syv uger. Men der er en chance for, at vi kan gribe mere ud efter hinanden i det samarbejde, og det skal jeg formidle med klare anvisninger«, siger Troels Bech.

Golf. Emily Pedersen blev vinder af Bravo Tours Open på Rømø, der havde deltagelse af 76 mænd og 6 kvinder. Kvinderne spillede fra teesteder, der gjorde banen cirka 1.000 meter kortere, og det udnyttede Emily Pedersen til at sikre sig førstepræmien på 33.750 kr., 1 slag foran Oliver Sjur. Nicolai Højgaard satte sin føring efter 1. runde over styr med en dobbeltbogey på 6. hul og endte på en delt 18.-plads og blev således overhalet af sin tvillingebror, Rasmus Højgaard, der delte 3.-pladsen med Nanna Koerstz Madsen, Niklas Nørgaard Møller og svenskeren Christopher Sahlstrøm.

Fodbold. Senest i midten af juli får den engelske storklub Manchester City at vide, om klubben er udelukket fra europæisk fodbold i de kommende to sæsoner. Onsdag meddelte Den Internationale Sportsdomstol (CAS), at man efter at have foretaget høringer i sagen vil komme med en afgørelse i første halvdel af juli. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) udelukkede i februar Manchester City fra europæisk fodbold i de kommende to sæsoner for brud på reglerne for Financial Fair Play (FFP). Klubben blev i samme ombæring idømt en bøde på 225 millioner kroner. City menes at have indrapporteret kunstigt høje sponsorindtægter for at skjule ulovlige tilskud fra klubbens pengestærke ejere. Det skulle være sket i årene 2012-2016. City mener dog ikke at have gjort noget forkert og ankede straks dommen til CAS.

Fodbold. Den danske landsholdsangriber Pernille Harder scorede et enkelt mål for Wolfsburg, som onsdag gik videre til pokalfinalen. Wolfsburg vandt semifinalen ude mod Bielefeld med hele 5-0, og Pernille Harder scorede det første mål. Det er sjette gang i træk, at Wolfsburg er nået til pokalfinalen i Tyskland. Pernille Harder omsatte et straffespark til mål efter 16 minutters spil, og danskeren blev siden skiftet ud efter første halvleg. På det tidspunkt var Wolfsburg foran 2-0, da også Pia-Sophie Wolter havde nettet. I anden halvleg scorede Cláudia Neto to gange, inden Sara Gunnarsdóttir lukkede og slukkede målshowet. Pokalfinalen spilles 4. juli i Köln.

Fodbold. Det går bedre for Lyngby økonomisk, end da klubbens nye ejere overtog roret i 2018. Men pengene siver fortsat ud af klubben, og for regnskabsåret 2019 har Lyngby tabt 5,9 millioner kroner. Cirka samme underskud forventer Lyngby i 2020, men Lyngby-direktør Andreas Byder hæfter sig ved det positive. »Et underskud er aldrig tilfredsstillende, men lige her og nu må vi også se det som en positiv indikation på, at vores turnaround er i fuld gang og kan lykkes inden for de næste år«, siger Andreas Byder til klubbens hjemmeside.